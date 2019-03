Le bogue humain, ou l’os dans la soupe

Cherchez l’erreur. On calcule avec une précision inouïe ce qui se dessine à l’horizon climatique et le degré au-delà duquel la météo partira en vrille. On peut cocher sur un calendrier la date précise dans l’année (le 1er août) où l’humanité pille à crédit les ressources de la planète. Les écrans nous bombardent d’images de forêts calcinées et de villes englouties par de monstrueux ouragans. L’alerte incendie résonne dans le tapis. Comment expliquer l’inaction du commun des mortels devant l’urgence planétaire ?

Philosophes et psychologues se perdent en conjectures depuis des années sur les sources de ce déni collectif. Or, une partie de la réponse se trouve peut-être blottie dans un recoin de notre cerveau, un modèle rétro, hyperperformant mais visiblement dépassé par le cours des événements. C’est du moins ce qu’avance Sébastien Bohler, neuroscientifique rompu à l’étude des mécanismes du cerveau, qui vient de produire Le bug humain.

Car, selon lui, bogue il y a sous l’occiput. Un bogue qui permet à notre cerveau, programmé sur mesure pour survivre, de rester peinard devant le compte à rebours planétaire, bref de supporter cet état de quasi-schizophrénie.

« Comme neuroscientifique, je trouve le cerveau et les mécanismes de la pensée fantastiques, mais je me suis demandé aussi pourquoi nous ne bougeons pas devant l’urgence climatique que nous vivons. Tout le monde se pose la même question ! » ajoute Bohler. La réponse se trouve peut-être dans une petite prune enfouie quelque part dans les circonvolutions du cerveau humain, dit-il.

Un petit tyran

Selon Bohler, le fameux « bogue » se terre dans le striatum, un cerveau primitif logé tout près de l’amygdale, qui s’est développé il y a plus de 140 millions d’années chez les premiers vertébrés. Son rôle : assurer la survie de l’espèce à tout prix en injectant des doses massives de dopamine quand l’animal pose cinq actions simples.

Comme une usine, ce striatum primitif produit du plaisir à la pelle quand l’animal mange, se reproduit, épargne son énergie, grimpe dans la hiérarchie sociale ou cumule des informations essentielles. Autant d’actions cruciales pour sa survie. Grâce à sa spectaculaire efficacité, ce mécanisme s’est transmis, sélection naturelle oblige, à tous les mammifères, y compris à l’espèce humaine, explique Bohler. Le hic, c’est que, même si l’humain n’a guère plus besoin d’affronter le mammouth et d’entretenir 23 concubines pour assurer sa descendance, son cerveau continue de carburer à la dopamine.

À voir aller certains politiques et les Weinstein de ce monde, on avait déjà compris que certains sapiens ont le cerveau primitif plus développé que d’autres. Mais somme-nous tous vraiment au service de ce striatum surpuissant ? « Ce striatum, créé il y a des millions d’années, nous en avons hérité. Il continue de récompenser les mêmes comportements par une dose de dopamine pour s’assurer que les mêmes gènes seront passés à la génération suivante », explique Bohler.

Du premier vertébré jusqu’à l’hominidé, le cerveau a littéralement explosé, l’humain héritant aujourd’hui d’un cortex rebondi, supra intelligent, qui a permis sa croissance démographique exponentielle. L’Homo sapiens a inventé l’agriculture, pensé les systèmes d’écriture, découvert l’atome, créé des oeuvres d’art et inventé des techniques médicales de pointe. Bref, ce capital de matière grise ne fait-il pas contrepoids à ce striatum quasi jurassique ?

« En fait, quand on regarde le cortex, siège de la raison et de l’intelligence, on constate qu’il est resté au service du striatum. Il y a donc un “bogue”, car toutes les formes de plaisir nous ramènent encore aujourd’hui aux cinq pistons primaires renforcés par le striatum. » En clair, le « cortex propose, mais le striatum dispose », affirme l’auteur.

Pour sonder le rôle du striatum, Sébastien Bohler s’est notamment intéressé aux travaux de James Olds et Peter Milner menés en 1954 dans la docte Université McGill. C’est à Montréal que les deux neurophysiologistes ont mis au jour le siège du mécanisme de la récompense en stimulant cette zone du cerveau de rats de laboratoire avec des électrodes. Même soumis à des décharges électriques, les rongeurs, sous le joug d’un striatum hyperstimulé, ne pouvaient s’empêcher de rester accros à la dopamine.

Un cerveau à double tranchant

Même doté du raisonnement le plus fin, l’humain reste à la merci de ce disque dur enfoui dans les lobes de son cerveau, estime le neuroscientifique. Plus encore, son énorme cortex lui a permis de multiplier depuis quelques millénaires des technologies qui décuplent aujourd’hui la réponse obtenue grâce à ce mécanisme, en rendant accessible sans effort pour une masse de Terriens l’accès à toujours plus de nourriture, d’informations, de relations sexuelles et la quête incessante d’un meilleur statut social.

« Je crois que l’être humain vient au monde avec cet équipement neurologique de base. Le reste, on peut dire que ça vient en option. Nous ne manquons de rien et pourtant, nous restons avides de bouffe, d’infos, de sexe, de plaisirs et de progression sociale. C’est notre logiciel de départ », constate le neuroscientifique. À preuve : la surconsommation actuelle, l’engouement pour les vidéos pornos ou les millions de vues générées par de mignonnes bêtes poilues sur les réseaux sociaux, qui activent au prix d’un simple clic notre pompe à dopamine. « Le striatum, c’est lui le vrai client de Facebook et d’Instagram ! » dit-il.

Dans un monde sans limites, ce bogue pourrait tenir la route. Mais dans un écosystème fermé, nous sommes désormais comme une colonie de bactéries en croissance, confinées dans la même éprouvette, dit-il.

Changer de logiciel

Est-ce à dire que tout est foutu ? Le rédacteur en chef de Psycho et cerveau tempère son discours en signalant que tout cerveau peut se remodeler dès l’enfance, à force de renforcements autres. « La preuve : on peut aussi obtenir du plaisir à être altruiste. Le cerveau est plastique et d’autres comportements peuvent être renforcés par l’éducation ou la pression sociale. »

Mais depuis la Renaissance, observe-t-il, le cerveau humain s’est surtout concentré sur le développement de l’intelligence technique, au détriment de la conscience. « En somme, nous sommes devenus des êtres dotés d’un haut niveau d’intelligence, mais d’un faible niveau de conscience », croit le scientifique.

L’homme dispose de toutes les technologies pour régler les problèmes environnementaux, c’est la conscience et la volonté politique qui manquent, ajoute-t-il. « Développer davantage la conscience, valoriser le savoir, associer le plaisir à des comportements favorables à l’environnement pourrait changer la donne. La vraie question, c’est : “Combien de temps nous reste-t-il pour renverser la vapeur ?” »

La réponse se trouve peut-être cachée quelque part au creux d’une petite prune tyrannique.