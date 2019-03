Avancer sur le fil du rasoir

Les limites du tolérable changent tellement vite aujourd’hui, avec effet accélérateur des réseaux sociaux, que des questions éthiques sont soulevées en cocotte-minute, sur la scène culturelle comme ailleurs, laissant bien du monde perplexe.

Fallait-il annuler le concert dans un hôtel de Montréal, vendredi, de l’ancien président haïtien Michel Martelly, chanteur sous pseudonyme de Sweet Mickey, ou le laisser se produire au nom de la liberté d’expression ? Ses textes misogynes et les scandales de corruption sous son règne étaient condamnés par des Québécois d’origine haïtienne, opposés à sa venue, et par bien des organismes communautaires. On comprend ceux qui montraient la porte à l’ancien homme fort de Port-au-Prince.

Par contre, le procès du 15 avril prochain pour « productions et distribution de pornographie juvénile » de l’auteur Yvan Godbout et du directeur des éditions AdA, Nycolas Doucet, à propos du roman d’horreur Hansel et Gretel me donne froid dans le dos. La description crue de l’agression sexuelle d’une fillette par son père lui vaut la mise au ban. L’écrivain a été brièvement arrêté le 14 mars, les exemplaires du livre saisis par la SQ et des accusations de production et de distribution de pornographie juvénile ont été faites à l’endroit d’AdA. Une pétition en ligne vole à leur secours. À bas le retour aux autodafés des régimes religieux et politiques totalitaires qui brûlaient jadis des montagnes de livres à l’index !

Approuver ceci. Condamner cela. Ça se déroule vite. Chaque nouvelle polémique devient un cas de conscience. Comment tracer la frontière ? Devant qui ? Devant quoi ? Où sont les guides pour éclairer les lanternes ?

À telle enseigne, il est malheureux que Radio-Canada élimine bientôt de sa grille l’émission hebdomadaire Second regard, en ondes depuis 45 ans. Elle avait évolué au fil des années, passant du débat religieux à des réflexions sur les enjeux éthiques, philosophiques et de spiritualité sans dogme, animée par l’animateur Alain Crevier avec compétence. Les tribunes sont si rares à viser l’éveil des consciences.

Les clés manquent pour saisir les enjeux du jour, d’où la perte de repères. Chaque camp, droite ou gauche, reste cantonné sur ses positions. On l’a bien vu lors des foires d’empoigne autour des spectacles de RobertLepage SLĀV et Kanata, opposant les considérations d’appropriation culturelle à la liberté créatrice.

Il faut dire que plusieurs chroniqueurs et faiseurs d’opinions (difficile d’y échapper) sont à la fois juges et parties, adoptant un point de vue et demeurant sourds aux arguments contraires susceptibles d’aider les gens à se faire une tête sur les débats complexes en cours.

Doit-on pour autant appuyer l’intimidation et les menaces de mort subies par les chroniqueurs Richard Martineau et Mathieu Bock-Côté du Journal de Montréal, même si on se trouve souvent en désaccord avec leurs propos ? Jamais de la vie ! Les plumes de gauche reçoivent des tomates aussi. Faut-il leur dresser un gibet ? Les réseaux sociaux, parfois si rassembleurs, distillent en sous-main des flots d’appels au meurtre qu’on ne peut avaliser sans se noircir.

De vieilles dominations

Penche d’un côté, penche de l’autre. Zip ! Zap ! Là où un vent de rectitude politique fait grincer des dents dans ses zones d’excès, comment ne pas y voir par ailleurs une preuve d’évolution sociale ? Les femmes, les homosexuels et les représentants des minorités ethniques en ont assez d’être bafoués.

Tant mieux si les femmes se font moins traiter de « pauvres connes », les Autochtones de « maudits sauvages », les Noirs de « sales nègres » et les gais de « tapettes à mouches ». Tant mieux si le harcèlement sexuel et psychologique frappe des murs. Qui se croyait progressiste se découvre oppresseur. De vieilles dominations s’effritent. Reste que la vigilance face aux discriminations ne saurait justifier le bannissement éclair des oeuvres de l’espace public, qui mène au révisionnisme, ni certaines frilosités maladives.

Sous courants contraires, les lumières de tous sont bienvenues. L’essai de Judith Lussier On peut plus rien dire, publié aux Éditions Cardinal, tombe ainsi à pic. En prenant la défense des guerriers pour la justice sociale, la chroniqueuse et animatrice fait entendre un son de cloche qui mérite de résonner. Cette jeune amazone des temps modernes ne passe pas sous silence les intransigeances parfois excessives et les contradictions des militants de gauche, ses frères, mais elle a raison de rappeler les avancées énormes issues de leurs combats et d’appeler au dialogue.

« Plutôt que de percevoir les débats de société comme une remise en question fondamentale de notre identité, nous pourrions les envisager comme une source de richesse permettant à l’ensemble de la population de tendre vers le bien commun », écrit-elle. Bien dit !