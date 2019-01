Nitroglycérine

Comment gérer une crise lorsque les paramètres décisionnels et géopolitiques ont été changés mais n’ont jamais été éprouvés ? C’est peut-être la question que se posent les conseillers à la Maison-Blanche depuis deux jours — on se le souhaite.

En effet, le système international est formé d’un ensemble de plaques tectoniques arcboutées les unes sur les autres. Si l’une d’elles change ou accélère sa trajectoire, l’impact se fait ressentir, à plus ou moins long terme, à travers le globe. Plus elle est importante, plus chaque frottement est susceptible de générer des répliques loin de l’épicentre initial. Or, depuis deux ans, ces plaques sont en constant ajustement, au gré des remous générés par les virages abrupts de la Maison-Blanche.

D’un côté, les inflexions prises par la politique étrangère ont redéfini le paysage. L’Iran, qui avait été ramené dans le concert des nations, est de nouveau dans le viseur américain malgré les efforts de l’Union européenne et de la Russie pour ne pas s’aliéner un acteur du Moyen-Orient qui est tout sauf marginal. Face à la puissance chiite, et dans la foulée de l’assassinat de Jamal Khashoggi, l’Arabie saoudite a les coudées franches, malgré les fragilités délétères du pays.

La Chine, de facto maître de la mer éponyme selon les dires de l’amiral Davidson devant le Congrès, est libérée des liens qui pouvaient la corseter : avec le retrait des États-Unis du Partenariat transpacifique (TPP) et l’imposition de droits de douane à ses partenaires traditionnels, le président américain a perdu la possibilité de constituer aisément des alliances pour faire contrepoids au géant chinois.

Il a également abandonné nombre d’alliés étatiques et non étatiques à leur sort pour encenser des dictateurs (Duterte, Kim Jong-un, Ben Salmane, Poutine), libérant ceux qui flirtaient avec des pratiques autoritaires (Orbàn, Erdogan) du possible courroux américain. Désormais, expliquait avant-hier un diplomate au Washington Post, les dirigeants européens auparavant inquiets des déclarations trumpiennes ne l’écoutent plus que d’une oreille, car il n’est pas plus respecté qu’il ne fait peur.

Dès lors, en délaissant les valeurs démocratiques au profit de l’Art du deal, en omettant de sanctionner les États qui se font justice en territoire étranger (l’Arabie saoudite dans l’affaire Khashoggi ou la Russie dans l’affaire Skripal), il a fragilisé l’image et la crédibilité diplomatique post-guerre froide de la puissance américaine.

Qu’on ne s’y trompe pas, ce mouvement était largement entamé, du Rwanda à la guerre en Irak, de la justification de la torture à l’intensification de l’usage des drones. Mais s’est ajoutée une strate : la pratique du président actuel change profondément le système international.

Il a progressivement érodé nombre d’acquis internationaux, mollifié ce qui restait du droit international, altéré la fiabilité des alliances (et le devoir d’assistance mutuelle), substitué le bras de fer aux transactions feutrées (en témoigne le retrait annoncé du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF)… central au contrôle des armements).

Certains y verront des succès : sa capacité à faire plier le Mexique et le Canada ou à amener les Corées à la table de négociation. D’autres y verront l’érosion de la confiance, base du multilatéralisme, à l’heure où des problèmes mondiaux requièrent des solutions globales et où personne ne peux théoriquement s’offrir le luxe de perdre les acquis multilatéraux.

Le contexte international est donc terriblement différent de ce qu’il était il y a seulement deux ans. Mais l’écosystème interne aussi. En dépit de l’alternance politique à la Chambre des représentants, la formulation de la politique étrangère n’a plus de système de freinage. Avec les départs de Mattis, McMaster, Tillerson et Kelly, avec les démissions subséquentes au Pentagone, les contrepoids nécessaires (autant de possibles rouages de la résistance) ont disparu. À leur place, il reste des béni-oui-oui (William Barr à la Justice) incapables de discuter, faute de la moindre compétence en politique étrangère (Patrick Shanahan à la Défense et Mick Mulvaney, secrétaire général de la Maison-Blanche), les points de vue d’un président inexpérimenté, et de dangereux va-t-en-guerre (Mike Pompeo) ou missionnaires (Mike Pence), dont la vision du monde a déjà fait des dégâts (tel John Bolton sous W. Bush avec l’Irak).

La politique étrangère a nécessairement des ramifications en politique intérieure ; toutefois, elle ne peut être déterminée par elle. Mais ici, le président perd du terrain politique et le contrôle du débat médiatique. Confronté à une présidente (speaker) redoutable à la Chambre des représentants, épaulé par une équipe de bras cassés qui improvise, le président, dont Cliff Sims dépeignait récemment l’impulsivité et la volonté de porter des coups décisifs à ses adversaires, devient plus erratique. Dans le contexte d’une situation vénézuélienne volatile, le syndrome Wag the Dog (du nom du film sorti un mois avant que le Washington Post ne révèle l’affaire Lewinski — et mettant en scène un président qui fabriquerait une guerre pour détourner l’attention d’un scandale sexuel) n’a jamais eu autant d’acuité.