Prendre son mal en patience

Aimé l’essai Rétablir la santé d’Héléna Bureau, Geneviève Dorval-Douville et Jean-François Gingras. Ce livre est un essentiel pour saisir les rouages de notre système de santé, dont 70 % du budget est dévolu à des maladies chroniques qui affligent 50 % de la population. Or, ces maladies pourraient non seulement être prévenues, mais guéries à l’extérieur des murs de l’hôpital, à la maison. Elles relèvent surtout de notre mode de vie. Rien que pour le diabète : il a doublé entre 1980 et 2010, et pour les enfants aussi, en partie dû au surpoids et à l’obésité. Le tiers des lits d’hôpitaux seraient occupés par des fumeurs et on n’a pas encore calculé combien le sont par la malbouffe, une épidémie. « En tant qu’individu, s’assurer d’une bonne santé au Québec, cela coûte plus cher qu’être malade. »

Des pistes de solutions sont avancées. Je recommande cet ouvrage à nos merveilleux gestionnaires de la « maladie ».

Lu une entrevue inspirante avec le Dr Dean Ornish (qui a notamment comme patient le quadruple ponté Bill Clinton). Celui qui a créé l’Institut de recherche en médecine préventive en Californie est formel : les changements dans le mode de vie ont une incidence marquée sur les maladies coronariennes, le cancer, le diabète de type 2 et l’hypertension. « Cette “médecine du mode de vie” est une discipline émergente qui change notre façon de vivre, pas seulement pour traiter et faire reculer les maladies chroniques, mais aussi pour les prévenir », dit le Dr Ornish. On retrouve cet entretien et d’autres aussi avec des experts scientifiques dans La révolution épigénétique qui démontre que nos habitudes comptent plus que notre hérédité et que l’avenir de la médecine est épigénétique (l’influence des comportements sur les gènes).