Trop tard pour les Franco-Ontariens?

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a évoqué la crise budgétaire de sa province pour justifier sa décision d’annuler la mise sur pied d’une université francophone à Toronto. L’état pitoyable des finances publiques ontariennes n’a pourtant pas empêché son ministre des Transports, Jeff Yurek, de promettre cette semaine de prolonger le métro de Toronto vers des banlieues lointaines de la ville — une promesse qui coûterait des milliards de dollars malgré les réserves des experts, pour qui il s’agirait plutôt d’une décision politique destinée à gagner des votes.

Les Franco-Ontariens se sentaient déjà laissés pour compte après le recul du gouvernement Ford quant à sa promesse d’aller de l’avant avec la création de l’Université de l’Ontario français, suivant l’engagement de l’ancien gouvernement libéral. L’annonce de M. Yurek n’a fait que confirmer leur statut d’une minorité linguistique parmi d’autres pour les progressistes-conservateurs maintenant majoritaires à Queen’s Park. Même la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, n’a pas pu convaincre M. Ford (ou plutôt son tout-puissant chef de cabinet, Dean French) d’y regarder à deux fois avant d’agir.

Les concessions mineures que le gouvernement Ford a annoncées tard hier, notamment la transformation de l’Office des affaires francophones en ministère en bonne et due forme sous la gouverne de Mme Mulroney, permettront à cette dernière de sauver quelque peu la face. Mais elles ne répondront pas du tout aux revendications des Franco-Ontariens. Ces derniers devront s’y habituer, dans l’ère Ford.

Après tout, comme M. Ford l’avait lui-même dit lors d’une conversation avec une électrice d’Ottawa, l’Ontario compte maintenant autant de citoyens pour qui une langue chinoise constitue la langue maternelle que de Franco-Ontariens. Et la proportion de francophones au sein de la population ontarienne va en diminuant, alors que l’immigration chinoise explose.

C’est ainsi que de 4,7 % qu’ils étaient en 2016, les francophones ne compteraient que pour 3,9 % de la population ontarienne en 2028, selon le dernier rapport du Commissariat aux services en français de l’Ontario. C’est d’ailleurs ce poste que le gouvernement Ford prévoit d’éliminer en transférant sa fonction principale — celle d’enquêter sur les plaintes des Franco-Ontariens concernant les services gouvernementaux — vers le Bureau de l’ombudsman de la province.

En 2015, le gouvernement libéral de l’époque s’est fixé comme objectif de hausser à 5 % la proportion de francophones parmi les plus de 100 000 immigrants que l’Ontario accueille chaque année. À 2,36 % en 2017, on demeure bien loin du compte. Plusieurs se demandent s’il ne s’agit que d’un objectif illusoire, d’autant que le Québec veut aussi attirer plus d’immigrants francophones.

Pourtant, la survie même de la communauté franco-ontarienne passe par l’immigration. À part la région d’Ottawa, les autres régions où les francophones se sont historiquement concentrés se dépeuplent rapidement. Si ce n’est pas le vieillissement des francophones du nord et l’est de la province qui menace la survie des Franco-Ontariens, c’est l’assimilation des jeunes francophones qui déménagent à Toronto pour les études ou pour le travail.

Le rapport du commissaire aux services en français fait remarquer que le taux de transmission de la langue française chez les couples dont un seul conjoint est francophone est seulement de 31 %. Or, la région métropolitaine de Toronto compte plus de six millions d’habitants, dont environ 1,6 %, soit 93 000 en 2016, ont le français comme langue maternelle. Plus de 500 000 Torontois ont soit le mandarin, soit le cantonais comme langue maternelle.

C’est en partie pour freiner l’assimilation des francophones vivant dans le sud de la province, destination de la plupart des immigrants francophones, que l’ancienne commissaire aux langues officielles Dyane Adam avait recommandé la création d’une université francophone à Toronto, comme le stipule le rapport qu’elle a préparé pour le gouvernement de Kathleen Wynne en 2017. « L’absence d’une institution universitaire clairement identifiée comme ayant une vocation communautaire francophone dans le [centre sud-ouest] de la province laisse les jeunes devant le choix : soit quitter leur région pour Sudbury ou Ottawa, soit fréquenter dans leur région un établissement de langue anglaise qu’ils perçoivent à tort ou à raison comme plus facile d’accès. » En fait, c’est pour ce dernier choix qu’ils optent la plupart du temps, semble-t-il.

Il est peu probable que la création de l’Université de l’Ontario français, avec un budget minuscule et une offre de cours extrêmement limitée, aurait pu renverser la tendance à court ou à moyen terme. C’est pour cela que l’idée même de la création de l’UOF ne faisait pas l’unanimité au sein de la communauté franco-ontarienne. L’idée de scinder l’Université d’Ottawa, actuellement bilingue, en deux établissements — un anglophone, l’autre francophone — avait été évoquée comme une meilleure solution par le professeur d’études politiques de l’Université d’Ottawa François Charbonneau.

Il reste à voir si le tollé qu’a suscité la décision du gouvernement Ford de tout simplement abandonner l’idée d’une université francophone, au moins jusqu’à ce que les finances publiques soient rétablies, aura des répercussions politiques au-delà de celles qu’on a déjà vues. La base d’électeurs de droite de M. Ford a plutôt tendance à le féliciter de sa décision. Et Mme Mulroney, pour l’instant en tout cas, est rentrée dans les rangs.

Les Franco-Ontariens n’ont pas une éternité devant eux pour changer la donne.