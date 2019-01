L’Europe francophone

Je dois dire que je suis plutôt ambivalent quant aux propos que François Legault a tenus sur l’immigration européenne lors de sa visite en France. S’il sous-entend qu’il cherche une immigration « blanche », « chrétienne », « comme nous autres », je décroche. Mais si on laisse la chance au coureur et qu’on tient pour acquis qu’il n’y a pas de sous-entendu d’exclusion, alors pourquoi pas ?

Parce qu’en Europe, il y en a, des francophones : 136 millions, selon les chiffres de l’Observatoire de la langue française basés sur l’Eurobaromètre. C’est quatre millions de plus qu’en 2014. Ça représente 70 millions hors France.

Là-dedans, il y a 75 % des Belges qui parlent le français et 67 % des Suisses. En tout, 14 millions. Auxquels s’ajoutent 12 millions d’Allemands (15 % de l’Allemagne), 5 millions en Espagne (12 %), 11,5 millions d’Italiens (19 %), 3 millions de Néerlandais (19 %), 11 millions de Britanniques (16 %, oh yes) et 2,6 millions de Portugais (25 %).

En dehors de la France, l’Europe compte donc trois fois plus de francophones qu’il n’y a de Canadiens hors Québec. Les pays cités précédemment sont ceux qui ont des taux de francophones supérieurs à la moyenne des provinces canadiennes (10 %). En d’autres termes, le Rest-of-Canada compte autant de francophones que la Roumanie (2,3 millions, 12 % des Roumains). Quant à l’Autriche (1,1 million, 13 % d’Autrichiens), elle fait mieux que l’Ontario. Et que dire du Luxembourg : à 92 % francophone, il compte 550 000 parlants-français, ce qui n’est pas mal.

Autrement dit, le potentiel de recrutement de candidats francophones à l’immigration au Québec est plus qu’intéressant. Un bon nombre des pays cités précédemment ne sont pas membres de la Francophonie. En fait, il y a une bonne douzaine de pays officiellement francophones dont les scores évoquent la Nouvelle-Écosse ou la Saskatchewan. Quoiqu’on note une poche intéressante du côté de la Pologne, avec 950 000 francophones (2 % de la population).

Si le français est si prévalent en Europe, il y a là-dedans des questions de voisinage, mais aussi de culture et d’enseignement. Les Européens encouragent fortement les élèves à acquérir une deuxième langue étrangère. En tant que langue maternelle, le français est seulement troisième en nombre absolu en Europe (12 %) après l’Allemagne (16 %), l’italien et l’anglais (chacun 13 %, avant Brexit). Mais il est de loin la seconde langue la plus enseignée au secondaire — l’anglais est à 96 %, ensuite le français à 26 %, l’allemand à 17 % et l’espagnol à 13 %. En fait, on peut même argumenter que le français progresse actuellement en Europe parce que tout le monde parle déjà anglais. Quel est alors le 2e choix à privilégier ?

Les statistiques montrent que la langue française constitue un critère de sélection des immigrants valable pour l’ensemble de ce continent. Le gouvernement du Québec a de bonnes raisons de vouloir diversifier son immigration de source européenne. Maintenant que nous sommes en libre-échange avec l’Europe, des immigrants européens de partout seront les mieux placés pour aider les Québécois à développer leurs liens de commerce avec ce continent. À l’heure de l’Amérique trumpiste, cette diversification est un impératif.

En fait, j’irais même plus loin : si on élargit la réflexion et que l’on sort de l’Europe pour considérer la politique d’immigration du Québec, j’ai l’intuition que la langue est peut-être LA solution à nos enjeux d’intégration.

J’en prends pour preuve cette anecdote que m’a racontée Jean Dorion, ancien délégué général du Québec au Japon de 1994 à 2000. À son arrivée, il avait constaté que ses conseillers économiques parlaient tous l’anglais, mais pas le français. Il y a 600 000 Japonais qui parlent le français, mais tout le monde supposait alors qu’il ne pouvait pas y avoir de bon conseiller économique francophone au Japon. Quand un poste de conseiller s’est libéré, le DG a dit : « Faisons l’expérience. Exigeons le français comme critère d’embauche. » En me racontant l’histoire, Jean Dorion a admis qu’il avait même accepté l’idée qu’il devrait se contenter de candidats de second ordre. Or, c’est exactement le contraire qui s’est passé : ses candidats francophones étaient plus forts que ceux qui ne parlaient que l’anglais !

Moralité : peut-être que notre politique migratoire est basée sur des suppositions idiotes qui sont fausses. Manquera-t-on de bons candidats si on exige la maîtrise du français ? Et si c’était le contraire ? Ayons le front de dire : on ne prend que des candidats qualifiés en français, point barre. Reconnaissons qu’un Chinois, une Allemande, un Laotien, une Marocaine, un Polonais, une Nigérienne, un Sénégalais, une Rwandaise qui se sont donné la peine de maîtriser le français démontrent plusieurs qualités que tous les recruteurs recherchent. On réglerait peut-être ainsi la moitié de nos problèmes d’intégration. Et on s’apercevrait peut-être même qu’on n’a pas besoin de baisser les seuils d’immigration.