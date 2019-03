Fissures libérales

Il n’y a pas si longtemps, le député libéral Randy Boissonnault chantait les louanges de sa collègue Jody Wilson-Raybould. Alors qu’elle était encore ministre de la Justice, Mme Wilson-Raybould avait piloté l’abrogration de l’article 159 du Code criminel du Canada, qui faisait de la sodomie un acte criminel. M. Boissonnault avait travaillé étroitement avec elle sur ce dossier.

En novembre, M. Boissonnault, qui est lui-même gai et qui avait été nommé conseiller spécial auprès de Justin Trudeau sur les enjeux LGBTQ2, s’est levé à la Chambre des communes pour remercier Mme Wilson-Raybould d’avoir biffé cet article « discriminatoire à l’endroit des jeunes hommes gais ou bisexuels » du Code criminel avec le projet de loi C-75. Ce dernier a été adopté en troisième lecture en décembre grâce à un vote de 167 contre 106.

M. Boissonnault a également travaillé avec Mme Wilson-Raybould sur une directive de la ministre portant sur la non-divulgation, pour les personnes porteuses du VIH, de leur séropositivité auprès de leurs partenaires sexuels. Le but était d’éviter la criminalisation de la non-divulgation dans les cas où la personne séropositive détient une charge virale supprimée, alors qu’il « n’existe pas de possibilité réaliste de transmission ». Une telle directive constituait une revendication de longue date formulée par la communauté gaie.

C’est toutefois M. Boissonnault qui a mené la charge libérale contre Mme Wilson-Raybould lorsque cette dernière a témoigné mercredi devant le Comité permanent de la justice de la Chambre des communes. Parmi les membres libéraux du Comité, c’est M. Boissonnault qui s’est montré le plus acharné contre l’ancienne procureure générale, qui avait parlé des « tentatives régulières et persistantes » de la part du premier ministre Justin Trudeau et de son entourage de la faire changer d’idée dans le dossier SNC-Lavalin. Mme Wilson a dit avoir décidé à la mi-septembre de ne pas infirmer la décision de la directrice des poursuites pénales de rejeter la demande de SNC-Lavalin de conclure un accord de réparation au lieu d’avoir à subir un procès sur des accusations de fraude et de corruption. Or, selon son témoignage explosif, « plusieurs personnes au sein du gouvernement » ont néanmoins tenté « d’intervenir de façon politique dans l’exercice de [son] pouvoir discrétionnaire de procureure générale du Canada ».

L’acharnement de M. Boissonnault ne fut pas vain. En comité, il a demandé à Mme Wilson-Raybould si elle ne faisait pas preuve de fermeture d’esprit en rejetant les demandes de ses interlocuteurs de considérer d’autres « solutions » dans le dossier SNC-Lavalin, dont une consultation avec un ancien juge de la Cour suprême. Il a ainsi cherché à semer le doute sur le bien-fondé de ses allégations.

La loyauté libérale à tous crins de M. Boissonnault, dont le siège d’Edmonton-Centre sera fortement menacé lors des prochaines élections, s’apparente presque à se faire hara-kiri. En défendant son chef, il espère sans doute récolter d’autres récompenses dans l’avenir.

Il en est de même pour la députée de Brossard–Saint-Lambert, Alexandra Mendes, qui a déclaré mercredi dans un gazouillis : « Ce n’est pas parce qu’elle le dit que c’est la vérité ! Je suis désolée, mais être adulte c’est aussi accepter que les grandes responsabilités sont [sic] inévitablement liées à des “pressions” tout à fait légitimes. »

Le député libéral Jati Sidhu, de la Colombie-Britannique, est allé aussi loin que de laisser entendre que le comportement de Mme Wilson-Raybould était le résultat de sa manipulation par son père, un ancien leader autochtone qui a eu maille à partir avec le père de Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, dans les années 1980. M. Sidhu a dû vite s’excuser.

Il n’en demeure pas moins que le témoignage de Mme Wilson-Raybould a divisé davantage le caucus libéral. Si la plupart des députés ont jusqu’ici choisi de se taire, plusieurs se sont rangés derrière l’ancienne ministre de la Justice. La grogne de plusieurs d’entre eux envers le premier ministre ne disparaîtra pas sans que M. Trudeau fasse le ménage dans son propre bureau. Il s’est déjà résigné à accepter la démission de son tout puissant secrétaire principal, Gerald Butts. Mais le premier ministre aura besoin d’envoyer un signal plus fort envers ses propres députés pour faire disparaître leur désenchantement. Après tout, à huit mois des élections, l’unité du parti doit être primordiale.

Or M. Trudeau et ses acolytes semblent vouloir déclarer la guerre à Mme Wilson-Raybould plutôt que de rétablir la paix au sein de leur propre parti. En convoquant M. Butts, la sous-ministre de la Justice, Nathalie G. Drouin, et le chef du Conseil privé, Michael Wernick, pour comparaître devant leur comité la semaine prochaine — tout en rejetant la demande des partis de l’opposition d’inviter l’ancienne chef de cabinet de Mme Wilson-Raybould, Jessica Prince, à témoigner —, les libéraux qui détiennent la majorité des sièges au Comité permanent de la justice semblent préparer une attaque en règle contre l’ancienne procureure générale. Leur propre parti ne peut que s’en sortir encore plus divisé.