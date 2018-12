Les 125 députés qui ont été élus ou réélus à l’Assemblée nationale le 1er octobre dernier verront leur Noël quelque peu gâché. À compter du 1er janvier 2019, l’allocation de dépenses indexée et non imposable de 17 304 $ dont ils bénéficient présentement sera assujettie à l’impôt fédéral.

Quand le ministre des Finances, Bill Morneau, en a fait l’annonce dans son budget de mars 2017, le Bureau de l’Assemblée nationale, qui était formé de représentants du PLQ, du PQ et de la CAQ, souhaitait l’adoption rapide d’un projet de loi qui aurait indemnisé les députés pour la perte de revenu qui en résulterait, évaluée entre 5000 $ et 10 000 $ selon les cas. Manon Massé a dénoncé cette façon de procéder « en catimini », réclamant que la question de la rémunération des députés soit discutée avec une « transparence complète ».

Craignant que le gouvernement Couillard soit accusé d’avoir voulu en passer « une p’tite vite » aux contribuables, le leader parlementaire, Jean-Marc Fournier, a plutôt accusé la CAQ d’être à l’origine de cette démarche. Un projet de loi sur ce sujet n’était « absolument pas sur le radar », a-t-il assuré.

À l’approche des élections, personne ne voulait prendre le risque d’être montré du doigt, de sorte que rien n’a été fait. Puisque l’Assemblée nationale ajournera ses travaux dès la semaine prochaine pour la période des Fêtes et qu’elle ne les reprendra qu’à la mi-février, les députés doivent donc se résoudre à voir leur chèque de paye rétrécir en espérant que c’est simplement partie remise.

Il serait trop facile de faire d’Ottawa le Grinch de cette histoire. Le Québec est la seule province qui verse encore une allocation de dépenses non imposable à ses députés. Seuls les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon le font toujours. Ce n’est peut-être pas la meilleure façon d’illustrer notre spécificité.

Certes, la question de la rémunération des élus est politiquement très délicate. Il n’en demeure pas moins déplorable que la moindre tentative de moderniser et de dépolitiser le processus se heurte à une démagogie et à une mauvaise foi qui mènent immanquablement à l’échec.

En 2015, à la recommandation d’un comité présidé par l’ancienne juge à la Cour suprême Claire L’Heureux-Dubé, le gouvernement Couillard avait proposé d’abolir carrément l’allocation de dépenses et de faire passer la contribution des députés à leur régime de retraite de 21 % à 41 %. En contrepartie, leur salaire de base, qui était de 88 186 $ à l’époque (95 704 $ actuellement), serait passé à 140 000 $.

Au bout du compte, les députés n’auraient pas eu plus d’argent dans leur poche. L’Assemblée nationale aurait même réalisé une économie de 400 000 $ par année. Peu importe, l’opposition avait crié au scandale, retenant seulement que les députés s’octroyaient une augmentation de 31 %, alors qu’on augmentait au compte-gouttes le salaire des employés de l’État et qu’on affamait les écoles. Le projet de loi présenté en novembre 2015 est demeuré lettre morte.

Précisément afin de leur éviter d’apprécier eux-mêmes la valeur de leur travail, le comité L’Heureux-Dubé avait formulé ses recommandations en utilisant une méthode d’évaluation mise au point par une firme de consultants en gestion oeuvrant dans une cinquantaine de pays. En se basant sur différents critères applicables à toutes les sphères d’activités, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, cette méthode permettait d’attribuer un pointage à tous les types d’emploi et de les comparer. Peine perdue, la politique a eu tôt fait de ruiner ces efforts.

Le comité avait bien décelé un problème auquel il n’avait pas de solution : une conception du service public largement répandue selon laquelle les serviteurs de l’État doivent nécessairement être moins bien payés et le préjugé défavorable que la population entretient à l’endroit de la classe politique.

Les élus auraient meilleure réputation s’ils faisaient preuve d’un minimum de transparence. Le nouveau président de l’Assemblée nationale, François Paradis, plaide pour une divulgation des frais de déplacement des députés, ce qui les inciterait sans doute à une plus grande frugalité.

La grande majorité d’entre eux sont également très discrets sur l’utilisation de l’allocation de logement non imposable d’un maximum de 15 500 $ à laquelle ils ont droit. L’an dernier, sur les 115 députés admissibles, seulement les trois députés de QS et 6 des 27 députés péquistes avaient accepté de rendre publics les montants qu’ils avaient réclamés, à la suite d’une demande faite par le Bureau d’enquête de Québecor en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Les 61 députés libéraux et les 19 caquistes avaient refusé.

Plusieurs estiment que leur travail n’est pas rémunéré à sa juste valeur et ils ont raison. Ils ont souvent quitté des emplois bien plus lucratifs et moins exigeants. La mauvaise image dont ils souffrent ne devrait cependant pas les surprendre. Si leur Noël est gâché, c’est un peu leur faute.