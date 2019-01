Le Rembrandt à la fourrure

Le long voyage qu’il a entrepris l’a beaucoup changé. Gustave Flaubert a pris du poids. Ses cheveux sont tombés. Il a soudain la tête d’une grosse citrouille. En 1851, après s’être arrêté un peu partout au Moyen-Orient, l’écrivain se trouve en Italie. Il écrit à sa mère, comme à son habitude, ainsi qu’à quelques-uns de ses amis. Depuis Naples, il envoie une lettre à Camille Rogier, peintre, illustrateur, viveur. Il lui dit que sa libido le dévore. « C’est peut-être le voisinage du Vésuve qui me chauffe le cul. » Sans la moindre gêne, il lui parle en détail d’une maladie vénérienne qui ronge son sexe.

Quand ses démons sexuels s’apaisent un peu, l’écrivain se rend volontiers contempler des oeuvres d’art. Il profite des antiquités et de la vaste galerie de tableaux de la collection du prince de Salerne. L’argent du prince, métamorphosé en oeuvres d’art, lui permet d’apprécier en particulier un tableau de Rembrandt, un de ses fameux autoportraits énigmatiques nimbés de lumière chaude. Flaubert écrit : « La contemplation de ce portrait m’a fait du bien à la santé. En revenant, je m’en sentais dans les cuisses des muscles d’acier et j’étais léger comme un oiseau. » Il reparlera de ce tableau à une autre occasion pour en dire ceci : « C’est plein d’une grande et forte manière et comme sculpté dans la couleur. »

Un Rembrandt n’est pas qu’une affaire sentimentale. Ses tableaux se trouvent au coeur des collections des puissants depuis longtemps. Du vivant du peintre, ses oeuvres appartiennent déjà au roi d’Angleterre, Charles II, au cardinal de Richelieu, à des collectionneurs privés fortunés, comme le Sicilien Antonio Ruffo. Pour posséder un Rembrandt, il faut pouvoir y mettre le prix. Les riches ont eu de tout temps le chic de la peinture quand vient le temps de donner une couche de vernis aux illusions qu’ils prêtent à la grandeur de leur vie.

En 2016, un marchand d’art hollandais de 39 ans, Jan Six, fils de la bourgeoisie de son pays et ancien employé de la maison d’enchères Sotheby’s, se rend à Londres pour acquérir, dans une vente, un tableau. Il croit deviner qu’il s’agit d’un Rembrandt, attribué à tort à ses élèves. Le tableau lui est adjugé pour 225 000 $. Deux ans plus tard, restaurations, analyses historiques, rayons X et infrarouges paraissent lui donner raison. L’oeuvre vient d’être mise en vente pour 1000 fois plus que son prix d’achat. Mis à part quelques restaurations mineures, il s’agit pourtant bien du même tableau qu’auparavant. Pour un monde qui ignore désormais la valeur d’à peu près tout, l’art reste apparemment la seule façon de sortir son argent du coffre-fort en le maquillant pour lui donner ainsi des allures de supplément d’âme. Cela apparaît encore plus éclatant, il est vrai, dans l’univers de l’art contemporain.

Depuis le XIXe siècle, ce Rembrandt à l’identité oubliée se trouvait dans la famille de Sir Richard Neave. Ce baronnet avait beaucoup profité de la vente d’ailerons de baleines, de peaux d’orignaux, de plumes d’oies blanches mouchetées de sang ainsi que de fourrures de castors. Entre 1802 et 1808, Neave était, entre autres choses, un des neuf gouverneurs de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Les villes de Winnipeg, de Calgary et d’Edmonton seront d’abord des comptoirs de cette compagnie. Elle finira par vendre les vastes territoires qui les accompagnent pour que le gouvernement canadien y fonde de nouvelles provinces.

En échange de couteaux, de billes de verre, d’aiguilles de fer, de couvertures grises et de fusils à poudre noire, la Compagnie de la Baie d’Hudson fait main basse sur la chasse des Amérindiens et des Canadiens. Elle presse le pays comme un citron, laissant geler sur place l’amertume, emportant avec elle les sucres.

Sa fortune, Neave l’a acquise grâce au trafic des peaux de bêtes de l’Amérique septentrionale, mais aussi aux Antilles, grâce à la traite des Noirs. À l’abolition de l’esclavage dans l’Empire britannique, pour compenser les pertes familiales causées par cette émancipation, son fils reçoit un important dédommagement financier. Son petit-fils, déjà assis sur une fortune appréciable, deviendra gouverneur de la Banque d’Angleterre. De père en fils, les Neave vont en venir à représenter une importante dynastie politique et financière. Assassiné en 1979 dans un attentat à la bombe, le député conservateur Airey Neave, un des fidèles supporters de Margaret Thatcher, était de cette famille.

L’acquisition d’oeuvres d’art sert beaucoup, dans ces milieux, à produire une jolie diversion pour aider à faire oublier un instant que le paradis des riches, toujours bordé de fourrures, est financé par l’enfer des pauvres.

Comme au temps du massacre des animaux et de la traite des Noirs, le bonheur des peuples continue au fond à passer derrière la grande toile colorée, où se cachent des multinationales et leurs patrons. L’ordre du jour n’a pas beaucoup varié. Au quotidien, on se le fait rappeler assez crûment. Par exemple, par ce directeur d’une succursale de Desjardins à Québec qui, au moment de condamner à la fermeture le guichet automatique de l’Institut de réadaptation en déficience physique, affirme sans sourciller que « la Caisse, dans sa mission, ce n’est pas écrit que la clientèle vulnérable doit être servie ». Faut-il rappeler que Desjardins a réalisé des surplus de 2,15 milliards de dollars en 2017 ? La vérité en peinture est que, pour ces gens-là, seul compte de voir à presser le citron. Voilà le triste tableau.