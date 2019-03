Un rêve canadien

Le politologue Louis Balthazar a raison : Pierre Joncas est un « gentleman fédéraliste ». Ancien collaborateur à Cité libre et à Inroads, ce retraité de la fonction publique fédérale se caractérise, dans le débat, par sa délicatesse et son respect de l’éthique de la discussion. « Là où c’est possible dignement, écrit l’octogénaire, je préfère l’accommodement à la résistance. Je conteste sans plaisir. Les affrontements me répugnent : partout où je le puis sans enfreindre l’honneur, je les fuis. »

Homme de la conciliation, Joncas demeure cependant allergique au mépris et aux injustices. Or, selon lui, les Canadiens français et les Québécois en ont trop souvent subi les outrages de la part des Canadiens anglais, ce qui explique et justifie, croit-il, la naissance et la persistance du projet souverainiste.

Balthazar, son préfacier, partage cette idée. « Les Québécois, affirme-t-il, sont foncièrement fédéralistes et ne souscrivent au projet souverainiste que dans la foulée de leur conviction que le fédéralisme canadien ne peut être réformé. » Pour cette raison, Joncas continue de croire à la nécessité d’une réforme du fédéralisme satisfaisante pour les Québécois, ouverts, pense-t-il, à une réconciliation qui n’aurait rien d’une capitulation.

Espoir fragile

L’essayiste développe ces idées dans Une réconciliation durable est-elle à la portée du Canada ? (PUL, 2018, 204 pages). Malgré toute la bonne volonté qui anime son propos, Joncas, malheureusement, risque de mécontenter tout le monde.

En exposant, sobrement mais sans euphémisme, les injustices historiques perpétrées par le Canada anglais envers les francophones du pays, il se mettra à dos les fédéralistes bornés qui ont fait du cassage de Québécois leur sport national.

C’est pourquoi, sans minimiser ou mettre en question “l’apport des autres groupes ethniques à l’enrichissement culturel du Canada”, ni non plus l’opportunité de mesures pour le sauvegarder, il reste incontestable que deux peuples, l’un de langue et de souche françaises, l’autre de langue anglaise et de souche britannique, ont ensemble rendu possible la naissance et la survie du Canada. Ceci aidera à comprendre l’esprit de la fédération canadienne et à discerner les conditions pour en assurer la pérennité — si tant est que l’on y tienne.

En proposant, comme réponse aux « doléances légitimes des Canadiens français », une réconciliation fondée sur la reconnaissance constitutionnelle des deux peuples fondateurs, il s’attirera des accusations d’idéalisme de la part des souverainistes qui ne croient plus à ces chimères.

« Est-il illusoire, demande Joncas, d’espérer que les élus canadiens négocieront de bonne foi avec leurs vis-à-vis du Québec afin de s’entendre pour apporter à la constitution des modifications acceptables pour une majorité claire et solide de Québécois ? » Après le rapatriement de 1982, après Meech, après Charlottetown, trois événements dans lesquels PierreElliott Trudeau a joué un rôle de premier plan pour isoler le Québec, peut-on répondre autrement que par l’affirmative à cette question ?

Convaincu que les Québécois souhaiteraient, si l’honneur le permet, éviter « une sécession ardue », Joncas ne se démonte pas. Il sait que son projet de fédéralisme renouvelé à la satisfaction des Québécois est périlleux, mais, comme le projet souverainiste l’est tout autant, il ne voit pas de raison d’abdiquer. Aussi, cordial et ferme, il argumente.

Fondateurs bafoués

Après un avertissement dans lequel il exprime « l’obligation morale » de rendre justice aux Premières Nations du pays, Joncas précise que son propos, dans cet essai, porte sur la situation des Canadiens français. Ces derniers, explique-t-il, sont bel et bien un des deux peuples fondateurs du Canada de 1867.

Le pays, selon Joncas, n’aurait pas pu exister si, en 1776, les Canadiens français n’avaient pas refusé de se joindre aux indépendantistes américains et si, en 1813, à Châteauguay, avec Salaberry, ils n’avaient pas fait de même. Le pays de 1867, leur a-t-on fait croire ensuite, devait être aussi le leur partout. Ce ne fut pas le cas.

Joncas, pour illustrer cette trahison, évoque l’affaire Riel, l’interdiction du français dans les écoles du Manitoba et de l’Ontario, la conscription, la Constitution de 1982, Meech, Charlottetown, les manoeuvres lors du référendum de 1995 et le multiculturalisme, conçu pour nier la « vérité historique » des deux peuplesfondateurs, au profit de la culture anglaise et au mépris de « l’esprit de la fédération canadienne ».

Joncas ne dit jamais précisément ce qu’il souhaiterait voir inscrit dans cette constitution renouvelée qui satisferait les Québécois. On peut penser que la proposition du politologue Guy Laforest — fédéralisme multinational, reconnaissance du Québec comme « société nationale distincte » et comme société d’accueil respectant le « principe de la prépondérance de la langue française » — ferait son affaire.

Qui, au Canada, pourrait offrir cela ? Trudeau, le fils du fossoyeur de la notion de « peuples fondateurs » ? Scheer, le conservateur qui offre des pinottes incertaines en échange d’une adhésion à son Canada pétrolier ? Les néodémocrates, qui ont fait du multiculturalisme une religion ? Les Québécois ont probablement plus de chances d’être reconnus par l’ONU comme peuple fondateur d’un nouveau pays que de l’être par Ottawa pour services rendus.