La dernière chance de Jagmeet Singh

Après deux semaines de relâche, les travaux reprendront lundi à la Chambre des communes, où le premier ministre Justin Trudeau fera de nouveau face aux questions de l’opposition concernant sa conduite dans l’affaire SNC-Lavalin.

Mais à la différence des dernières semaines, c’est le chef néodémocrate Jagmeet Singh lui-même qui mènera les attaques de son parti en Chambre. Après avoir remporté l’élection complémentaire du 25 février dernier dans Burnaby-Sud, M. Singh pourra enfin faire son entrée à la Chambre des communes et se mesurer à celui qu’il souhaite remplacer en octobre prochain. Pour le meilleur ou pour le pire.

Il reste peu de temps à M. Singh pour effacer la déception qu’il suscite chez les électeurs canadiens depuis que l’ancien député provincial ontarien a gagné la course à la chefferie de son parti il y a presque 18 mois. Sa performance en Chambre sera scrutée à la loupe au cours des prochaines semaines. Ce sera probablement sa dernière occasion de se démarquer avant les élections du 21 octobre. S’il ne réussit pas à convaincre les Canadiens de lui accorder un second regard avant la fin de la session parlementaire en juin, les probabilités qu’il le fasse durant la campagne de cet automne ne sont pas très élevées.

S’il n’améliore pas sa performance, son parti risque de se faire éclipser par le Parti vert d’Elizabeth May en octobre prochain. Mme May et son parti bénéficient sans doute du flottement des électeurs dans cette période préélectorale. Mais la montée du Parti vert lors de l’élection complémentaire du mois dernier dans Outremont, où le candidat vert Daniel Green a gagné 12,9 % du vote, est un signe très inquiétant pour le NPD, qui se veut le porte-étendard de la cause environnementale au Québec. Les verts n’ont pas contesté l’élection complémentaire dans Burnaby-Sud, dans un geste de courtoisie politique envers M. Singh. Mais ce ne sera pas le cas en octobre.

La nomination cette semaine du député de Rosemont Alexandre Boulerice comme chef adjoint du NPD fut l’une des meilleures décisions que M. Singh ait prises depuis son élection à la tête du parti. S’il y a un membre du caucus néodémocrate québécois qui peut impressionner autant la base syndicale traditionnelle du NPD que les jeunes environnementalistes, c’est bien M. Boulerice. Depuis son élection en 2015, il s’est distingué comme l’un des meilleurs députés à Ottawa, tous partis confondus. Beaucoup de néodémocrates auraient voulu qu’il soit candidat à la chefferie du parti. S’il avait gagné, le NPD serait sans doute en bien meilleure posture au Québec aujourd’hui.

Mais avec un misérable 7 % dans les intentions de vote des Québécois, selon le sondage Léger publié cette semaine dans Le Journal de Montréal, le NPD paie le prix d’avoir misé sur M. Singh. Ce dernier est vu comme étant celui qui ferait le meilleur premier ministre par à peine 3 % des Québécois, dans un sondage dont la marge d’erreur est autour de… 3 %. Malgré ses efforts considérables visant à charmer les Québécois avec sa personnalité attachante, M. Singh est encore perçu davantage comme une curiosité que comme un premier ministre potentiel.

Sa religion sikhe y est indéniablement pour quelque chose. Beaucoup d’électeurs se demandent même si sa pratique religieuse est compatible avec les fonctions d’un premier ministre. Il lui reste encore beaucoup de chemin à faire pour faire disparaître les doutes là-dessus, même si son parcours de militant des droits des minorités prouve qu’il n’y a aucune contradiction entre sa pratique religieuse et les valeurs démocratiques pour lesquelles il a toujours lutté.

Toutefois, le vrai problème de M. Singh n’est pas sa religion, mais le double discours qu’il semble trop souvent tenir. Dès son élection comme chef, il a semé des doutes à son endroit avec des réponses à des questions des journalistes portant sur sa position sur le mouvement séparatiste sikh en Inde et les activités des militants de cette cause au Canada. Il est maintenant en voie de faire la même chose en courtisant des souverainistes québécois tout en prétendant être intraitable sur la question de l’unité canadienne. Sa déclaration de cette semaine voulant qu’il considère comme « important de reconnaître le Québec comme une nation distincte » semblait sortir de nulle part. Que voulait-il dire au juste ? Sachant qu’une majorité de Canadiens s’opposent à la reconnaissance constitutionnelle du Québec comme simple « société distincte », souhaite-t-il faire monter les enchères pour que la réponse du Canada anglais soit encore plus cinglante ?

Pour le chef d’un parti fédéral qui prône l’unité du pays, il est hautement irresponsable et même fallacieux de créer des attentes chez les Québécois qui ne sauraient jamais être réalisées. Si M. Singh veut que les électeurs québécois le prennent vraiment au sérieux, il devrait vite changer son discours et leur donner l’heure juste. Il ne lui reste pas une éternité.