La grève des ventres

Une Suédoise nous jette la vérité au visage



Les changements viendront par les jeunes et la révolution aussi. Une figure de proue bien connue désormais, Greta Thunberg, 16 ans, inspire le mouvement de désobéissance civile comme celui du 15 mars prochain. Cette conférence TEDx nous la fait découvrir sous un autre jour. Elle explique son syndrome d’Asperger et son incapacité à mentir et à se mentir. « Je ne parle que quand c’est nécessaire, comme en ce moment ! Je pense que les autistes sont normaux et que le reste des gens sont étranges, en particulier en regard de la crise environnementale. » Elle évoque sa dépression, à 11 ans, lorsqu’elle a réalisé que la planète était en danger et que l’être humain ne semblait pas vouloir changer. Et elle note que le pep-talk n’a pas fonctionné depuis 30 ans : « On a plus besoin d’action que d’espoir. » Greta invite sa génération (et les autres) à ne plus jouer selon les règles du jeu.



Frissonné devant le film Capharnaüm, très dur, très cru, sous la lumière poussiéreuse de Beyrouth. On ne ressort pas de là habité par l’espoir, mais plus lucide face à notre responsabilité de Terrien. À voir impérativement à l’heure où les réfugiés se font de plus en plus nombreux.

Ressorti le tableau de l’Environmental Research Letters sur les diverses façons de réduire notre empreinte de carbone. Avoir un enfant de moins arrive en tête de liste, du moins pour les pays occidentaux. L’étude canado-suédoise souligne que l’adolescence est le meilleur moment pour induire une conscience environnementale qui mènera à des gestes.

Écouté la chronique de la psychiatre Marie-Ève Cotton sur notre incapacité à envisager les changements climatiques. On s’adresse à notre cerveau analytique plutôt qu’à notre cerveau émotionnel et nous avons un biais en faveur du court terme. En deux parties. Hyper intéressant. Il est question de dénatalité volontaire également.

Aimé le collectif Faire partie du monde, des réflexions écoféministes fort intéressantes, dont celle de Valérie Lefebvre-Faucher sur « les priorités cachées » et l’angle souvent ignoré de la reproduction qui est « production » : « Les femmes ne sont pas des ressources. Elles ont toujours été les agentes de la reproduction. Et depuis le temps que les écrivains et les politiciens parlent d’elles comme de terres arables, leur révolte fait peur. » Elle ajoute que le « refus individuel de contribuer à la reproduction humaine devient un mouvement écologiste important ». Un texte fort qui dit tout haut ce qu’on ne peut parfois penser que tout bas.