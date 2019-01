Faire un peu plus de place pour le vide

Pour inaugurer l’année 2019, la plateforme Netflix a mis en ligne la série documentaire Tidying Up With Marie Kondo, dans laquelle la conseillère en organisation part à la rencontre d’Américains ordinaires dépassés par les aléas de la vie domestique. Dans chaque épisode, les protagonistes accueillent Kondo et son interprète dans leur logis, partagent brièvement leur histoire, et l’opération grand ménage se met en branle.

Au fil du travail, chaque situation révèle ses particularités. La veuve esseulée retrouve sa capacité d’envisager l’avenir en se départant des biens de son mari. Le jeune couple gai voit son mode de vie validé par un milieu familial conservateur grâce à l’organisation impeccable de son appartement. La mère d’une famille contrainte de déménager dans un espace exigu est rassurée dans son rôle de « bâtisseuse de logis » grâce à la méthode Kondo. Le rapport aux possessions matérielles devient ici une métonymie de notre rapport au monde, laissant tendancieusement entendre que le désordre n’est pas qu’un symptôme des problèmes, il en est aussi la cause.

Si l’on connaissait déjà Marie Kondo depuis la publication, en 2014, de son livre The Life-Changing Magic of Tidying Up (plus de cinq millions d’exemplaires vendus à ce jour), la série documentaire semble créer un phénomène de masse. Dans l’Ouest canadien et aux États-Unis, on rapportait un volume exceptionnel de dons dans les commerces de seconde main, en ce début d’année. La frénésie s’est aussi emparée des réseaux sociaux. Dans mon fil d’actualité, la fièvre du désencombrement était partout. Des photos de piles gigantesques d’objets divers, de literie, de vêtements, de livres, de vaisselle, puis de commodes parfaitement rangées, avec les petits rouleaux distinctifs de la méthode Marie Kondo.

Autant l’admettre, même si j’en ai un peu honte : je n’y ai pas échappé. Je me suis demandé, moi aussi : « Et si je n’étais qu’à “ça”, juste “ça”, de la sérénité ? » Alors qu’on décrivait récemment les millénariaux comme la « génération burn-out », soit une génération tellement rompue à la nécessité d’alimenter obsessionnellement son capital humain que les individus se maintiennent dans un état d’hypervigilance perpétuel, jusqu’à l’épuisement, ce mirage est séduisant. J’ai donc mis, moi aussi, tous les objets de mon tout petit trois et demi dans un grand tas, et j’ai rempli des boîtes de don.

Sauf que j’ai vite été envahie par le sentiment d’ajouter bêtement de l’eau au moulin du « tout à l’efficience » qui règne partout. Ou alors étais-je simplement gênée de succomber aux chimères de l’industrie de la croissance personnelle, moi qui d’habitude ai plutôt tendance à m’en moquer ? Ce n’est pas clair. Mais enfin, j’ai été prise d’un terrible coup de déprime. Et si, en cherchant à augmenter mon niveau de sérénité, par l’organisation stricte de mon appartement, j’acceptais en fait, avec beaucoup de naïveté, de me conformer encore plus à l’idéal de l’individu déraciné, dégagé de tout, même de ses possessions intimes, qui se dévoue entièrement à l’efficacité, à la productivité, à la performance ?

La méthode Marie Kondo nous promet de nous accompagner dans la quête de la « meilleure version de nous-même », mais les raisons pour lesquelles il faudrait l’entreprendre, cette quête, sinon pour répondre à des aspirations que l’on croit personnelles, mais qui en réalité nous sont imposées, ne sont pas claires. Après tout, le capitalisme néolibéral n’est pas à court de stratégies : l’écoeurement de l’orgie consumériste peut aussi être monnayé et mis au service de la croissance. Allez, tout le monde dans le rang, ceux qui achètent comme ceux qui jettent et trient compulsivement ! Ce sont les deux faces d’une même pulsion que le marché de consommation tente de harnacher. Et à ce titre, la méthode Kondo est parfaite, puisqu’elle ne sous-tend aucun principe moral. Il ne s’agit pas de formuler une critique de la consommation, pour des raisons écologiques, politiques, ou sociales. Il ne s’agit pas non plus de chercher à échapper à l’aliénation et à l’abêtissement ; de chercher à renouer avec l’expérience sensible et signifiante du monde. Non, l’organisation est ici une fin en soi. Vider pour vider ; vider pour mieux remplir. Le début et la fin d’une démarche qui nous mènera au bonheur, mais dans la reproduction du même, et avec le sourire.

Je pensais à tout cela en rangeant mes livres préférés et mes petits rouleaux de vêtements. Et en contemplant le vide laissé sur mes étagères et dans mes tiroirs par ma purge Kondo, je me suis demandé s’il ne s’agissait pas en réalité d’une triste métaphore de nos désirs, et peut-être même de toute notre existence.