La repentance libérale

La contrition n’a jamais été le point fort du PLQ. Si Marwah Rizqy croyait vraiment l’amener à s’excuser de l’austérité que le gouvernement Couillard a imposée aux Québécois, elle a encore beaucoup à apprendre sur son nouveau parti.

La députée de Saint-Laurent est une fonceuse, mais elle n’a sans doute pas amélioré ses chances déjà très minces de devenir chef. Les rescapés de l’ère Couillard ont certainement pris bonne note de ce coup de pied de l’âne.

Cela ne veut pas dire que le diagnostic est mauvais. Les compressions budgétaires n’expliquent pas à elles seules la défaite historique que les libéraux ont subie à l’élection du 1er octobre dernier, mais elles y ont indéniablement contribué.

Certes, ils n’ont pas à s’excuser d’avoir assaini les finances publiques, mais ils l’ont fait avec une précipitation et une dureté qui n’étaient pas nécessaires. Qui plus est, leur entêtement à soutenir contre l’évidence que les compressions budgétaires n’ont pas altéré la qualité des services est une insulte à l’intelligence que les électeurs n’apprécient jamais.

L’ancien ministre des Finances Carlos Leitão n’était pas le plus féroce du trio qui a présidé au redressement, mais il semble n’avoir rien compris. Comme tous ceux qui portent encore les couleurs du PLQ, il lui faudra néanmoins porter le poids de son passé.

Certains reprochent encore au PQ les coupes dans les salaires et les régimes de retraite que le gouvernement Lévesque a décrétées en 1982 ou les mises à la retraite ordonnées par celui de Lucien Bouchard en 1997. L’austérité libérale restera tout aussi vivante dans la mémoire collective.

L’intervention de Mme Rizqy était peut-être maladroite, mais la question qu’elle soulève n’en est pas moins pertinente : où est passé ce parti qui a jadis si bien incarné le progrès et la modernité ?

La députée de Saint-Laurent a simplement dit tout haut ce que plusieurs pensaient déjà avant la défaite libérale, dont l’ampleur a mis en relief la nécessité d’une sérieuse réorientation. Au cours des deux dernières décennies, le PLQ a perdu de vue les valeurs sociales-démocrates qui l’ont guidé durant les glorieuses années de la Révolution tranquille.

Après 1985, le gouvernement de Robert Bourassa était déjà plus conservateur. Le mot d’ordre est devenu « Vivre selon nos moyens ». La véritable rupture s’est cependant produite quand Jean Charest a pris pour modèle l’Ontarien Mike Harris et a transformé son parti en « machine à ramasser de l’argent ». Le gouvernement Couillard en a simplement été le prolongement.

La dernière élection a démontré de façon spectaculaire qu’il ne peut plus se contenter de s’ériger en rempart contre l’indépendance. Personne ne lui demande de se transformer en parti de gauche ni d’ouvrir les vannes comme l’a fait Justin Trudeau, mais les électeurs chercheront un jour ou l’autre une option plus progressiste que la CAQ.

La clientèle anglophone et allophone du PLQ n’aurait sans doute aucune objection à ce qu’il revienne à ses idéaux de justice sociale d’antan. Elle n’a eu aucune hésitation à suivre les libéraux fédéraux quand Justin Trudeau a décidé de virer à gauche.

Ce serait une autre histoire si PLQ décidait de renouer avec son passé nationaliste afin de se rapprocher de la majorité francophone. Aux yeux de la grande majorité des francophones, interdire le port de signes religieux aux agents de l’État qui détiennent un pouvoir de coercition (juges, policiers, gardiens de prison, etc.) constitue un minimum. C’est loin d’être le cas chez les non-francophones.

Si le libre-choix est devenu le symbole de la déconnexion des libéraux avec les francophones, l’autre « solitude » en a fait un véritable dogme. La rapidité avec laquelle le caucus des députés a mis un terme à sa réflexion et refusé tout compromis illustre à quel point le PLQ est devenu l’otage de ceux qui ont assuré sa survie le 1er octobre.

En refusant d’envoyer le signal qu’il n’est pas totalement insensible aux préoccupations identitaires des Québécois, il prend le risque d’être confiné à ses châteaux forts montréalais pour longtemps.

Il est vrai que, de toute manière, les libéraux n’auraient jamais appuyé un projet de loi étendant l’interdiction aux enseignants, avec ou sans clause de droits acquis (clause « grand-père »). S’en tenir au libre-choix leur rendra d’autant plus facile de déchirer leur chemise le jour où le gouvernement devra inévitablement se résoudre à utiliser la disposition de dérogation pour mettre la loi à l’abri des tribunaux.

Bien entendu, ils vont répéter ad nauseam qu’il s’agit d’une question de principe et que cela ne remet pas en cause leur profond attachement à l’identité québécoise. Il y a quarante ans, le PLQ s’était aussi opposé à l’adoption de la loi 101 avec la dernière énergie, tout en assurant avoir le plus grand souci de la protection du français.

Finalement, les libéraux ne regrettent rien. Soit, ils ont perdu, mais c’est simplement parce que les Québécois se trompent.