Internationale réactionnaire

Au Brésil, le gouvernement du nouveau président Jair Bolsonaro amorce tambour battant son mandat de quatre ans. Depuis leur prise de fonction, les 1er et 2 janvier, le chef d’État et ses ministres ont multiplié les déclarations fracassantes.

Dans un environnement mondial favorable aux idées réactionnaires, le gouvernement Bolsonaro veut renverser les tendances « socialistes, internationalistes, anti-famille » des gouvernements précédents. Avec de forts accents anti-environnementalistes et ultra-libéraux, sous l’égide du « Chicago Boy » Paulo Guedes, nouveau ministre de l’Économie.

Libéralisation du port d’armes et carte blanche à la police pour intimider les mafieux des favelas, omniprésence des militaires (7 ministres sur 22), quasi-abolition du ministère de l’Environnement, coupes claires dans les budgets publics : l’objectif est celui d’une « épuration » tous azimuts.

« Nous sommes en guerre contre le marxisme culturel », a déclaré la nouvelle ministre de l’Éducation, qui mène la charge contre les « théories du genre » et autres idéologies subversives dans les écoles : « Une nouvelle ère commence au Brésil, dit-elle. Les garçons s’habilleront en bleu, et les filles en rose. »

Ce pays de 210 millions d’habitants, 5e population et 8e économie du monde, va-t-il accentuer la tendance populiste mondiale et donner le ton en Amérique latine ? Plus spécifiquement, un axe Brésil–États-Unis est-il en train de se former ?

On pourrait le penser, avec la présence de Mike Pompeo à Brasilia le 1er janvier. « Les États-Unis veulent travailler à vos côtés sur les plans économique et sécuritaire », a fait savoir le secrétaire d’État américain, appuyé par un tweet gentil de Donald Trump : « Félicitations au président Bolsonaro pour son formidable discours d’intronisation. Les États-Unis sont avec vous ! »

Invité très remarqué à Brasilia : le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, qui en ce moment travaille à l’établissement d’une internationale de la « droite dure », sur laquelle il compte s’appuyer. Il a eu droit aux salutations accentuées de Jair Bolsonaro : « Plus que des partenaires, nous serons des frères à l’avenir, dans les domaines de l’économie, de la technologie et de tout ce qui apportera des bénéfices à nos deux pays. »

Les États-Unis et Israël… mais aussi l’Italie, la Hongrie et la Pologne — acteurs importants du nouveau populisme mondial — sont cités en exemple par Ernesto Araújo, le nouveau ministre des Affaires étrangères. Selon lui, « Donald Trump est le seul avec Dieu à pouvoir sauver l’Occident ». Araújo prône un alignement étroit de Brasilia sur Washington, que ce soit sur le climat (« invention de la gauche pour favoriser la Chine »), les migrations, le multilatéralisme…

Dans le blogue qu’il tenait jusqu’à sa prise de fonction, Araújo dénonçait « la mondialisation économique, pilotée par le marxisme culturel, […] système anti-humain et anti-chrétien ». Le ton est donné.

Sur son programme intérieur comme sur ses vues à l’international, le nouveau gouvernement semble vouloir mimer ce qu’il voit à Washington et s’allier étroitement aux États-Unis. Il affirme une volonté de « rupture » contre le gauchisme (réel ou inventé) des gouvernements précédents et le bon élève multilatéraliste « gnangnan » qu’était le Brésil gouverné à gauche.

Les questions qu’on peut poser sur Bolsonaro ressemblent à celles d’il y a deux ans sur Trump : en quoi cette subversion voulue de la politique peut-elle mener à de véritables changements ? Dans quelle mesure, au contraire, ne s’agit-il que d’une rhétorique qui se heurtera à la réalité et aux contre-pouvoirs ? Mais aussi : dans quelle mesure Bolsonaro et Araújo sont-ils des naïfs, lorsqu’ils comptent sur une alliance avec Trump — un homme pour qui toute parole donnée est révocable et toute alliance, passagère ?

À Brasilia comme à Washington, il y a tout à la fois des tendances protofascistes incarnées par ces personnages improbables, des forces économiques très marquées à droite qui veulent et peuvent imposer leur ordre du jour… mais aussi une immense esbroufe qui pourrait imploser à l’épreuve du pouvoir.

Pour l’instant, les Brésiliens sont optimistes. Pour 75 % d’entre eux, Bolsonaro, élu le 28 octobre avec 55 % des suffrages exprimés, « est sur le bon chemin ». Il faudra leur poser de nouveau la question dans un an.