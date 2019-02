La mode comme un des beaux-arts

« La mode est un langage qui se crée dans des vêtements pour interpréter la réalité », disait Karl Lagerfeld. La disparition récente à Paris de cet homme hors du commun né sous l’Allemagne nazie, élevé à la dure et inconsolé, lettré, polyglotte, excentrique, collectionneur d’art, photographe, éditeur, illustrateur et designer sera venue rappeler au monde à quel point un grand styliste de mode doit être un artiste polyvalent. Ça prend des antennes pour capter l’air du temps, une mémoire pour saisir la trajectoire des sociétés, un souffle pour les réinterpréter.

Aux yeux des couturiers de haut vol qui les façonnent, les vêtements sont un art de vivre et une posture face au monde. Leurs créations se nourrissent de tous les arts comme de la psyché collective, entre retours en arrière, bonds vers le futur et aspirations à un ailleurs meilleur.

Je pensais à ça en voyant apparaître au Musée des beaux-arts de Montréal, devant notre parterre de journalistes mardi matin — certains venus de New York et autres coins de la planète mode —, le designer français iconique depuis quarante ans Thierry Mugler. Pourquoi a-t-il choisi la métropole québécoise pour sa première rétrospective, après s’être refusé pendant vingt ans à Paris et à New York, ses deux villes d’élection ? Par affinité avec le commissaire Thierry-Maxime Loriot. Sa collaboration avec le Cirque du Soleil pour le cabaret érotique Zumanity avait peut-être tapissé la voie. Il déclare trouver Montréal blanc et glauque à l’extérieur, mais chaud, libre, charmant et très sexy dans son essence.

Le MBAM avait déjà consacré des rétrospectives importantes à Yves Saint Laurent et Jean Paul Gaultier. Voici donc, aux côtés de dix designers québécois contemporains, celle de Thierry Mugler, laquelle n’est pas, précise-t-il, une expo, mais « une tragédie “glamouresque”, un voyage magique, qui, je l’espère, vous fera rêver ».

La veille, une de ses égéries, la reine californienne de la téléréalité Kim Kardashian, aura éclipsé le créateur à l’inauguration de l’expo montréalaise. Les flashes des photographes n’en avaient que pour elle, en le chassant du cadre. La haute couture se colle souvent au star-système, qui fait fleurir les tapis rouges de Cannes, des Oscar et de partout, frivole et fière de l’être. Étrange univers avec sa faune médiatique attitrée, ses stars minute clinquantes, ses génies fragiles aux profils de mutants.

Mardi, du moins, Muggler redevenait à Montréal la tête d’affiche de sa propre rétrospective, avec ses robes spectaculaires transformant des femmes en oiseaux, insectes, robots, sirènes et autres créatures plus ou moins mythologiques ou futuristes, parmi les fins croquis, les photos-chocs. Ses costumes créés pour le Macbeth de Shakespeare par la troupe de la Comédie-Française au Festival d’Avignon en 1985 nous font pénétrer un monde féerique à la Belle et la Bête de Cocteau, réinventé à travers une magnifique vidéo hologramme conçue par Michel Lemieux sur des musiques de Johann Johannsson. La robe-sculpture d’enfermement de Lady Macbeth, les fraises noires des trois sorcières, les armures des chevaliers ne sont que trompe-l’oeil cachant la vulnérabilité des héros de la tragédie élisabéthaine, comme sur le podium des défilés celle des mannequins sublimés, la sienne surtout.

Enfant, il voulait s’évader du quotidien et cherchait des fenêtres par où s’envoler. C’est cet univers irréel, flirtant avec la science-fiction à la Metropolis de Fritz Lang et le conte qui surgit dans cette rétrospective de celui qui a vêtu des as chantant de la représentation costumée : David Bowie, Madonna, Lady Gaga, mais aussi Diane Dufresne et Liza Minnelli.

Le créateur, également parfumeur, photographe — collaborateur du grand Helmut Newton ; une salle de l’expo leur est consacrée — et metteur en scène, est issu de la danse classique, discipline où le corps sous haute tension se voit magnifié par les costumes, la musique et les décors de rêve. Même combat pour la haute couture. Il signera bientôt à Moscou une mise en scène pour le prestigieux Bolchoï sur l’autel des arts de sa vie.

Thierry Mugler est dans la vraie vie une sorte d’ascète, suivant régime et entraînement sportif ultra stricts, aux antipodes de l’hédonisme de ses robes de strass, de métal, de verre, d’organza, de plumes et de mousseline, jetées en pleine lumière comme pour aveugler.

Je l’ai écouté mardi parler de quête de qualité, de passion, de solitude, d’humour, d’un univers de beauté reliée à l’intériorité de l’artiste, de discipline et d’harmonie. En songeant que la mode se nourrit de paradoxes. Mugler n’érige-t-il pas des ponts entre son gouffre personnel et le pays des songes ? Et ses vêtements si théâtraux ne sont-ils pas les vers de sa propre poésie ?