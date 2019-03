S’il y a une chose que le « parti du changement » n’a pas changée, c’est l’autocongratulation pour tout ce qui va bien et le rejet de la responsabilité de tout ce qui va mal sur « l’ancien gouvernement ».

Depuis quarante ans, jamais un gouvernement du Québec n’avait hérité d’une situation financière aussi avantageuse que celui de François Legault. Il ne fallait évidemment pas s’attendre à ce que le ministre des Finances, Eric Girard, remercie les libéraux d’avoir fait le sale travail à sa place, mais il aurait pu s’abstenir de faire le grand écart pour manifester sa reconnaissance à… Lucien Bouchard, « ce grand premier ministre qui a eu le courage de changer le cap budgétaire du Québec », mais dont le plus grand mérite est peut-être d’être le mentor de l’actuel premier ministre.

Il est vrai que M. Bouchard avait réussi à entraîner le Québec tout entier dans sa quête du déficit zéro, ce qui a fait éclater la coalition qui avait presque permis au oui de l’emporter en 1995 et ouvert la voie à la création de Québec solidaire. Vingt ans après sa croisade, M. Girard clame sa fierté d’engager le Québec sur « le chemin de l’autonomie financière au sein du Canada ».

Les années Bouchard n’étaient plus qu’un lointain souvenir en 2014, quand le gouvernement Couillard a hérité d’un sérieux déficit. Certes, il en a exagéré l’importance, comme il a trop forcé sur l’austérité par la suite, mais la CAQ ne pourrait pas donner l’impression de conduire le Québec vers le pays de cocagne sans les douloureuses compressions budgétaires dont le PLQ a payé le prix le 1er octobre dernier.

Que la politique demeure une chose ingrate n’enlève cependant rien aux mérites du premier budget de l’ère caquiste, qui respecte les engagements pris durant la campagne électorale.

Que ce soit en éducation ou en santé, les réinvestissements promis sont au rendez-vous, tout comme l’abaissement du fardeau des contribuables. Même les ressources consacrées à la culture dépasseront le mythique 1 % de l’ensemble des dépenses gouvernementales.

C’est au congrès de la CAQ, en mai prochain, que le premier ministre devrait présenter « l’approche bonifiée » de lutte contre les changements climatiques qu’a évoquée le ministre des Finances. Pour le moment, les mesures annoncées s’inscrivent simplement dans la continuité des libéraux, mais il y a au moins un espoir que la CAQ ait finalement découvert qu’il y a urgence.

Il faut bien que l’opposition joue son rôle, et l’ancien ministre des Finances Carlos Leitão a fait un louable effort pour déprécier le budget de son successeur, mais l’entendre s’inquiéter de l’avenir des services publics était presque surréaliste.

Il est vrai qu’entre les bonnes intentions et la réalité du terrain, la distance peut être grande. On ne peut que se réjouir de la construction de « belles écoles », dont l’environnement sera « beau et stimulant », et de la mise en oeuvre du « grand projet de maisons des aînés ».

L’État n’est cependant pas uniquement le répartiteur des fonds publics. Il est aussi un employeur qui devra faire face au problème de la pénurie de main-d’oeuvre comme tous les autres. C’est très bien de vouloir aider les entreprises à trouver les travailleurs manquants, mais où le gouvernement prendra-t-il les enseignants qui animeront ces nouvelles écoles et les préposés qui prendront soin des aînés ?

M. Girard a répété que la baisse des seuils d’immigration était temporaire et que les ressources additionnelles consacrées à l’intégration des nouveaux arrivants permettront éventuellement de les relever, mais cela ne règle en rien la pénurie qui sévit maintenant dans des écoles vétustes et des CHSLD surchargés.

Ce premier budget, où il s’agissait essentiellement de gérer l’abondance, aura sans doute été le plus facile pour M. Girard. On lui souhaite que les prochains le soient aussi, mais rien ne garantit que la croissance de l’économie permettra de soutenir un tel rythme d’augmentation des dépenses. Aussi bien en santé qu’en éducation, le ministre prévoit déjà qu’il sera nettement moindre à compter de 2020-2021.

Le ministre des Finances s’est dit très fier des mesures pour stimuler l’investissement qu’il a annoncées dans sa mise à jour économique et financière de novembre dernier. Il n’a cependant pas voulu préciser le taux de croissance de l’économie qu’il en attend.

« Ce n’est pas une bonne politique de gestion de faire l’autopromotion de ses propres mesures », a-t-il expliqué. Ce n’est peut-être pas indiqué pour un banquier, mais M. Girard est sans doute le premier politicien à en faire sa règle de conduite.

Il est vrai que les transferts fédéraux, dont le rythme de croissance a chuté de façon importante en 2019-2020, même s’il est supérieur à celui des revenus autonomes, repartiront à la hausse dès l’an prochain. Le premier ministre Legault a beau pester contre la péréquation, le Québec est encore très loin du jour où il pourra s’en passer.