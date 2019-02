Libérer le Venezuela

Lorsque le Canada est devenu l’un des premiers pays à reconnaître Juan Guaidó comme président intérimaire du Venezuela le 23 janvier dernier, plusieurs tenants du Nouveau Parti démocratique ont accusé le gouvernement de Justin Trudeau d’avoir emboîté le pas à Donald Trump et à Jair Bolsonaro en revendiquant le reversement du régime de Nicolás Maduro.

« C’est honteux que le gouvernement du Canada et Justin Trudeau se soient alignés avec Donald Trump et le voyou autoritaire Bolsonaro, le président du Brésil, en reconnaissant un coup d’État, un coup d’État illégal », s’est insurgé l’ancien député Svend Robinson, qui brigue de nouveau un siège à la Chambre des communes dans une circonscription de Vancouver.

La députée manitobaine Nikki Ashton, qui s’était présentée à la dernière course à la chefferie de son parti, a renchéri dans un gazouillis en accusant M. Trudeau de s’être rangé aux côtés de M. Trump et du « fasciste » Bolsonaro « en appuyant quelqu’un qui revendique un coup militaire au Venezuela. Non ! On ne peut pas appuyer un programme de coups d’État économique ou militaire ».

Même le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, est intervenu en déclarant : « Le Canada ne devrait pas suivre l’exemple de la politique étrangère des États-Unis, particulièrement son long historique d’ingérence au service de ses propres intérêts dans la région. »

Or, on sait maintenant qu’il n’en était rien. Cela faisait des mois que le Canada travaillait en coulisses avec des pays latino-américains, réunis au sein du Groupe de Lima, pour aider l’opposition vénézuélienne à mettre fin au cauchemar que vivent des millions de Vénézuéliens depuis quelques années déjà. Dans les yeux du Canada et des autres membres du Groupe de Lima, le régime de M. Maduro est devenu illégitime dès l’élection présidentielle de mai dernier, lorsque le successeur d’Hugo Chávez a réclamé une victoire éclatante malgré un faible taux de participation et des accusations de magouillage. Le Canada s’était alors joint aux États-Unis, au Mexique, au Chili et à l’Argentine en qualifiant le résultat de ces élections d’« anticonstitutionnel ».

En 2017, M. Maduro s’était déjà arrogé l’essentiel des pouvoirs législatifs de l’Assemblée nationale, démocratiquement élue, en les confiant à une assemblée nationale constituante qui lui était fidèle. C’est d’ailleurs à ce moment-là que le Canada a participé à la création du Groupe de Lima, avec l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique et quelques autres pays latino-américains. Les États-Unis n’ont pas été invités à se joindre au groupe pour ne pas donner l’impression qu’il s’agissait d’une initiative américaine pour déloger M. Maduro afin de confier le contrôle des réserves pétrolières du pays, parmi les plus riches de la planète, à un gouvernement plus favorable aux intérêts américains. Au contraire, c’est à la demande des pays sud-américains démocratiques frappés par l’afflux de réfugiés vénézuéliens et inquiets pour l’avenir de leur propre région que le Canada avait décidé de s’impliquer directement.

Outre le désir de voir la démocratie renaître au Venezuela, la ministre des Affaires étrangères canadiennes, Chrystia Freeland, avait de bonnes raisons pour appuyer cette initiative. Il n’est pas certain que le régime Maduro aurait pu survivre jusqu’ici sans l’appui du président de la Russie, Vladimir Poutine, et des entreprises russes, qui ont englouti des milliards de dollars dans l’industrie pétrolière vénézuélienne. Or, en tant que journaliste avant son entrée en politique, Mme Freeland avait mené une campagne dans les médias internationaux afin d’isoler la Russie et d’empêcher que M. Poutine n’étende son influence à l’extérieur de son propre pays. Ses interventions ont d’ailleurs tellement irrité le président russe qu’il l’a interdite de séjour en Russie. La fin du régime de M. Maduro constituerait un sérieux revers pour M. Poutine et ne ferait rien pour mettre fin à la guerre froide entre le président russe et Mme Freeland, qui présidera une rencontre du Groupe de Lima lundi à Ottawa.

Une intervention militaire américaine au Venezuela risquerait de tout gâcher et donnerait quelque peu raison aux critiques néodémocrates. Mais on n’y est pas encore. Pour l’instant, le Canada joue un rôle important pour aider le peuple vénézuélien à retrouver la voie de la démocratie et, avec elle, l’espoir d’un avenir meilleur.

Mea culpa

Dans ma chronique de la semaine dernière, j’ai écrit que le premier ministre Justin Trudeau « ne donnera pas suite de sitôt aux demandes des critiques qui veulent qu’il congédie » son ambassadeur en Chine, John McCallum. Or, c’est précisément ce qui s’est passé à peine vingt-quatre heures après la rédaction de ma chronique. Manifestement, j’avais sous-estimé la pression politique que subissait M. Trudeau, surtout à la suite d’une autre déclaration de M. McCallum, vendredi dernier, affirmant que l’abandon de la demande d’extradition américaine à l’endroit de Meng Wanzhou serait « bien pour le Canada ». Comme chroniqueur, il n’est jamais agréable de voir ses propos se retourner contre soi. Mais je reconnais avoir parlé trop vite.