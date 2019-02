L’art de la destruction

À l’automne, Christie’s New York mettait pour la première fois en vente une oeuvre créée par l’intelligence artificielle. Du moins, c’est ainsi qu’on présentait Portrait of Edmond Bellamy, un portrait fantomatique qu’on croirait tout droit sorti d’une nouvelle de Maupassant, produit par Obvious, un collectif parisien se vantant d’avoir enseigné à une machine à créer sans intervention humaine. L’oeuvre, signée par un algorithme, a été vendue pour 432 500 $.

Sauf que l’affaire relève surtout du coup de marketing : le procédé utilisé était en fait bien connu dans le monde du machine learning et on a exagéré l’autonomie du geste artistique de la machine. Pour générer le portrait, Obvious a simplement repris un code écrit par un adolescent américain, Robbie Barrat, qui, lui, ne touchera pas un sou sur la vente.

Il serait trop facile (et tentant) d’invoquer cette imposture pour discréditer toute démarche artistique intégrant l’IA. Sauf que l’art a bien raison de s’intéresser à une technologie qui, adossée à une quantité délirante de capitaux, façonne déjà notre monde. Tant qu’il le fait pour résister à la dissolution de la sensibilité humaine et des liens sociaux dans les systèmes et le pouvoir, du moins. Cet épisode révèle cependant la naïveté avec laquelle on aborde l’intelligence artificielle, qu’il soit question d’art ou de pure business.

Apprenant que Christie’s vendait une oeuvre générée par l’intelligence artificielle, on a claironné que « l’IA débarque dans le monde de l’art », pour ensuite gloser superficiellement sur « la créativité de la machine », ne soulignant pas que ce type de création nous convie d’abord à une réflexion sur la créativité humaine. Pointer le ciel, regarder le doigt ; c’est la norme, semble-t-il, lorsqu’il est question d’IA.

Nous le voyons chez nous, alors que Montréal se transforme en « pôle d’innovation » pour cette industrie, sous les auspices du trésor public. On célèbre candidement l’arrivée des technos, rompus que nous sommes à la vulgate du progrès, et à court d’arguments à opposer aux promesses de croissance économique. Qui oserait être contre la vertu, ou pire, contre le capital ? Pour se donner un air averti, on se dit plutôt sensible aux « possibles dérapages », répétant qu’il faut être attentif aux implications éthiques du développement de l’IA — ce qui sert surtout à ne pas aborder l’économie politique de cette industrie.

À échelle humaine, c’est pourtant ce qui compte — si bien sûr les humains nous intéressent encore, ce dont je doute souvent. Partout où il se déploie, le secteur des technologies de pointe impose son écosystème, lequel s’harmonise bien mal avec la vie des collectivités, où des gens ayant un intérêt pour les nouvelles technologies proportionnel à l’usage réel qu’ils en font tentent d’aménager leur existence en commun.

Lundi, on inaugurait les bureaux de l’Institut québécois d’intelligence artificielle (Mila), dans le Mile-Ex. À un jet de pierre des ateliers Belleville, dont je vous parlais récemment, qu’on va raser pour construire des infrastructures du pôle de l’IA. Présent, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, s’est empressé de rappeler que son gouvernement veillait au développement « éthique et moral » de l’intelligence artificielle. On comprend toutefois que ce souci éthique et moral n’inclut pas, par exemple, la pression effectuée par le développement de ce secteur sur le coût de la vie dans la métropole, ou le risque, pour une collectivité, d’être ainsi placée à la remorque d’un secteur misant sur la compétition, la flexibilité et la spéculation, qui socialise l’essentiel des coûts et privatise ses gains. Rien à ce sujet. Et de toute façon, on ne lui a pas posé la question. À peine le ruban coupé, on parlait de la nécessité d’investir plus pour soutenir la croissance à long terme.

La semaine dernière, votre Devoir rapportait qu’une résidence d’artiste sur l’intelligence artificielle, dont les entreprises Google et Element AI sont partenaires, peine à attirer les candidatures. On semble mystifié par le fait que les artistes ne se ruent pas sur l’occasion, ce qui contribuerait soi-disant à construire une alliance entre l’industrie de l’IA, les artistes et les citoyens.

Mais de quelle nature est cette alliance qu’on imagine, au juste ? S’agit-il de plaquer les intérêts d’un secteur économiquement névralgique sur la pratique artistique et la vie citoyenne, pour lui donner des airs socialement respectables ?

Si l’art, lorsqu’il se saisit de l’IA, peut nous renseigner un peu plus sur la créativité humaine, il faudrait aussi se demander comment ces industries, en l’état, peuvent réellement nous aider à répondre aux besoins d’une collectivité. La réponse décevrait sans doute les plus techno-enthousiastes d’entre nous.