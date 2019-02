L’année de la praline

Un homme ne se gratte jamais très longtemps les castagnettes à savoir s’il jouit du gland ou de la prostate. Mais nous, les femmes, étions condamnées à nous demander si nous étions vaginales, clitoridiennes, voire hystériques (qui vient d’utérus, en latin) jusqu’à aujourd’hui. Le boson de Higgs a été plus facile à trouver que le clitoris, seul organe dédié exclusivement au plaisir dans tout le corps humain, avec le lobe d’oreille.

On en parlait déjà dans la poésie grecque — au VIe siècle avant Jésus-Christ —, mais l’industrie pornographique du XXIe siècle, elle, nous ignore souverainement la praline. Et pour cause. La porno du moment — mis à part la porn féministe suédoise peut-être — demeure phallocrate à l’os. Enfin, si y’a un os. Ce dont je doute parfois.

Si vous n’avez pas la force de vous occuper d’un clitoris pendant quinze minutes (pauvre lapin), il est temps de reconsidérer votre hétérosexualité

Mon petit doigt (et pas que) me dit que 2019 sera l’année du clito, de la framboise, du bonbon, du bouton, de la petite fraise, vous choisissez. Il est partout le clitoris en ce moment, sauf peut-être dans les cours de sexualité de nos ados. Heureusement, ils ont des mères pour ça, du moins, on l’espère.

Certains raffinent leurs connaissances ces jours-ci en visionnant Sex Education sur Netflix. Cette nouvelle série britannique met en vedette un adolescent, Otis, qui ne parvient pas à se masturber. Sa mère, une sexologue sexy désinhibée qui multiplie les amants, est un personnage particulièrement inspirant. Mon B me l’a recommandée : « Dépêche-toi de la regarder au complet, qu’on puisse en parler ! » L’éducation, ce n’est jamais à sens unique, sinon ce serait une dictature intellectuelle. Et l’éducation sexuelle, je l’ai commencée avec lui dès l’âge de trois ans, aidée par les premiers livres d’images. La franchise et la curiosité ont fait le reste.

Dire que nous avons si longtemps entretenu l’idée — une fake news, finalement (merci Freud) — que les clitoridiennes avaient tout faux. Elles jouissaient de façon « immature ».

Selon une étude américaine conduite en 2015 auprès de 1055 femmes de 18 à 94 ans et parue dans le Journal of Sex Marital Therapy, moins du cinquième des femmes atteignent l’extase par simple pénétration ; le double d’entre elles (36 %) en y ajoutant la stimulation du haricot. Ma chroniqueuse sexe préférée, Maïa Mazaurette du journal Le Monde, y allait récemment d’un article intitulé : « Et si l’amant parfait était une lesbienne ? » Mes amies gaies ont beaucoup apprécié.

Festivulve ou Festiclit ?

Déjà en 1963, Colette Renard se faisait sucer la friandise, frotter la péninsule, reluire le berlingot et chatouiller le bijou dans sa célèbre chanson Les nuits d’une demoiselle. Comme quoi il y avait une pointe d’espoir dans le tunnel de l’obscurantisme ambiant. Mais il a fallu attendre 2018 pour accoucher d’un Festivulve montréalais, lequel adoptera cette année le clitoris comme logo, avec organe gonflable géant pour bien visualiser le phénomène en 3D.

86 % Pour les lesbiennes, ce sont les grandes orgues à ce taux, contre 65 % pour les hétérosexuelles, selon une étude américaine.

J’ai demandé à son organisatrice et conceptrice, Mel Goyer, si le clitoris était monté en grade récemment dans notre inconscient collectif. « Mets-en ! On n’en parlait pas avant parce que ça ne sert pas à la reproduction. C’est un mythe tenace, les deux sortes d’orgasmes. On va sur Mars, mais on ne connaît pas le clitoris. Un homme qui ne jouit pas, c’est anormal. Mais une femme… » Son festival festival a attiré 2000 curieux-rieuses l’année dernière et généré du clic en abondance. Il y a une demande, c’est le moins qu’on puisse dire.

Quant aux lesbiennes que j’évoquais plus avant, encore selon une étude américaine, ce sont les grandes orgues pour elles à 86 %, contre 65 % pour les femmes hétéros. C’est mieux que les Saoudiennes, dont on apprenait la semaine dernière qu’elles doivent être accompagnées d’un homme pour être admises au paradis « après » leur mort. Sinon, elles demeurent dans le vestibule de l’enfer et le mec s’en va rejoindre ses 72 vierges. C’est comme ça.

Avec la méthode Marie Kondo, tu dois prendre chaque objet et te demander : « Est-ce que ça m’apporte de la joie ? » Bref, avec Marie Kondo, tout ce qui est safe, ce sont les dildos.

Mais revenons à nos boutons : ils n’aiment pas être stressés. Toujours Maïa, dans sa chronique du Monde le 13 janvier dernier à propos du cunnilingus, « Précisez que vous n’êtes pas pressée : parce que les hétérosexuels ont une fâcheuse tendance à instrumentaliser cette pratique pour remettre leur pénis au centre de l’univers (oh, quelle surprise, un pénis !). »

N’oublions jamais que nous, les femmes, sommes nées de la côte d’Adam, pas de sa queue.

Terra incognita

Si ça ne faisait que s’arrêter là. J’ai visionné quelques vidéos récentes de « méditation orgasmique » et trouvé le mode d’emploi gratuit sur leur page Facebook à Montréal. C’est un service public, ne me remerciez pas.

Une de mes amies aventureuses a offert son corps à cette science émergente qu’on nomme aussi « sexualité consciente ». En résumé, elle s’est retrouvée dans une pièce, étendue sur un tapis de yoga, les jambes écartées, entourée de coussins, un inconnu assis à ses côtés pour lui caresser le gardon durant 15 minutes, minuteur réglé sur le téléphone, la main dans un gant de latex et du lubrifiant au bout de l’index. On joue au docteur en groupe et j’imagine sans mal l’ambiance sonore. Apportez vos écouteurs.

Une participante évoquait la différence entre « orgasme » et « climax » (en anglais) et je trouve la nuance intéressante. L’orgasme engloberait toute l’expérience de montée symphonique. C’est le voyage dans le voyage qui compterait, davantage que la destination. Au prochain Meet Up (ils ont un groupe), je vous préviens.

En ce qui me concerne, je ne suis pas payée assez cher pour jouer les cobayes, même les yeux fermés. Mon espionne a trouvé l’expérience « intéressante », mais à mi-chemin entre le malaise et le WTF. C’est le genre d’anecdote qui parfois se raconte mieux qu’elle ne se vit, bien que certaines prétendent avoir échappé à la dépression grâce à cette technique révolutionnaire.

Grand bien leur fasse. Il n’y a pas de sots orgasmes. Évoquant le yogisme et le tantrisme, cette « méditation » revêt le grand mérite d’enseigner aux partenaires masculins à développer leur dextérité fine et leur patience. Et aux filles à s’extirper des balises de la performance. Faire durer le plaisir, il faut en éprouver le désir.

Parlant désir, le clitoris y est très sensible. Et il ne simule jamais, lui.

Pénis de table Les conversations de vestiaire ou de taverne peuvent s’avérer très crues et riches en informations lorsqu’on tombe sur la bédé Pénis de table. Sept gars racontent tout sur leur vie sexuelle, de l’artiste français Cookie Kalkair. Les mecs, quatre Français et trois Québécois de 26 à 45 ans, représentent plusieurs tendances sexuelles, un pansexuel, deux bicurieux, un gai, trois hétéros en couple. Les échanges sont véritables, et de là la valeur ajoutée lorsqu’ils parlent orgasmes, fantasmes, performances. Et de leur pénis, bien sûr. On y apprend entre autres que 25 % des mâles simulent parfois l’orgasme, 84 % parce qu’ils s’ennuient et les autres parce qu’ils sont trop saouls… Je recommande l’ouvrage sans réserve et m’empresse de le refiler à mon B majuscule de 15 ans. dimedia.com

Réécouté Les nuits d’une demoiselle avec Colette Renard. Vocabulaire grivois et sourire garanti.

Adoré Vagin Tonic de Lili Sohn, un « petit guide décontracté de la foufoune » qui est en fait une bédé fort instructive et amusante sur l’anatomie féminine. Vaste fourre-tout d’information sur le vagin, le clitoris, la vulve, les menstruations, la façon de faire les bébés, la ménopause, bref la totale, sur un ton décomplexé et léger avec plusieurs clins d’oeil historiques. On y parle également d’hétéronormativité, un mot compliqué pour dire que la seule façon de voir le sexe nous vient souvent d’une norme hétéro et forcément masculine, avec pénétration à la clé en vue d’une éventuelle reproduction. Et ça rime parfois avec « frigidité ».