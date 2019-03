Les libéraux creusent-ils leur propre tombe?

S’il l’avait voulu, le ministre des Finances Bill Morneau aurait pu facilement équilibrer le budget fédéral cette année, comme son parti avait promis de le faire lors de la campagne électorale de 2015. Les revenus gouvernementaux ayant augmenté de 6 % l’an dernier et de 6,7 % cette année, M. Morneau voyait le déficit fondre comme neige au soleil. Il avait besoin d’un effort supplémentaire pour que le gouvernement n’élimine pas le déficit dès cette année. Le fait qu’il ait choisi non pas d’équilibrer le budget, mais plutôt de recourir à des déficits encore plus grands et même infinis en dit long sur la stratégie électorale des libéraux en 2019.

Rappelons qu’en 2015, les libéraux de Justin Trudeau s’étaient engagés à recourir à de légers déficits d’environ dix milliards par année durant les trois premières années de leur mandat afin de stimuler l’économie et d’investir davantage dans les infrastructures. Mais tout devait rentrer dans l’ordre avec le retour d’un budget équilibré en 2019-2020.

La décision de 2015 des libéraux de rompre avec la religion des budgets équilibrés, à laquelle même les néodémocrates de Thomas Mulcair avaient adhéré, fut un moment clé de la dernière campagne qui a permis à M. Trudeau de se présenter comme le vrai leader progressiste parmi les trois principaux chefs de parti. Son astuce a fonctionné à merveille, et bien des néodémocrates reprochent toujours à M. Mulcair d’avoir commis une erreur stratégique en cherchant à occuper le centre de l’échiquier politique alors que les libéraux viraient à gauche.

On pouvait difficilement critiquer les libéraux d’avoir voulu augmenter les investissements en infrastructures ou promis d’instaurer une allocation pour enfants qui allait grandement contribuer à une baisse de la pauvreté chez les familles canadiennes.

Mais en cours de route, le déficit, qui devait être le moyen utilisé pour réaliser des politiques publiques chères aux libéraux, s’est transformé en symbole politique. Les libéraux se sont aperçus que pour l’électorat progressiste qu’ils courtisaient, les budgets équilibrés étaient considérés comme étant l’apanage de la droite s’inscrivant dans une idéologie de marché.

Cela explique pourquoi le budget déposé par M. Morneau cette semaine a multiplié les nouvelles dépenses. En l’occurrence, les déficits que prévoit M. Morneau au cours des cinq prochaines années ne sont pas la conséquence des efforts du gouvernement pour aider la classe moyenne canadienne, comme il le prétend, mais bien une fin en soi. À la différence des investissements en infrastructures ou de l’allocation canadienne pour enfants, la plupart des 23 milliards en nouvelles dépenses prévues dans le budget n’ont rien de structurant. Peu des nouvelles mesures annoncées dans le budget répondent à un besoin social criant, mais servent plutôt à prouver que les libéraux ont renoué avec leurs vieilles habitudes interventionnistes et n’ont pas peur de se servir de l’État pour redistribuer la richesse.

Le budget libéral place les néodémocrates de Jagmeet Singh dans une position difficile. Afin de ravir le titre progressiste aux libéraux, le NPD devra promettre des déficits encore plus grands et encore plus d’interventions de l’État. Mais en se positionnant davantage à gauche que les libéraux, le NPD verrait son électorat potentiel se rétrécir comme peau de chagrin.

Les conservateurs, pour qui le déficit zéro et les baisses d’impôt sont les priorités, se retrouvent avec une autre sorte de problème. En pointant le PC comme le parti de l’austérité, les libéraux veulent convaincre des millions de Canadiens de la classe moyenne qui s’inquiètent pour leur avenir financier que les conservateurs n’ont à coeur que les intérêts des plus riches de la société. C’est d’ailleurs ce qui explique que le dernier budget Morneau ne contenait aucune baisse d’impôt pour les entreprises, malgré les revendications de la communauté d’affaires canadienne, laquelle prétend que la compétitivité canadienne ne cesse de baisser par rapport à celle des États-Unis en raison des baisses d’impôt octroyées par le gouvernement de Donald Trump.

Le pari que font les libéraux est que l’économie canadienne, qui a sérieusement ralenti au dernier trimestre de 2018, aura repris du poil de la bête lorsque les Canadiens iront aux urnes. Cela pourrait être en octobre, comme prévu, ou plus tôt, si M. Trudeau décide qu’en attendant jusqu’à l’automne, le climat politique risque de pourrir davantage à son égard.

Mais si l’économie tombe en récession dès le printemps, les décisions budgétaires de M. Morneau risquent de revenir le hanter. Une récession ferait monter en flèche les stabilisateurs automatiques, telles les prestations d’assurance-emploi, plongeant Ottawa encore davantage dans le rouge. M. Morneau serait alors perçu comme un mauvais gestionnaire des finances publiques, ayant préféré multiplier les dépenses discutables à des fins électoralistes au lieu de s’être gardé une marge de manoeuvre en cas de récession. C’est ainsi que les déficits pourraient vite devenir un boulet électoral.