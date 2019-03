Tragi-comédie algérienne

La plaisanterie a assez duré. C’est ce que les Algériens, descendus dans les rues depuis une dizaine de jours pour les plus grandes manifestations au pays depuis le « printemps en octobre » de 1988, répètent aujourd’hui à leurs dirigeants.

« Assez, c’est assez ! » La plaisanterie est devenue une humiliation nationale. Et on ne la trouve plus drôle.

Les dirigeants de l’Algérie en 2019 sont en réalité un « gang de l’ombre » à la stabilité incertaine, aux tiraillements probables mais opaques, avec comme protagonistes la famille proche du président, de hauts gradés de l’armée et quelques milliardaires courtisans.

Incapables — et peu désireux — de trouver une voie de sortie de cette dictature anonyme, ils agitent comme un hochet le portrait d’un homme du nom d’Abdelaziz Bouteflika, aujourd’hui réduit à un état quasi végétatif, portrait derrière lequel ils se cachent.

Déjà, le quatrième mandat présidentiel de Bouteflika, entamé en 2014, soit un an après la grave attaque cérébro-vasculaire qui l’avait empêché de faire campagne, avait fait basculer la politique algérienne dans un surréalisme tragi-comique.

Déjà, on avait demandé aux Algériens de voter sérieusement pour un « président-zombie », littéralement invisible pendant la campagne. Sans gêne aucune, ses lieutenants disaient alors à l’intention du public : « Il est tellement génial, il n’a même pas besoin de s’adresser à nous pour que nous lui fassions confiance. »

Mais au moins, on pouvait encore caresser l’espoir que cet ultime vote pour un représentant de la vieille garde révolutionnaire algérienne — avec environ, ce 17 avril 2014, 80 % des suffrages et 50 % de participation, chiffres éminemment sujets à caution — pouvait servir, avec une élite éclairée, à préparer une transition moderne et bientôt moins dictatoriale. On ferait un usage intelligent et utile de ce quatrième mandat de cinq ans…

Il n’en a rien été ! Le système n’a travaillé qu’à une chose : se maintenir coûte que coûte, en changeant le moins possible, en espérant que le « Vieux » durera et durera. Mais cet immobilisme est devenu de moins en moins soutenable. La rente pétrolière — qui a permis au régime, pendant les années fastes, d’acheter le consentement des masses en échange de prestations sociales, de nombreux emplois publics et de l’émergence d’une classe d’affaires — s’épuise.

Quant à l’homme Bouteflika, il ne parle plus, ne lit plus, n’écrit plus. Il entendrait encore, ferait des signes à ses proches, du genre « oui, non, peut-être »… On imagine un entourage — deux frères, une soeur, quelques généraux — qui tirent à hue et à dia pour la prise de décisions et, surtout, pour leur propre positionnement après sa mort. Et qui n’arrivent pas à se mettre d’accord.

Les Algériens, comme les étrangers, ignorent les fins détails de ce jeu morbide, hybride occulte de « lutte pour le pouvoir » et de « maintien d’une clique ». Mais ils en devinent tout de même les grandes lignes. Ils voient le mépris de la classe dirigeante, qui voudrait habiller la dictature d’une élection, une de plus, en faveur d’une chaise vide, d’un cadre posé sur le mur.

Cette fois, malgré la peur d’un régime qui — ils le savent — peut redevenir brutal, féroce et meurtrier… ils disent non. Et cherchent à reprendre le cours de l’Histoire, le lien perdu avec le grand moment d’espoir que fut octobre 1988. Espoir vite écrasé par la poussée des islamistes, puis par la féroce guerre que leur ont menée les militaires pendant la « décennie noire » des années 1990… sur le dos du peuple tout entier.

En plus du silence acheté par une (relative) prospérité, et du pacte tacite passé avec les islamistes (« à eux la rue et les mosquées, à nous le pouvoir politique et l’argent »), il y avait aussi — et il y a toujours — le chantage du « retour aux années noires ». Comme si l’exigence démocratique devait forcément mener à l’instabilité et à l’affrontement violent.

Ainsi, on a entendu ces derniers jours le chef d’état-major Ahmed Gaïd-Salah mettre en garde contre « des appels douteux qui poussent les Algériens vers l’inconnu ».

Le chantage à l’instabilité est une vieille ficelle des dictatures. Malheureusement, les faits leur donnent parfois raison.



François Brousseau est chroniqueur d’information internationale à ICI Radio-Canada.