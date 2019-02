Offensive humanitaire au Venezuela

La pression — interne et internationale — s’accentue sur le régime Maduro. Mais celui-ci a tout de même résisté à « l’offensive humanitaire » qui, venue du Brésil et de la Colombie, s’est déployée contre lui cette fin de semaine. En faisant certes quelques victimes parmi les anti-Maduro, en mettant le feu à un camion rempli de nourriture et de médicaments… mais, au total, sans qu’on puisse parler d’un ébranlement décisif du régime. Les défections dans les forces de l’ordre sont restées peu nombreuses. L’armée — soutien capital et peut-être ultime du régime — n’a pas basculé, du moins pas encore.

Cependant, malgré cet échec sur le terrain, les développements des derniers jours représentent une petite victoire médiatique pour le camp anti-Maduro, regroupé autour du président autoproclamé, Juan Guaidó.

Cette aide humanitaire n’est certes pas innocente. Elle souligne la situation catastrophique dans laquelle est empêtré le Venezuela. On veut mettre les projecteurs sur un régime incapable de nourrir sa population et qui, pour des raisons idéologiques, bloque les arrivages d’aide.

Il est peu probable que, dans ces opérations, le régime Maduro aille chercher beaucoup d’appuis. Trop de Vénézuéliens sont exténués, à bout, et demandeurs avides d’aide matérielle, pour voir de bons côtés à ce verrouillage des frontières. Une opération prétendument menée pour bloquer l’« invasion » des États-Unis et de leurs « valets », qui font bloc contre le pouvoir retranché à Caracas.

Mais il y a un vrai problème dans la rhétorique agressive en provenance de Washington, même s’il y a souvent, ne l’oublions jamais, loin de la parole aux actes — et c’est particulièrement vrai avec le gouvernement Trump.

Lorsque le président et ses porte-voix — le secrétaire d’État, Mike Pompeo, le vice-président, Mike Pence — répètent que « toutes les options sont sur la table » et que « des mesures concrètes s’en viennent »… c’est tout un cortège de mauvais souvenirs qui revient obscurcir le débat.

Jusqu’à la fin du XXe siècle, les États-Unis et leurs « gros sabots » ont été une constante de l’histoire latino-américaine. Une intervention militaire serait catastrophique pour plusieurs raisons. Entre autres, parce qu’elle conforterait la rhétorique de Maduro et affaiblirait la légitimité de ceux qui font une critique — au demeurant juste et nécessaire — de la dérive dictatoriale à Caracas.

L’Espagne a dit ce week-end : « Oui aux pressions diplomatiques pour la démocratie, non à une intervention militaire. » On attend des autres pays occidentaux qu’ils le disent aussi. Et qu’un certain Juan Guaidó lui-même sorte de l’ambiguïté sur cette question cruciale.

La semaine dernière, devant une heure de tombée qui arrivait trop vite, j’ai couronné ma chronique d’une « chute » hardie, qui m’a été reprochée par plus d’un lecteur.

Et avec raison : en voulant me résumer et redire à quel point le putsch de 2013, puis le régime Al-Sissi en Égypte étaient d’une brutalité et d’une férocité rares, pires que le mal islamiste qu’ils entendaient contrecarrer, j’ai osé un parallèle entre le dictateur égyptien… et Joseph Staline.

Féroce et brutale, cette dictature l’est. Son usage des tribunaux, de la police, des services de renseignement et son écrasement systématique de l’opposition rappellent les pires régimes. Mais la dictature Al-Sissi interdit, corrompt, emprisonne et lave les cerveaux… plus qu’elle n’assassine au sens propre.

Et ce, même s’il ne faut jamais oublier le massacre de la place Rabia-El-Adaouïa durant lequel, du 14 au 16 août 2013, les forces de sécurité égyptiennes avaient tué entre 600 et 2500 personnes (selon les sources), ce que Human Rights Watch appellera par la suite « le plus important massacre de l’histoire moderne de l’Égypte ».

Une horreur considérable. Mais pour le nombre de victimes et le caractère systématiquement meurtrier de la répression, le compte n’y est pas : on reste loin, dans l’Égypte de 2013-2019, de la terreur stalinienne et du génocide contre l’Ukraine, au cours desquels les innocents assassinés se comptaient par millions.

On pourra certes parler de « post-maoïsme » ou de « néo-stalinisme » — les massacres de masse en moins. Mais Staline, Mao et Hitler restent dans une catégorie à part. Il ne faut donc jamais, jamais, invoquer leurs noms pour qualifier les dictatures et les massacres d’aujourd’hui ! Leçon retenue…



François Brousseau est chroniqueur à Ici Radio-Canada.