Du «stuff» de junior

S’il y en a un qui a été écorché par la protectrice du citoyen, c’est bien Gaétan Barrette. Elle reprochait régulièrement à ses réformes d’affecter surtout les plus vulnérables. Dieu sait combien l’ancien ministre de la Santé pouvait être irascible et cinglant. Il se gardait pourtant bien de s’en prendre à elle. Faisant preuve d’un stoïcisme inhabituel, il se contentait de prendre acte de ses remarques pour rejeter ensuite la faute sur le PQ.

C’est une règle non écrite : pas plus qu’on ne peut tirer sur une ambulance, on ne s’attaque pas à celle que l’Assemblée nationale a désignée pour prendre la défense des déshérités de la société. Le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Simon Jolin-Barrette, a contrevenu à cette règle en reprochant à la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, son incompréhension du fonctionnement du système d’immigration.

Marie Rinfret a eu le malheur de dire que dans le dossier des 18 000 demandes dont le projet de loi 9 prévoit l’annulation, le gouvernement Legault voulait appliquer « une solution essentiellement administrative à un problème humain » et de l’inviter à présenter des excuses aux personnes qui seront touchées. Sans nécessairement aller jusque-là, il aurait au moins pu admettre une certaine maladresse.

Après la mémorable bagarre générale du Vendredi saint, le 20 avril 1984, l’entraîneur du Canadien, Jacques Lemaire, avait fait grimper dans les rideaux son vis-à-vis des Nordiques, Michel Bergeron, en qualifiant sa façon de diriger son équipe de « stuff de junior ». C’est aussi ce qui venait à l’esprit cette semaine en voyant le comportement de M. Jolin-Barrette.

Sa confrontation en commission parlementaire avec le président de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI), Guillaume Cliche-Rivard, avait quelque chose de puéril.

Après qu’il eut qualifié de « saugrenue » la demande d’injonction que M. Cliche-Rivard avait présentée devant la Cour supérieure, la décision du juge Frédéric Bachand était humiliante pour le ministre, mais un étudiant de première année en droit aurait pu la prévoir. Il va de soi qu’on ne peut pas appliquer une loi qui n’a pas encore été adoptée.

Plutôt que d’avaler sa pilule, M. Jolin-Barrette s’est défoulé sur M. Cliche-Rivard, laissant entendre qu’il ne connaissait pas la loi que le gouvernement de Robert Bourassa avait fait adopter en 1993 et qui a été modifiée par celui de Philippe Couillard en 2016. Allons donc ! Le président de l’AQAADI pratique le droit de l’immigration depuis des années, alors que M. Jolin-Barrette est ministre depuis quatre mois.

Avec la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre, Geneviève Guilbault, on l’avait établi d’entrée de jeu comme un des piliers du gouvernement Legault. Ce sont eux que le nouveau premier ministre avait désignés comme porte-parole durant la période de transition qui a suivi l’élection du 1er octobre dernier.

Le passage de l’opposition au pouvoir n’est pas toujours évident. Alors que Mme Guilbault a tout de suite eu l’air d’un poisson dans l’eau, M. Jolin-Barrette tarde à s’ajuster. Le talent y est peut-être, mais il lui faudra mûrir.

Il devrait tirer les leçons de cette première expérience législative. En confondant l’essentiel et l’accessoire, il s’est compliqué inutilement la vie. L’annulation des 18 000 demandes n’était pas nécessaire pour réaliser les changements souhaités. De toute manière, la cour est pleine : plus de 40 000 travailleurs qualifiés sont déjà en attente d’un statut de résident permanent.

Qui plus est, l’insensibilité dont il a fait preuve a donné mauvaise presse à l’ensemble d’une réforme dont les objectifs sont pourtant légitimes. Il y a déjà suffisamment de gens qui ne demandent qu’à pouvoir présenter le Québec comme un repaire de racistes. S’il voulait indisposer Ottawa, dont la collaboration est indispensable, il n’aurait pas pu mieux s’y prendre.

M. Jolin-Barrette devra faire preuve de plus de doigté et de patience dans le débat à venir sur les signes religieux. Les sautes d’humeur et les expressions malheureuses sont à proscrire, malgré les inévitables provocations. On peut comprendre que le gouvernement veuille éviter la répétition du cirque auquel avaient donné lieu les audiences publiques sur la charte de la laïcité du PQ, mais il ne pourra pas faire totalement abstraction de la société civile.

Même si plusieurs presseront le ministre de se montrer intransigeant, l’humanité que M. Legault avait recommandée à ses ministres devrait aussi l’inciter à inclure une clause dite « grand-père » qui préserverait les droits acquis, notamment dans le cas des enseignants. Il ne suffira pas d’offrir un autre emploi à ceux qui tiendront à conserver des signes religieux.

Encore faut-il qu’il arrive à déposer un projet de loi. Cela aurait déjà dû être fait, n’eût été le cafouillage sur l’immigration. Il faudra maintenant attendre après le budget du 21 mars. Il risque de manquer de temps pour une adoption avant l’ajournement de juin.