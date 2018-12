Sur les traces de Legault

Pour la première fois depuis sa victoire d’octobre 2015, Justin Trudeau n’est plus celui que les Canadiens jugent le plus apte à exercer la fonction de premier ministre. À dix mois de la prochaine élection, 33 % des Canadiens font davantage confiance au chef conservateur, Andrew Scheer, qu’à M. Trudeau (27 %), selon un sondage Angus Reid réalisé entre le 12 et le 18 décembre. Qui l’eût cru ? Au Québec, les deux hommes sont à égalité, tout comme chez les 18-34 ans.

Coïncidence, c’était à peu près au même moment que François Legault avait supplanté Philippe Couillard dans l’estime des Québécois. Dans l’esprit de plusieurs, la chute de la maison libérale était presque inconcevable. À l’approche de l’élection, la « baloune » de la CAQ allait inévitablement se dégonfler. Finalement, le 1er octobre, celle-ci a été élue avec sensiblement le même pourcentage des voix que ce que les sondages lui attribuaient dix mois plus tôt.

L’histoire ne se répète pas toujours. Le PLC n’a pas quinze ans d’usure, comme c’était le cas du PLQ, dont le long règne avait fait naître un irrépressible désir de changement. Et M. Trudeau demeure malgré tout une figure nettement plus charismatique que l’était Philippe Couillard, même si le charme de 2015 s’est largement dissipé.

Andrew Scheer n’est pas un homme très excitant, pour ne pas dire qu’il est d’une platitude rare, mais M. Legault, que plusieurs encensent ces jours-ci, ne s’est jamais attiré des commentaires très flatteurs quand il était dans l’opposition.

Pour des raisons assez difficiles à comprendre, on avait soudainement découvert à la CAQ des vertus insoupçonnées. Alors qu’elle était la seule formation à défendre l’exploration pétrolière sur l’île d’Anticosti et qu’elle n’avait jamais manifesté le moindre intérêt pour les changements climatiques, un sondage Léger-Le Devoir effectué en janvier 2018 indiquait que les Québécois lui faisaient davantage confiance pour « protéger l’environnement et investir dans les économies vertes ».

Par ailleurs, même si sa porte-parole en matière de famille, Geneviève Guilbault, avait clairement affiché sa préférence pour le « modèle d’affaires » des garderies non subventionnées, la CAQ était également perçue comme la plus susceptible d’« améliorer l’accès aux centres de la petite enfance (CPE) ».

C’est au tour des conservateurs d’être parés de toutes les vertus. Malgré le concert de louanges que la délicate renégociation de l’ALENA a valu à la ministre Chrystia Freeland, M. Scheer est jugé plus apte que M. Trudeau à conclure des traités commerciaux. Qu’il s’agisse d’économie, de santé ou encore de relations avec les provinces, on lui fait davantage confiance.

Curieusement, même si l’environnement arrive au deuxième rang des préoccupations des Canadiens et au premier rang de celles des Québécois, Angus Reid n’a pas cherché à savoir qui ils croient être le plus soucieux de sa protection.

La population ne perd pas confiance dans les capacités d’un chef de gouvernement du jour au lendemain. C’est généralement le résultat d’une accumulation de déceptions. Seulement au cours de la dernière année, les motifs d’insatisfaction, souvent différents selon les régions, n’ont pas manqué : le voyage en Inde, la taxe sur le carbone, la crise de l’industrie pétrolière, l’arrivée des migrants, etc.

Depuis décembre 2015, la baisse du taux de satisfaction à l’endroit de M. Trudeau est spectaculaire. À l’époque, 63 % des Canadiens en étaient satisfaits. Ils ne sont plus que 35 %. C’est au Québec que la chute a été la plus brutale. En trois ans, le taux de satisfaction y est passé de 64 % à 30 %, même si les Québécois sont moins nombreux (56 %) à souhaiter un changement de gouvernement à Ottawa que l’ensemble des Canadiens (67 %).

Si l’année 2019 s’annonce difficile pour M. Trudeau, rien n’assure pourtant qu’elle lui réservera le même sort qu’à Philippe Couillard, même si leurs discours se ressemblent à bien des égards : dénonciation du populisme, prétention à une vision plus humaniste, apologie de l’immigration, etc.

Il y a toutefois une grande différence. Lors de l’élection québécoise, le PLQ ne pouvait pas espérer que des électeurs du PQ ou de QS se rallient à lui pour bloquer la route à la CAQ.

À la prochaine élection fédérale, on peut très bien imaginer que des électeurs néodémocrates ou verts décideront encore une fois d’appuyer le PLC pour éviter de diviser le vote progressiste au profit des conservateurs. Les actions de M. Trudeau ont beau contredire régulièrement son discours, notamment en matière d’environnement, il sera perçu comme un moindre mal.

Le risque d’une véritable saignée du NPD est nettement plus grand qu’en 2015. Si la campagne de Thomas Mulcair en avait déçu plusieurs, Jagmeet Singh déçoit depuis son élection à la chefferie.

Le sondage Angus Reid est sans appel : à peine 6 % de la population voit en lui le chef le plus apte à occuper le poste de premier ministre, soit un point de moins que la chef du Parti vert, Élizabeth May. Le Bloc québécois avait lancé un SOS à Gilles Duceppe en 2015, mais M. Mulcair ne lèverait certainement pas le petit doigt pour secourir des gens qui l’ont congédié de façon aussi humiliante.