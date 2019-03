La vraie nature de la CAQ

Quand il était ministre de la Santé dans le cabinet de Bernard Landry, François Legault avait vainement tenté de convaincre l’ancien premier ministre et sa collègue des Finances, Pauline Marois, d’augmenter les impôts plutôt que de limiter l’augmentation des dépenses en santé.

On lui avait fait comprendre qu’à quelques mois des élections, cela risquait d’indisposer les contribuables-électeurs. M. Legault avait dû s’incliner, mais il n’en déplorait pas moins ce qu’il percevait comme un navrant conservatisme fiscal.

Il est vrai qu’à l’époque, il trouvait également excessive la prudence référendaire de son gouvernement. Son impatience s’est même transformée en une sorte de guérilla qui exaspérait M. Landry au plus haut point.

En quinze ans, M. Legault a évidemment bien changé, mais pas au point de devenir un ennemi de l’État-providence, pas plus qu’un ardent fédéraliste. En matière de gouvernance comme de nationalisme, il a plutôt développé un goût pour la modération.

Le budget présenté jeudi par son ministre des Finances, Eric Girard, ne correspond pas à l’image que plusieurs s’étaient faite de la CAQ. Quand elle a commencé à monter dans les sondages, on s’est mis à craindre le pire. La présidente de la CSQ, Louise Chabot, lui prêtait des « intentions à peine voilées de démantèlement de l’État ». Du PLQ à la CAQ, son collègue de la CSN, Jacques Létourneau, craignait une spirale menant à la sous-traitance et éventuellement à la privatisation de certains services publics.

« Si on n’est pas capable de casser ce modèle-là, on va tous se faire prendre un par un : les CPE, les psychologues, les professeurs de cégep, les travailleurs des secteurs privés, le monde des régions… On va se faire prendre un par un et on va se faire planter », disait-il.

Il serait nettement exagéré de dire que la CAQ s’est convertie à la social-démocratie, mais ce premier budget n’annonce certainement pas la catastrophe appréhendée. Pour le moment du moins.

On peut être d’avis qu’il aurait mieux valu réinvestir davantage dans le réseau de l’éducation plutôt que d’uniformiser la taxe scolaire, mais on est quand même très loin d’une baisse d’impôt massive qui aurait nui de façon durable à la capacité d’intervention de l’État.

Les maternelles 4 ans, dont M. Legault s’est entiché, feront peut-être double emploi avec les centres de la petite enfance, mais cet ajout au réseau de l’éducation ne se traduira pas par un recul de l’État, bien au contraire.

Il est évidemment impossible de contenter tout le monde. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a dénoncé l’absence d’engagements clairs pour améliorer les conditions de travail des infirmières et implanter des ratios. De son côté, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) s’est plutôt réjoui des 215 millions qui seront consacrés à l’amélioration des conditions d’exercice du personnel soignant.

Québec solidaire a choisi de concentrer sa réplique au budget sur les mesures annoncées en environnement qui, en attendant « l’approche bonifiée » évoquée par M. Girard, ne répondent pas, il est vrai, à l’urgence de la situation.

Il est cependant probable que Manon Massé aurait applaudi la bonification des pensions alimentaires versées aux familles monoparentales et recomposées. Au total, il est indéniable que le budget traduit un souci de justice sociale qui a pu en surprendre plus d’un.

Cela dit, le gouvernement Legault en est seulement à la première année de son mandat, ce qui lui laisse amplement le temps de révéler ce que plusieurs croiront toujours être la vraie nature de la CAQ.

C’est seulement à la toute fin de son discours que M. Girard a déclaré qu’il y a encore beaucoup à faire pour « améliorer la gestion » de l’État et pour donner des « services plus efficaces ». Il a ajouté : « On ne doit pas accepter comme une fatalité que notre population soit la plus lourdement taxée en Amérique du Nord. »

Même s’il est demeuré muet sur les « mesures d’optimisation », notamment d’attrition, prévues dans le cadre financier présenté durant la campagne électorale, son collègue du Conseil du trésor, Christian Dubé, n’en consacre pas moins beaucoup d’énergie au « Plan d’action sur la performance » qui sera déployé au cours des prochaines années.

« La révision des programmes demeure une priorité pour le gouvernement », rappelle-t-on dans les documents annexés au budget. Personne ne peut s’opposer à l’« efficience » et à l’« utilisation optimale des ressources », mais l’expérience enseigne que le vertueux jargon du Conseil du trésor se traduit généralement par des compressions budgétaires qui peuvent être douloureuses.

M. Legault a promis de tenir ses engagements, mais rien ne l’empêche d’en donner plus que le contribuable en demande. Il n’a jamais promis d’abaisser l’impôt sur le revenu des particuliers, mais le ministre des Finances s’est bien gardé de fermer la porte.

L’approche d’une élection a souvent pour effet de susciter une compassion accrue envers les contribuables. Cela nécessite évidemment de trouver un moyen de financer cette compassion. Seul le temps révélera la vraie nature de la CAQ.