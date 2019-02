Dans ses Pensées, qui n’ont rien perdu de leur fraîcheur, Blaise Pascal distinguait entre « l’esprit de géométrie », qu’on pourrait dire plus carré, et « l’esprit de finesse », plus intuitif, caractérisé par la souplesse de la pensée.

Lors du débat télévisé qui l’a opposé à Martine Le Pen durant la campagne présidentielle française du printemps 2017, Emmanuel Macron lui a lancé : « Vous n’êtes pas la candidate de l’esprit de finesse » !

Contrairement à leur impression de départ, les médias français ont pu constater que François Legault n’est pas un émule de la chef du Front national, mais on peut quand même dire que le nouveau premier ministre a plutôt un « esprit de géométrie ».

Lors de sa récente visite à Paris, le contraste avec M. Macron était saisissant, même si ce dernier a bien démontré qu’avoir un esprit fin et une grande aisance verbale ne met pas nécessairement à l’abri des gaffes.

Cela n’est pas une affaire de profession. Au départ, le président français était un banquier, et il y a des comptables qui ont beaucoup de finesse. Ce sont simplement deux structures intellectuelles différentes.

Pascal écrivait que l’idéal était d’avoir à la fois « l’esprit de finesse » et « l’esprit de géométrie », tout en constatant que les deux étaient très rarement réunis dans un même homme.

À choisir, le premier est certainement le plus utile à un politicien. Plusieurs apprécient M. Legault pour sa franchise et sa simplicité, à une époque où dominent la langue de bois et la rectitude politique, mais il a parfois une façon de présenter les choses qui traduit mal leur complexité et même sa propre pensée. Vouloir être près de la population n’autorise pas à simplifier la réalité jusqu’à la déformer.

Le débat sur la laïcité de l’État va dominer la session parlementaire qui s’ouvre à l’Assemblée nationale. Les dernières années ont démontré à quel point le sujet est propice aux dérapages, et les mêmes causes ont l’habitude de produire les mêmes effets.

Le gouvernement va tenter de limiter les risques en évitant de tenir de nouvelles audiences publiques. Durant le débat sur la charte de la laïcité, certains témoignages avaient contribué à l’envenimer plutôt qu’à l’éclairer. Il faudra encore beaucoup de doigté pour assurer un minimum de sérénité.

M. Legault a clairement manqué de nuance la semaine dernière, quand il a déclaré que l’islamophobie n’existe pas au Québec. Il a dû « préciser » sa pensée par la suite, mais les prochains mois constitueront un grand défi pour son esprit géométrique.

Il peut se compter chanceux que la CAQ soit encore en pleine lune de miel. Si l’opposition a aussi rapidement passé l’éponge, c’est qu’elle sait la population disposée à donner le bénéfice du doute au gouvernement. Quand il aura mécontenté suffisamment de gens, toutes les occasions seront bonnes pour transformer une tempête dans un verre d’eau en ouragan.

Le PLQ aurait également intérêt à jouer de finesse. Sans grande surprise, le caucus des députés a coupé court à sa réflexion sur le port de signes religieux après à peine 24 heures et réitéré son adhésion au libre-choix.

Il devrait pourtant avoir tiré des leçons du passé. La façon dont Philippe Couillard s’était drapé dans la défense des libertés individuelles a donné à de nombreux Québécois la fâcheuse impression que sa position reflétait moins la solidité de ses principes que son incompréhension, voire son mépris pour leur désir d’affirmation identitaire. On peut avoir l’esprit fin, et celui de l’ancien premier ministre l’était certainement, tout en manquant de sens politique.

La Charte des droits et libertés, à laquelle le PLQ voue un véritable culte, donne elle-même un exemple de « l’esprit de finesse » dans son article 1, qui affirme que certains droits peuvent être restreints « dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ».

Il est très possible, sinon probable que les tribunaux jugeront déraisonnables les limitations qui seront imposées au port de signes religieux. Ils avaient dit la même chose de la règle de l’unilinguisme français dans l’affichage commercial.

Il n’y a cependant rien d’immoral à faire une autre appréciation, comme le gouvernement Bourassa l’a fait en 1988, quand il a utilisé la disposition de dérogation afin de préserver le visage français du Québec.

Faut-il rappeler que cette disposition fait partie intégrante de la Charte que le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau a fait enchâsser dans la Constitution en 1982 afin de satisfaire les exigences des provinces de l’Ouest et du Parlement britannique, qui tenaient à manifester ainsi la préséance des élus sur des juges nommés ?

Quant au PQ, il devrait avoir la sagesse de ne pas renchérir indûment sur le projet de loi du gouvernement. Cela lui permettrait de faire oublier un peu les excès de la charte de la laïcité.