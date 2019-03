Notes de terrain (1)

Je vous proposerai périodiquement de telles notes. Elles veulent faire connaître des choses qui se vivent et se disent sur le terrain de l’éducation. Pour les rédiger, j’interroge chaque fois des acteurs qui s’expriment de manière anonyme.

Ces textes n’ont bien entendu aucune prétention à épuiser les sujets qu’ils abordent et sont surtout une invitation à les faire connaître et à poursuivre la conversation. N’hésitez donc pas à ajouter votre voix à celles que je fais entendre ici, ni à me proposer des sujets à aborder.

Pour ce premier texte, je vous invite à une incursion dans le vaste et complexe univers de l’intégration des élèves en difficulté au primaire.

Un bel objectif

L’ambition de notre système scolaire est grande et noble : que ses écoles et sa pédagogie ne soient plus ségrégationnistes, mais bien inclusives, et qu’elles accueillent donc la diversité des élèves et s’y adaptent.

Cette diversité se décline notamment selon les types de familles, les cultures dont proviennent les élèves, leurs profils socio-économiques, mais aussi leurs habiletés scolaires, et cela concerne les élèves qui ont des handicaps et ceux qui présentent des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.

Certaines de ces catégories d’élèves donnent, théoriquement du moins, droit à des mesures d’appui : par exemple, la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, la dysphasie, la dysorthographie, les troubles du spectre de l’autisme ou des handicaps physiques. Pour d’autres, comme le TDAH (trouble déficitaire de l’attention, avec ou sans hyperactivité) ou les problèmes de comportement, ce n’est pas nécessairement le cas.

La recherche ne laisse guère de doute sur le fait que ces troubles sont en hausse, un phénomène qui a certainement de nombreuses causes, parmi lesquelles le fait qu’on soit plus attentif à lui et que les diagnostics sont plus et mieux posés. L’effet des médias sociaux, d’Internet et des jeux vidéo est parfois invoqué. Quoi qu’il en soit, dans le secteur public, cette clientèle représentait 13,6 % des élèves en 2002-2003 ; c’était 21,6 % en 2015-2016.

Comment nos belles ambitions se traduisent-elles concrètement ? Je vous propose un coup de sonde dans les écoles primaires, retenues parce que c’est là, au début du parcours solaire, que les difficultés sont identifiées, et aussi parce que, contrairement au secondaire, où un élève en difficulté est vu par plusieurs enseignants, c’est ici le titulaire de classe qui l’a à (presque) plein temps.

Sur le terrain

Voici deux enseignantes dont les propos sont représentatifs de ce que pensent les enseignantes à qui j’ai parlé.

Nadja enseigne depuis 15 ans. Elle est dans une école de quartier sans vocation particulière, mais qui perd de ses meilleurs élèves après la première année à la faveur d’une école plus sélective. Elle a 17 élèves dans sa classe plutôt que 20. C’est qu’elle a deux élèves en très grande difficulté (avec l’aide d’une orthopédagogue pour ceux-là), une élève avec des difficultés d’attention et de concentration et cinq autres en difficulté qu’elle doit surveiller de près, parce que le français n’est pas leur langue maternelle, tandis qu’un trouble de l’autisme est soupçonné chez un élève et qu’un autre n’a pas de maîtrise de soi.

Elle avoue manquer un peu de temps pour les autres. Certes, les collègues se parlent et s’entraident, et la direction est coopérative, mais la tâche reste lourde. Nadja pense aussi que l’école, sur les plans physique et organisationnel, n’est pas très adaptée à cette réalité. Et elle reconnaît que sa formation ne l’a pas correctement préparée à tous ces défis. En attendant, bien des parents fortunés envoient leurs enfants au privé.

Le son de cloche est semblable chez Karine, qui enseigne depuis 20 ans, presque toujours en première année. Elle a 6 élèves en difficulté sur 18. Elle se réjouit du programme Partir du bon pied, mais déplore le manque de ressources et le peu de soutien de certains parents qui n’accordent pas à l’école l’importance qu’ils devraient lui donner. Elle est d’accord avec ce que d’autres disent et que des recherches crédibles semblent confirmer : il y a une augmentation des cas d’hyperactivité et de déficits d’attention.

Que font les directions d’école devant tout cela ? On perçoit chez elles aussi beaucoup de bonne volonté, mais on entend aussi bien des frustrations.

Les directions

Voici les propos de deux directrices, représentatives de celles à qui j’ai parlé.

Émilie, qui vient de faire les portraits des classes de son école, me parle du manque de temps passé en classe et du peu de contacts avec les parents, de la négligence des autres élèves que le temps passé auprès de ceux en difficulté entraîne, du peu de marge de manoeuvre des directions qui reçoivent et doivent suivre des directives du ministère très ciblées et avec reddition de comptes. Elle aussi souligne l’importance du programme Partir du bon pied.

Emmanuelle me parle quant à elle de cette gestion axée sur les résultats en disant que, si elle ne montre pas un grand malaise chez les enseignants, celui-ci est peut-être passé sous le radar. Elle évoque alors les portables, car il en faut pour aider certains enfants, et souligne que l’enseignant doit apprendre à se servir des logiciels qui viennent avec lui, ce qui est très demandant et ne se reflète pas nécessairement dans le bilan de gestion qui est dressé. Son sentiment, elle me le confie, est que des classes spécialisées, qui n’ont pas la cote, seraient parfois souhaitables, voire nécessaires.