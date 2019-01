Bonjour, les Français!

J’aime la France et les Français. Le vieux concept de mère patrie continue de résonner en moi. Je ne considère donc pas la France comme un pays étranger. Je la fréquente au quotidien par sa littérature, par son cinéma, par sa chanson, par ses journaux et par sa télévision. La France, pour moi, c’est comme l’Abitibi, Charlevoix et la Gaspésie : je n’y suis jamais allé, mais je sais néanmoins que c’est un peu chez nous.

Ainsi parlent les Français (Robert Laffont, 2018, 396 pages), le captivant essai que consacrent Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau à l’art de la conversation à la française, me confirme dans mon attachement au pays de Champlain et de Fabrice Luchini. Le sujet est en or — la richesse de la culture française est infinie — et nos guides brillent par leur esprit et leur maîtrise de la narration journalistique.

Barlow et Nadeau forment un couple. La première, ontarienne, est de langue maternelle anglaise, alors que le second, québécois et chroniqueur au Devoir, est de langue maternelle française. Maintenant installés à Montréal, ils sont tous les deux bilingues et ont déjà vécu à Toronto, à Phœnix et à Paris, en plus d’être les parents adoptifs de jumelles d’origine haïtienne, créolophones de naissance. L’approche comparative des langues et des cultures est un peu leur dada. On leur doit, notamment, l’excellent Le français, quelle histoire ! (Le livre de poche, 2012), présenté comme « la première biographie de la langue française », qui avait la particularité d’être traduit de l’anglais.

Sport raffiné

Ainsi parlent les Français, lui aussi traduit de l’anglais, mais par les auteurs eux-mêmes cette fois, « combine le journalisme et l’anthropologie » dans le but de mettre en lumière ce que disent les Français et la manière dont ils le disent. Il s’agit d’une passionnante étude de mœurs menée à partir d’un angle linguistique, pour la bonne raison qu’en France, « la parole est tout ». La méthode est celle de l’immersion, enrichie d’une solide connaissance de l’histoire. Joyeux drilles, les auteurs en tirent des règles générales au sujet de la culture française, qu’ils illustrent ensuite avec force anecdotes. On s’amuse beaucoup et on apprend tout autant.

Barlow et Nadeau se penchent d’abord sur la manière, ce qu’ils appellent « les réflexes culturels ». En France, notent-ils, dire « bonjour » en abordant quelqu’un est un passage obligé, « l’équivalent verbal de frapper à la porte avant d’entrer ». Omettre de le faire vous expose à devoir subir l’irritation de votre interlocuteur.

Les Français considèrent l’échange de mots comme un art qui a ses règles. Ils se permettent, par exemple, de contredire directement un étranger, à qui ils ne dévoileraient jamais leur nom et leur profession, des sujets qui, comme la famille et l’argent, relèvent pour eux de la sphère privée. Un Nord-Américain peu au fait de ces subtilités risque de passer rapidement pour un malotru dans un salon parisien.

Les Français ont une foi inébranlable dans la culture générale. Peu d’entre eux remettent en question l’idée que chaque adulte doit avoir acquis autant de connaissances que possible. […] Alors que les Nord-Américains considèrent que l’étalage d’une bonne culture générale est élitiste et prétentieux (ceux qui en ont préfèrent que ça ne se sache pas trop), c’est tout le contraire en France.

La culture française chérit l’art de la conversation, qu’elle pratique comme un sport raffiné et « un peu brutal ». Invité à y prendre part, on doit s’y engager activement et ne pas hésiter à faire preuve d’esprit de contradiction. « Quand les Français vous invitent, écrivent les journalistes, ce n’est pas seulement par courtoisie ; ils s’attendent à de l’action, à un peu de friction, bref, ils espèrent s’amuser. » Une simple comparaison entre l’atmosphère joyeusement batailleuse qui règne sur le plateau de l’émission On n’est pas couché et celle, doucement consensuelle, de notre version de Tout le monde en parle suffit à illustrer ce qui nous distingue des Français à cet égard et ce qui me fait les aimer.

Culture générale

Longtemps condescendants envers les Québécois, les Français, aujourd’hui, seraient plutôt portés à nous admirer, selon Barlow et Nadeau. Ce sentiment devrait être réciproque. J’ai le goût d’être des leurs quand je lis que les Français exaltent l’école traditionnelle (écriture cursive, dictée, par cœur), « ont une foi inébranlable dans la culture générale » pour tous, raffolent de l’histoire et sont littéralement fascinés par le langage.

À dix ans, au primaire, une des jumelles Nadeau a dû faire un travail sur le peintre Nicolas Poussin. L’année suivante, à Montréal, on lui a demandé d’écrire un texte sur sa partie du corps favorite. « Le manque d’ambition de l’institution quant au fond nous a stupéfiés », écrivent les journalistes, en m’enlevant les mots de la bouche.

Les Français, je le sais, ont des défauts, notamment une désolante « anglolâtrie », que les auteurs assimilent à « une sorte de colonisation mentale », une propension au pessimisme et un orgueil souvent excessif. Il reste que, si on aime la culture au sens noble du terme, l’esprit français demeure une indispensable inspiration, surtout pour les Québécois.