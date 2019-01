La résolution culturelle

Ils sont touchants, les bilans de fin d’année conjugués à quelques résolutions mort-nées ! Faire plus d’activité physique. Économiser. Éviter le salé. Cesser de tout regretter. Consommer moins de beurre. Réguler ses humeurs. Conjurer quelques peurs. Au fond, en ces temps de résolutions, l’heure est à s’apitoyer sur sa condition, à trouver une recette de conversion personnelle, tout en s’accordant des miséricordes.

Dans la tradition judéo-chrétienne, la démarche critique de ces bilans de fin d’année et des résolutions qui les accompagnent est fort limitée. Il s’agit, tout au plus, de revamper de l’existant, sans changer vraiment les fondements de l’organisation collective qui nous détermine. Cela ne conduit d’ailleurs jamais bien loin. Quel est l’horizon de ces résolutions ? Elles cessent d’ordinaire de respirer bien avant le mois de février, de sorte que le sérum social dans lequel chaque cellule humaine baigne demeure le même.

Nouvelle année ou pas, ce système dans lequel nous flottons nous maintient sur la ligne de flottaison du chacun pour soi. Chacun est encouragé à limiter sa vision du changement aux frontières étroites de son moi, ce qui est après tout la première condition pour ne rien changer du tout.

Un des traits caractéristiques des classes dirigeantes est d’envisager l’avenir — l’année nouvelle, si on veut — de façon toute différente. Dans une opulence et un faste guindé parfaitement décomplexés, ces gens-là montrent une confiance illimitée en leurs capacités d’infléchir par leur résolution la trajectoire de toute la société. Ainsi a-t-on pu voir Rocco Rossi, cet ancien directeur général du Parti libéral du Canada devenu président de la Chambre de commerce de l’Ontario, un homme connu pour être l’un des principaux adversaires de la hausse du salaire minimum à 15 $, publier le 31 décembre une photo de ses célébrations avec ce commentaire : « Je célèbre le Nouvel An à la façon des 1 % ! », c’est-à-dire cette portion la plus riche de l’humanité. Sur ses photos, on voit son champagne Veuve Clicquot, ses blinis au caviar et ses tartelettes sucrées. Comme les tenants du 1 % en effet, ce président ne s’envisage pas seulement comme un individu, mais comme le tenant d’une classe sociale, celle des riches qui se vautrent dans le miel tandis que leur société se dissout dans le vinaigre.

Curieuse époque qui ne cesse de répéter qu’à faire fermenter ses poubelles, on peut en tirer des trésors, mais qui ne s’inquiète pas du fait qu’en laissant aller ses trésors aux mains de quelques puissants, elle est en train de pousser la majorité de la planète à vivre au milieu des poubelles.

La pauvreté s’accroît tandis que tous les indicateurs affichent une augmentation du nombre de ces milliardaires dont un des traits caractéristiques est de toujours éprouver la certitude décomplexée de ne devoir leur position qu’à leurs propres mérites. Selon un rapport d’Oxfam, 82 % des richesses créées ces dernières années dans le monde ont bénéficié au 1 % des plus riches de la population mondiale, alors que la situation n’a pas évolué pour les 50 % les plus pauvres. Selon ce rapport de 2017 intitulé Partager la richesse avec celles et ceux qui la créent, près de 60 % de la planète doit parvenir à vivre avec l’équivalent de moins de 10 dollars par jour. Les chiffres d’Oxfam, croisés avec ceux du magazine Forbes, cette bible de la richesse, montrent que la part du patrimoine mondial détenue par le 1?% des plus riches était passée de 44?% en 2009 à plus de 50?% en 2016. Les chiffres de la banque Crédit Suisse, une institution peu susceptible d’être suspecte d’une forte empathie envers les démunis, montre qu’un groupe de 42 milliardaires contrôle les richesses de l’équivalent de la moitié de la population de la planète, soit de plus de 3,7 milliards d’individus. À l’échelle de l’histoire, nous vivons une crise des inégalités sans précédent. Comment 3,7 milliards d’humains peuvent-ils en effet se retrouver à la merci de la volonté de 42 grands barons de la finance ?

Il est vrai que tout peut changer, même si on ne sait pas bien d’où le changement pourrait venir en premier. Près de chez moi, dans les Cantons-de-l’Est, il y avait un petit village, aujourd’hui déserté parce que privé peu à peu de tous ses services. Là, au flanc d’une colline, se trouvait son cimetière. Sur l’autre flanc, on exploitait une carrière de sable. Durant des années, du sable fut prélevé en quantité de ce côté. La colline ne bougeait pas. Puis un jour, il suffit qu’un grain de sable se mît à glisser pour en entraîner avec lui des centaines de milliers. La colline glissa. Des morts, je crois, furent emportés. Un seul grain de sable avait fini par mettre de la vie là où, a priori, il ne s’en trouvait plus…

Un univers est toujours en train d’en creuser un autre, dans une suite de vagissements parfois quasi inaudibles. Il existe un travail souterrain dont en surface on ne voit pas toujours les résultats d’emblée. Ainsi, la vraie nouveauté ne se trouve pas toujours à la surface d’une nouvelle année, au nom de quelques résolutions de saison. Il faut apprendre la patience et trouver à regarder plus loin que son nez. Et pourquoi pas, pour commencer, dans le vaste réservoir d’idées nouvelles qui dorment dans notre passé. « Homère est nouveau ce matin et rien n’est peut-être aussi vieux que le journal d’aujourd’hui », écrivait Charles Péguy.