L’inquiétude de Saint-Exupéry

J’ai toujours assimilé Antoine de Saint-Exupéry à son Petit Prince (1943), ce qui a eu pour effet de m’éloigner de cet auteur. Je ne méprise pas cette oeuvre, qui a sa valeur, mais je l’ai toujours trouvée un peu trop boy-scout. Le renard, la fleur, tout ça, c’est joli, mais plutôt gnangnan. J’attends, de la littérature, quelque chose de plus corsé, de plus bouleversant.

Voilà toutefois que, lisant l’introduction de Demeure (Grasset, 2018), le bel essai du philosophe et politicien François-Xavier Bellamy sur la passion mortifère de notre temps pour le mouvement à tout prix au mépris de la tradition et des choses qui durent, je tombe sur un Saint-Ex saisissant. Bellamy, en effet, ouvre son ouvrage en commentant la Lettre au général X, une courte méditation rédigée par l’écrivain en juillet 1943, à La Marsa, près de Tunis, alors qu’il participe, volontairement, comme aviateur, à l’effort de guerre.

L’homme a 43 ans et aurait pu demeurer à l’abri aux États-Unis. « Le droit de risquer sa vie pour son pays occupé, explique Bellamy, il l’a sollicité, réclamé, négocié même, par tous les moyens possibles. » L’homme, disons-le, est une sorte de héros.

L’écrivain, toutefois, en ce soir de juillet 1943, est inquiet. « Je ne puis supporter, affirme-t-il, l’idée de verser des générations d’enfants français dans le ventre du Moloch allemand. » C’est la raison pour laquelle il se bat. Son inquiétude, cependant, vient de plus loin. Même l’idée que la guerre sera gagnée ne l’apaise pas. « Quand la question allemande sera enfin réglée, continue-t-il, tous les problèmes véritables commenceront à se poser. » Et ces problèmes, ce problème, au fond, car il n’y en a qu’un vrai, croit-il, c’est « celui du sens de l’homme, et il n’est point proposé de réponse et j’ai l’impression de marcher vers les temps les plus noirs du monde ».

L’homme moderne, écrit Saint-Ex, souffre d’un vide spirituel qui ne peut qu’engendrer son désespoir, même en temps de paix. « Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute substance humaine, confie l’écrivain. Qui, n’ayant connu que le bar, les mathématiques et les Bugatti comme forme de vie spirituelle, se trouve aujourd’hui dans une action strictement grégaire qui n’a plus aucune couleur. »

Ce que Saint-Ex appelle les « valeurs cartésiennes » — on comprend qu’il parle ici d’une rationalité instrumentale faite d’un mélange de scientisme et de pragmatisme — a donné de beaux fruits dans l’ordre de la technique, mais a vidé le monde de son sens. « Deux milliards d’hommes n’entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot, se font robots », se désole l’écrivain. Le lyrisme, les « grands mythes rafraîchissants », la culture populaire (qui n’est pas la culture commerciale), la spiritualisation de notre rapport au monde — « l’amour de la maison […] est déjà de la vie de l’esprit » — ont été laminés.

L’homme a des « frigidaires », assène Saint-Ex, mais il n’a plus de poésie. Il a des téléphones portables, Netflix et des anxiolytiques, ajoutera-t-on aujourd’hui, pour mieux se détourner de la vie de l’esprit et de l’inquiétude existentielle qui font pourtant la noblesse de l’humanité. L’homme d’aujourd’hui, c’est « l’homme que l’on alimente en culture de confection, en culture standard comme on alimente les boeufs en foin », constate l’écrivain, après avoir noté que, « rien qu’à entendre un chant villageois du XVe siècle, on mesure la pente descendue ».

La nostalgie et le manque

Saint-Ex rédige sa lettre dans une chambre où dorment deux de ses jeunes camarades de combat. Il salue leur courage et leurs vertus. Ils sont, dit-il, « dans leur genre », merveilleux, « droits, nobles, propres, fidèles ». Les regardant dormir, l’écrivain ne peut pourtant s’empêcher de ressentir pour eux « une sorte de pitié impuissante », de les trouver « terriblement pauvres », parce qu’il les sait, les sent, en tout cas, étrangers à sa nostalgie et à son inquiétude. « Ils auraient tant besoin d’un dieu », pense Saint-Ex, il faudrait « faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien ».

La méditation de l’écrivain, qu’on ne s’y trompe pas, ne relève pas du prosélytisme chrétien. Au passage, Saint-Ex confie même ne pas être croyant au sens habituel du terme. Sa foi, il la place dans « une vie de l’esprit plus haute encore que la vie de l’intelligence », dans un souci de la « civilisation », conçue comme « un bien invisible puisqu’elle porte non sur des choses, mais sur les invisibles liens qui les nouent l’une à l’autre, ainsi et non autrement » et qui sont le fruit de la culture, seule à même de donner du sens à la vie humaine. Indifférent à cette culture, à cette civilisation spirituelle qui créent « les liens d’amour » entre lui, les choses et les êtres, l’homme vit dans le désert et « y meurt de soif ».

« On ne peut plus vivre de frigidaires, de politique, de bilans et de mots croisés, voyez-vous ! clame Saint-Ex. On ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni amour. » L’homme qui écrit cela est nostalgique, dira-t-on. Et s’il avait raison de l’être ? Et si la nostalgie, comme l’écrit Bernard Émond dans Camarade, ferme ton poste (Lux, 2017), n’était pas « l’indice d’un désir de revenir en arrière, mais bien plutôt le signe d’un manque », l’expression du désir de retrouver, « dans notre passé, des choses qui pourraient nous servir à sortir du présent clos qui nous enserre », des choses, pense Émond, comme la solidarité familiale et sociale, la dignité du travail, le lien avec la nature, le sentiment d’une histoire commune et de valeurs partagées ?

Vivre sans inquiétude spirituelle et sans nostalgie, écrit Saint-Exupéry à un général inconnu trois mois après la publication du Petit Prince aux États-Unis et un an avant sa mort au cours d’une mission de reconnaissance aérienne, c’est vivre en « robot » et en « imbécile ».