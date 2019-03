Recommandation modérée d’achat pour SNC

SNC-Lavalin a beau multiplier les révisions à la baisse et monopoliser les projecteurs, le verdict des analystes a à peine varié. Les actions de la multinationale obtiennent une recommandation modérée d’achat selon une moyenne établie à partir des conclusions de huit d’entre eux.

À l’évidence, à défaut de connaître les motifs derrière le refus des procureurs fédéraux de permettre à SNC de se prévaloir de l’accord de poursuite suspendue (APS), tout indique que la firme d’ingénierie est prisonnière d’une dialectique politico-juridique déchirant le gouvernement libéral. Et si, advenant un procès, l’impact d’une potentielle condamnation serait préjudiciable aux activités et à la présence de SNC au Canada, son « fondamental » demeure solide aux yeux des investisseurs.

Un recensement des recommandations des analystes se trouve sur le site de la Bourse de Toronto. Du moins, on ramène sur une échelle de 1 à 5 les conclusions des analystes, la note 1-1,5 étant associée à une haute recommandation d’achat et la valeur 4,6-5, à une haute recommandation de vente. À l’heure actuelle, le consensus pour SNC se situe à 1,75, correspondant à une recommandation modérée d’achat.

La note s’est légèrement détériorée alors qu’elle s’établissait dans l’échelon supérieur, à 1,33, il y a trois mois. Le grand changement est venu des recommandations passant d’« achat modéré » à « conserver le titre ». Les analystes abaissent leur cours cible et manifestent leurs préoccupations mais le plongeon de 25 % du cours en trois mois à 36,57 $ vendredi, de près de 60 % depuis son sommet des 52 dernières semaines, vient rééquilibrer la relation risque-rendement.

L’ancienne ministre de la Justice et procureure générale Jody Wilson-Raybould l’a repris lors de son témoignage devant le Comité permanent de la Justice. SNC a évoqué le déménagement de son siège social de Montréal à Londres, la suppression d’emplois au Canada et même une vente si les poursuites criminelles de la GRC contre elle n’étaient pas suspendues au profit d’un APS. Des menaces ? Du chantage ? Un bannissement pour dix ans des contrats fédéraux avec, aussi, les répercussions d’une condamnation criminelle sur les projets financés par la Banque mondiale ne peut qu’être menaçant pour les 9000 emplois qu’abrite SNC au Canada, majoritairement hors Québec.

Les analystes rappellent que le Canada n’accapare désormais que 18 % des effectifs mondiaux de la firme et à peine 30 % de ses 10 milliards de revenus annuels. L’entreprise a intensifié sa diversification à l’international, notamment en mettant la main sur les Britanniques Kentz en 2014, pour une contrepartie de 2,1 milliards, et Atkins en 2017, pour environ 3,6 milliards. À des fins d’illustration uniquement, ces deux acquisitions représentent, aujourd’hui, l’équivalent d’environ 90 % de la capitalisation boursière de SNC, ramenée à 6,4 milliards depuis le refus du Service des poursuites pénales du Canada, en octobre dernier.

Sur la base du cours de l’action, il ne resterait plus que 3,65 $, alors que les analystes ont accolé une valeur de 30 $ l’action uniquement au portefeuille des investissements de Capital de la firme, dont les trois quarts allant à son investissement dans l’autoroute 407.

En dévoilant ses résultats financiers de 2018 vendredi dernier, SNC indiquait que son carnet de commandes se chiffrait à 14,9 milliards au 31 décembre. Malgré les turbulences, la valeur totale des contrats octroyés l’an dernier s’est élevée à 10,4 milliards, dont 2,2 milliards au quatrième trimestre. Au chapitre des liquidités, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s’établissaient à 634 millions à la fin de 2018. L’entreprise dispose également d’une capacité inutilisée de 2,1 milliards sur une facilité de crédit renouvelable de 2,6 milliards. Dans ses prévisions pour 2019, SNC avance un bénéfice cible oscillant entre 3 et 3,20 $ par action, soit un ratio cours-bénéfice prospectif de moins de douze fois.

Certes, Standard Poor’s a réduit d’un cran la cote de SNC et DBRS l’a maintenue, mais avec une perspective passant de stable à négative. Mais les deux agences pointaient essentiellement en direction des problèmes d’exécution d’un contrat minier au Chili que rencontre SNC.

On peut, ainsi, mieux saisir la relative zone de confort dans laquelle se retrouve l’investisseur-actionnaire. Mais aussi comprendre la décision de SNC de faire à nouveau appel à un comité spécial externe chargé d’évaluer les avenues possibles permettant de protéger la valeur de l’actionnaire. On peut mieux mesurer la vive inquiétude des gouvernements, du Canada et du Québec, et des employés canadiens. Et justifier le souhait du premier ministre du Québec, François Legault, exhortant le gouvernement fédéral à en venir à une entente « le plus tôt possible » afin de protéger les emplois et le siège social de la société à Montréal.