Il faut, semble-t-il, atteindre un âge vénérable pour adopter la posture du sage et regarder le monde avec ce sourire narquois au coin des lèvres qui chuchote aux oreilles angoissées : la fin d’un monde n’est pas la fin du monde. Le grand historien français Pierre Nora, dans un récent article publié par Le Monde, mettait en garde contre toute posture apocalyptique.

Le monde va mal, personne ne le nie, mais sa fin immanente marquera la fin d’un monde, le nôtre, et non la fin de l’être en tant que tel. Du haut de sa tour d’ivoire, l’historien nous presse de réfléchir sur les révolutions que l’humanité a connues depuis les 40 dernières années et dont il vaut mieux être conscient si on veut mieux se préparer à la fin d’une certaine idée de notre monde.

Ne nommons que les plus importantes : la révolution démographique et son chiffre ahurissant de 10 milliards d’individus d’ici 30 ans ; la révolution écologique et climatique allant de la posture cartésienne de posséder la nature (comprendre : l’exploiter) à la Terre elle-même, laquelle crie au secours face aux bouleversements qu’elle n’a pas connus depuis 120 000 ans ; la révolution géostratégique et le constat que l’Occident a perdu le gouvernement du monde ; puis la révolution politique avec l’épuisement des systèmes démocratiques et leurs réponses inadéquates face au pluralisme des valeurs.

Et enfin, la plus importante, la révolution « holiste », où le tout de la collectivité (surtout nationale) empiétera de plus en plus sur les intérêts particuliers. Faute d’utopies porteuses de flamme visionnaire pour un monde commun, la révolution technologique accompagne de près la révolution holiste et marque, indubitablement, le passage d’une ère à une autre.

Ce que toutes ces révolutions ont fait à notre monde présent est d’une préoccupation sidérante. Nous vivons en pleine perte de repères, mais surtout en plein effondrement d’un socle commun, le seul garant d’une humanité qui a du sens.

Commençons par un fait inédit qui n’a pourtant pas fait couler beaucoup d’encre. En 2016, le respectable dictionnaire d’Oxford introduit dans ses pages un mot sur lequel il nous faut désormais longtemps méditer : post-vérité. Le dictionnaire définit le mot comme se reportant « aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence sur l’opinion publique que ceux qui font appel à l’émotion ou aux croyances personnelles ». Autrement dit, la distinction du vrai et du faux s’efface devant la puissance de ce que l’on peut « faire croire ».

Dans son dernier livre, La faiblesse du vrai. Ce que la post-vérité fait à notre monde commun, la philosophe française Myriam Revault d’Allonnes apostrophe avec justesse le non-sens en lien avec la révolution technologique. L’insignifiance surgit désormais « au premier plan de la scène du monde », accompagnée de la post-vérité, laquelle instaure « un nouveau régime d’historicité ».

Mais avant de comprendre de quoi il est question, il faut, pense la philosophe, essayer de répondre à ceci : à quoi la post-vérité porte-t-elle atteinte ? À la vérité des faits. Dès lors disparaît l’idée de vérité, avec tout ce que cela veut dire, à savoir la fin des repères communs et le début d’un monde « inhumain et impartageable, car on ne peut échanger ni idées, ni sentiments, ni émotions ». Autrement dit, le règne de la post-vérité et des fake news anéantit notre sens commun et notre capacité mentale qui, pour donner du sens à notre existence, exige de nous, animaux politiques, d’entrer dans une communauté de langage aux horizons signifiants. Et la philosophe de conclure, malgré la chair de poule de ses lecteurs : « Le monde — qui est avant tout celui des relations entre les hommes, leur inter-esse — devient un désert dès lors que se défait le sens commun que nous avons en partage et qui nous permet d’échanger les uns avec les autres, d’entretenir avec le monde une relation sensible à laquelle nous pouvons nous fier. »

Il manque peut-être à Pierre Nora la lucidité de Myriam Revault d’Allonnes qui pointe, sans détour ni compromis et avec une pertinence à couper le souffle, la véritable révolution en cours, celle de la post-vérité qui défait sous nos yeux, à une vitesse sidérante, les nœuds qui tissaient la toile de notre monde. C’est donc à la fin de notre monde, tel que nous l’avons connu, et à l’avènement d’une ère totalement inconnue que nous assistons en direct.

Comment sera-t-elle d’ici quelques décennies ? Ou plutôt, de quoi seront faits nos lendemains durant le règne de la post-vérité ? Un indice s’impose de lui-même dont aucune sagesse ne pourra atténuer le sentiment d’angoisse qu’il véhicule : tout grand vide, raconte la grande dame l’Histoire, avant de faire pencher le balancier de l’autre côté, est nécessairement passé par les expériences totalitaires. S’il faut parler d’une révolution, c’est bien de celle de la post-vérité que nous vivons en direct puisque jamais l’humanité n’avait autant effacé la distinction entre le vrai et le faux. Place à la nouvelle ère, celle des chimères et des mythologies farouchement subjectives, donc étouffantes et sans doute mortelles.