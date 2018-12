Une Alliance pour le Québec

Mon souhait du Nouvel An serait de voir ouvrir une Alliance française au Québec en 2019. Présent dans 130 pays, le réseau des Alliances françaises compte 800 établissements, dont neuf au Canada — mais aucun au Québec. Cette absence est une anomalie absolue. Le Québec pèse lourd en francophonie, mais il frapperait plus fort s’il était représenté dans ce réseau mondial et très influent.

Pour comprendre ce que le Québec pourrait faire là-dedans, il faut remonter aux sources. C’est en 1883 qu’un groupe de Français a voulu créer une forme de diplomatie parallèle. La France était alors très isolée diplomatiquement. Pourquoi ne pas utiliser l’intérêt pour la langue et la culture françaises afin de susciter des Alliances françaises locales qui feraient « rayonner la civilisation française » ? D’autres pays ont imité la France avec leurs instituts Goethe, Cervantes, Confucius et autres British Councils. Sauf qu’il s’agit d’entités qui relèvent de la diplomatie officielle. Les Alliances françaises ont ceci d’unique qu’il s’agit d’organismes autonomes de droit local formés à l’initiative de citoyens locaux. L’esprit est davantage celui d’une franchise, même si certaines Alliances reçoivent du soutien des services culturels des consulats et de l’Éducation nationale française.

Mon travail m’a amené à visiter une cinquantaine d’Alliances de Dubaï à Tokyo, en passant par Toronto et Saint-Louis. Certaines de ces alliances sont très importantes. À New York, à Mexico, à Dublin, ce sont des écoles recevant des milliers d’apprenants, surtout des adultes. Plusieurs ont de grosses bibliothèques, un restaurant et des salles de spectacle. Chacune a sa vocation. Dans bien des pays, c’est l’Alliance locale qui fait passer les tests de français d’Immigration Québec.

Montréal a déjà eu son Alliance française, qui était très ancienne, mais qui a périclité au début des années 2000 faute d’avoir évolué. Selon moi, une Alliance française au Québec doit faire autre chose que des cours de langue et des soirées culturelles. Cette Alliance sauce québécoise devrait avoir l’ambition de corriger le plus gros trou de la relation France-Québec : l’absence quasi totale des Québécois dans l’enseignement supérieur français, et plus particulièrement les « grandes écoles ».

À l’instar du collègue Christian Rioux, de Louise Beaudoin et de feu Bernard Landry, je m’inquiète que si peu de Québécois étudient en France. Il y a là-dedans des causes presque inéluctables (la démographie, le marché du travail, le logement). Mais il y a aussi que le système postsecondaire français est difficilement lisible, et c’est là qu’une Alliance pourrait agir.

Trop d’étudiants québécois découvrent trop tard que l’enseignement supérieur français compte 500 « écoles » d’élite qui n’ont rien à voir avec les universités. Les plus connues sont l’ENA, Polytechnique, HEC ou l’École normale supérieure, mais ces écoles sont actives dans tous les domaines (sauf la médecine et le droit, qui n’existent qu’en « facultés »). Ces 500 « écoles » recrutent environ 10 % des étudiants français considérés comme les meilleurs ou les plus ambitieux. Pour être admis dans une « école », il faut un bac « avec mention », mais surtout deux années d’« école préparatoire ». Ces fameuses « prépas » astreignent les étudiants à un régime de 30 heures de cours formels par semaine pour les préparer aux séries d’examens d’admission écrits et oraux.

Vous me voyez venir. Une Alliance française à la québécoise devrait avoir pour vocation de servir d’école préparatoire aux étudiants québécois qui veulent accéder aux « écoles » françaises. Plus largement, son travail serait d’informer les étudiants de cégep des portes qu’un tel système ouvre et de ce qu’il faut faire pour y accéder.

Pour exister, une telle alliance aurait besoin du concours des deux États concernés ainsi que d’une université québécoise. Des crédits universitaires doivent récompenser la formation très dure en « prépa ». Il faut pouvoir recruter des professeurs capables de transmettre un cursus archi rigoureux. Et cette « prépa » québécoise doit absolument être agréée par les grandes écoles françaises en tant que filière reconnue.

Faire lever pareille organisation est un gros projet. C’est important pour le Québec et pour la francophonie. La France tient une place centrale dans le monde francophone. Placer des Québécois parmi les cadres français est donc une stratégie d’influence. Le Québec a besoin d’une nouvelle génération de dirigeants qui connaissent la France intimement. Mais la France, qui raffole d’idées québécoises, a aussi besoin de Québécois parmi ses hauts fonctionnaires et ses p.-d.g. Autre avantage : ce faisant, cette Alliance française québécoise développerait un savoir-faire de formation qui fait défaut aux autres Alliances, qui pourraient le reprendre, ce qui servirait la francophonie dans son ensemble.

C’est le cadeau que je nous souhaite pour 2030, mais d’ici là, il faudrait bien commencer par la refonder, cette Alliance.