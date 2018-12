Déni de démocratie

Il y a eu, en début de semaine dans le salon du Bureau ovale, cet esclandre du président avec Nancy Pelosi et Chuck Schumer au sujet du financement du mur frontalier. Devant les caméras. Suivi d’une salve de tweets présidentiels. Au nom de la transparence, a dit le président. Grand-guignolesque, ont rétorqué ses opposants. Dans tous les cas, c’est un accroc de plus, une rupture dans les usages politiques (ce qui, en soi, peut donner lieu à un débat, on le sait ici). Il reste que la politique-poubelle d’un homme sans apprentissage de gouvernance (même après deux années), et qui apprécie visiblement beaucoup plus d’être en campagne électorale qu’aux commandes du pays, va au-delà du seul spectacle.

Les politiques publiques mises en place par le gouvernement en attestent. Quoique l’on parle finalement moins de l’incarcération de 15 000 enfants migrants, de l’intensification de l’expulsion des réfugiés cambodgiens arrivés dans la foulée des massacres commis par les Khmers rouges au siècle dernier, du déclin du droit des femmes (comme le démontre l’index SRHR développé par le Center for Health and Gender Equity) ou de l’éviscération du Clean Water Act (en limitant la protection fédérale aux seuls cours d’eau majeurs et à leurs affluents) que des diatribes incendiaires du président en 280 caractères.

C’est là que réside le coeur du problème, dans ce cirque où on ne sait plus qui, de l’auguste ou du clown blanc, va clore la représentation. Car au-delà de la déréglementation intensive que subit le pays (avec le risque imminent d’une autre crise financière, énoncé récemment par Janet Yellen), au-delà de la paupérisation annoncée de la classe moyenne, de la dégringolade économique prévisible des plus pauvres, du déclin de l’accès aux services de santé et aux médicaments de base — par exemple, le coût croissant de l’insuline a conduit des patients diabétiques à se rationner… pour en mourir —, il y a un effet sournois de cette politique spectacle qui s’érige en paravent d’une réalité sordide :

la normalisation de comportements qui auparavant auraient été fustigés publiquement ;

la banalisation des bénéfices personnels dans le cadre d’une fonction publique ;

l’admissibilité de la corruption (Rudy Giuliani affirmant que, tant que personne n’est mort… ce n’est pas si grave, tandis que le sénateur Orrin Hatch de l’Utah affirme qu’il s’en « balance ») ;

la tolérance du népotisme, de l’atteinte aux droits individuels et aux libertés publiques ;

l’acceptation de la disparition des faits au profit d’émotions fabriquées, de la manufacture des termes des élections par compromission.

Il y a derrière le « show de boucane » dans lequel de nombreux commentateurs s’abîment un danger plus grand : l’avènement de cette démocratie illibérale annoncé dès les années 1990 par Pierre Rosanvallon et Fareed Zakaria.

Dans cet espace illibéral, fruit de ce que Bertrand Badie nomme la désinstitutionalisation des médiations politiques, on érige un autel à la souveraineté populaire et c’est en son nom que s’installe la lente érosion de l’état de droit. Pas seulement à travers la production de décrets exécutifs ou d’ordres présidentiels… mais aussi en raison de ce que le contexte autorise. En raison du blanc-seing qui émane du sommet de l’État et du silence de ceux qui, en position de pouvoir, pourraient s’y opposer.

Ainsi s’installe la tolérance de l’inacceptable : l’expression d’un arbitraire croissant par un certain nombre d’agences fédérales (l’expulsion de citoyens américains sur la seule base d’un délit de faciès), l’exercice de pouvoirs inédits par d’autres (la patrouille de la zone frontalière par les services de la Faune), l’exercice sans limites du pouvoir (comme la séparation violente de Jazmine Headley de son bébé, à New York, il y a une semaine), la valeur relative de la vie (la justification par la secrétaire à la Sécurité intérieure Kirstjen Nielsen, basée sur le fait qu’elle avait franchi « illégalement » la frontière, de la mort d’une enfant de sept ans après son passage par une hielera, ces cellules glaciales de détention des services d’immigration). Il faut inscrire dans cette même logique l’ampleur actuelle du charcutage électoral qui défigure les votes jusqu’à les travestir, le fait que les législatures sortantes du Wisconsin et du Michigan choisissent d’altérer les pouvoirs du gouverneur nouvellement élu parce qu’il n’est pas de leur bord, les irrégularités électorales patentes et délibérées en Caroline du Nord et en Floride.

Le déni de la démocratie. Car il n’existe aucune sanction immédiate à ces exactions. Ni juridique. Ni populaire. Ni politique.

À moins, bien sûr, que la référence bipartisane, hier, au Sénat, et pour la première fois depuis 1973, à la loi sur les pouvoirs de guerre face à l’exécutif représente le début du retour de balancier. À moins que ce sursaut ne s’avère, la résistance a du plomb dans l’aile et la démocratie, un boulet au pied.