Une noyade

Beaucoup d’argent vogue sur nos flots, comme le montre bien le salon annuel qui vient de se terminer, place Bonaventure à Montréal, du gros et du petit bateau. Il s’agit, au Canada, d’un marché annuel de pas moins de 2 milliards de dollars.

Tout le monde n’achète pas de gros paquebots. Mais pontons et autres pédalos mis à part, l’engouement pour les très gros yachts est considérable depuis quelques années dans le vaste monde.

Le bateau de luxe forme une entité symbolique. Il apparaît comme l’expression de la vie de nouveaux Robinson de composition qui s’installent sur ces îles motorisées, au nom de la jouissance de leurs accumulations. Pas question ici de partir à l’aventure à bord d’un fragile esquif, mais bien d’affirmer, sur un mode tout à fait décomplexé, la souveraineté de son argent.

Il n’y a pas que le célèbre yacht de Tony Accurso, baptisé le Touch et vendu pour un peu moins de 5 millions de dollars, qui permet de prendre la température de l’eau dans laquelle plongent désormais volontiers les gros orteils de la finance.

Guy Laliberté, propulsé dans l’espace en 2009 en clamant qu’il s’y rendait pour sensibiliser la planète à l’importance de l’eau, loue désormais son bateau privé de 178 pieds pour la bagatelle de 270 000 $ par semaine.

Mais il s’agit là de petits bateaux, tout juste dignes du radeau de la Méduse ou du Kon-Tiki, du moins si on les compare aux hauts standards désormais établis pour ces îlots propulsés sur lesquels se repaissent les grandes fortunes. C’est en effet à qui désormais ne posséderait pas le plus gros bateau, dans ce concours d’ego projeté sur le miroir de l’eau.

Le milliardaire saoudien Adnan Khashoggi, dont la fortune s’est construite sur le commerce d’armes, possédait en 1988 le Nabila, un paquebot privé de 289 pieds qui faisait alors l’envie de ses homologues. Racheté et rebaptisé par un prince saoudien, ce bateau figure désormais loin dans la liste des plus imposants palaces flottants. Dès 1997, le milliardaire Leslie Wexner, qui gère entre autres des marques comme Victoria’s Secret et La Senza, s’offrait plus gros : 315 pieds.

Les plus imposants de ces navires comprennent désormais cinéma, piscine, jacuzzi, salle d’entraînement, salon de coiffure, salle de massage, j’en passe.

Le milliardaire français Bernard Arnault connaît lui aussi cette musique dorée des flots argentés. Marié à la pianiste montréalaise Hélène Mercier, il a posé pied en 2017 sur le Sonata, acheté d’un chantier naval pour 81 millions de dollars. Long de 331 pieds, il est enregistré sous pavillon des îles Caïmans, tout en étant détenu officiellement par une société maltaise.

Le milliardaire Paul Allen possède désormais pour sa part un yacht de 413 pieds avec à bord rien de moins qu’un terrain de basket-ball et un sous-marin.

Avec ses 591 pieds, c’est l’Azzam, propriété d’émirs du pétrole, qui est réputé être aujourd’hui le plus gros bateau privé, suivi de près il est vrai par l’Eclipse, long de 533 pieds, acquis par un milliardaire israélo-russe, Roman Abramovitch, actionnaire de plusieurs compagnies gazières et ancien élu dans une région perdue de Russie.

Dans la solitude de ces bateaux, ces princes de l’accumulation ne souffrent d’aucune pénurie tandis que le travail d’autrui continue de les enrichir, même quand ils feignent de se faire croire être seuls au milieu des mers.

L’eau porte sur son dos plus d’argent que jamais. Mais tout ne flotte pas pour autant. Dans ce système mondial qui laisse émerger pareils pirates d’eau douce, dirait le capitaine Haddock, 10 % de la population mondiale ne jouit pas même d’un accès courant à de l’eau potable. Tandis qu’on laisse des populations entières être ainsi menées en bateau, l’eau demeure un enjeu majeur, même dans des pays qui se gaussent pourtant de leur haut niveau de vie.

À Flint, au Michigan, pas très loin de Toronto donc, on se souvient du scandale de l’eau. Douze personnes sont mortes et des milliers d’enfants ont été empoisonnés par de l’eau contaminée. Pour économiser au nom de l’austérité, on avait changé, en 2014, la source d’alimentation de la ville sans se soucier de sa qualité.

Au Québec, depuis des années, une trentaine de petites municipalités se trouvent encore et toujours privées d’eau potable. Une partie ou la totalité de leur système d’aqueduc est soumise en permanence à des avis d’ébullition, selon les données officielles compilées par le ministère de l’Environnement.

Pas plus tard que la semaine dernière, le Globe and Mail a montré que 62 avis publics d’eau impropre à la consommation sont maintenus depuis des années dans diverses communautés autochtones du Canada.

Dans la communauté de Neskantaga, en Ontario, un avis d’ébullition de l’eau est en vigueur depuis 1995. Au nord du Manitoba, dans la réserve de Garden Hill, quelque 180 maisons n’ont pas accès à l’eau potable depuis des années. À Sahhaltkum, en Colombie-Britannique, l’eau est brune en permanence à cause d’un haut taux de manganèse dont on n’avait pas jugé bon jusqu’ici de se méfier.

Pourquoi ne pas aussi parler du village algonquin de Kitcisakik, situé un peu au sud de Val-d’Or, où bien des demeures plus que modestes sont privées d’eau ?

Tandis que les nantis continuent de se la couler douce, personne ne semble mettre pied à terre devant la question primordiale de l’accès à l’eau. Il s’agit pourtant d’une illustration parfaite d’une noyade sociale.