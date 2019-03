Internationale d’extrême droite

Même si la liste des agressions islamistes dans le monde (anti-chrétiennes, anti-chiites, anti-américaines…) dans une année moyenne depuis 2001 — pour le nombre d’attaques, comme pour le nombre de morts — dépasse par un facteur d’au moins cent les chiffres des agressions racistes d’extrême droite (islamophobes, xénophobes ou homophobes), l’horreur de Christchurch ne peut pour autant être réduite à un cas isolé.

Il y a là les ingrédients d’un extrémisme organisé, pensé, avec une idéologie, des réseaux qui émergent peu à peu, dans le concret, de la virtualité du Web. Avec des personnages terrifiants, haineux, dont les parcours peuvent certes relever de l’errance psychologique, mais également, dans certains cas, d’un cheminement intellectuel charpenté, d’un extrémisme sans honte, d’une « autoradicalisation » assumée.

Brenton Tarrant, un Australien formé, notamment, par ses voyages et son « constat » (les guillemets sont importants) d’un déclin de l’Occident et de l’homme blanc au XXIe siècle, a revendiqué dans une longue harangue écrite, diffusée en ligne, la cohérence de son action. Tout y est : « péril musulman », « invasion des migrants », « occupation » et « déclassement des Blancs ». Il reprend volontiers pour lui-même des étiquettes comme « fasciste » et « raciste ». Tout en mentionnant Alexandre Bissonnette, l’assassin de Québec en 2017, Tarrant se réfère bien davantage à Anders Breivik, le Norvégien d’extrême droite qui avait perpétré et revendiqué les attentats d’Oslo et d’Utoya, à l’été 2011. Il y avait tué 77 personnes, ciblées en l’occurrence comme « gauchistes ».

Pour autant, cet arrogant fanatique d’acier, intellectuellement bien pourvu, qui purge en isolement strict une peine à perpétuité, apparaît comme « la » référence idéologique. Une sorte de figure de ralliement pour les courants extrêmes du « nationalisme blanc »… et de l’obsession anti-musulmane.

Tarrant affirme dans son texte qu’il « s’est véritablement inspiré » du tueur norvégien.

Si on jette un coup d’oeil sur la Nouvelle-Zélande, par exemple sur sa démographie ou ses religions, on apprend que c’est un pays d’immigration massive, avec des entrées annuelles excédant, toutes proportions gardées, celles — déjà très hautes — que pratique le Canada.

Dans un pays de moins de 5 millions d’habitants, on distribue annuellement des permis de séjour à quelque 50 000, 60 000, parfois 70 000 personnes. La Nouvelle-Zélande est l’un des pays au monde dont la population née à l’étranger est la plus élevée : un habitant sur cinq.

Cependant, le dernier recensement n’évoque qu’une proportion de 1 % de musulmans dans le pays, soit un peu moins de 50 000 fidèles… contre environ 50 % de chrétiens, et plus de 40 % ne déclarant « aucune religion » !

La formation politique New Zealand First, un parti politique étiqueté « droite populiste », et dont le chef Winston Peters est d’ascendance maorie (ethnie fondatrice historique du pays), critique les niveaux élevés d’immigration et y voit une menace à la fois économique et culturelle.

S’inquiétant de ce que la Nouvelle-Zélande devienne une « colonie asiatique », Peters ne peut toutefois en aucun cas être associé à l’extrémisme violent. Ses coups de griffe visent bien davantage une Chine pesante et omniprésente qu’une supposée « invasion musulmane ».

Par rapport à la « maturité » du djihadisme de l’après 11 septembre 2001, on a l’impression, devant cette « internationale d’extrême droite », d’un mouvement encore émergent ou « adolescent »… même si cela ne permet pas de présumer d’une évolution semblable — pour l’ampleur ou pour le recrutement futurs — à celle qu’a connue le djihadisme au cours des deux dernières décennies.

L’agression de Christchurch frappe les imaginations parce qu’elle se produit dans ce qui passe pour un havre de paix du bout du monde, une démocratie prospère et (vu de loin) « sans histoire »… le dernier endroit, en somme, où l’on aurait cru cela possible. Avec un terroriste venu de l’étranger (même s’il s’agit en l’occurrence d’un « étranger » relativement proche, l’Australie).

Façon de donner (outre la répugnante diffusion en direct par Internet) une résonance mondiale à l’acte militant et meurtrier. Un acte qui peut se produire n’importe où, dont la motivation se prétend « universelle ». Dans un monde, dixit Anders Breivik, dominé par « la lutte des races et des religions ».

François Brousseau est chroniqueur d’information internationale à ICI Radio-Canada.