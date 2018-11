S’entasser (2)

Je disais vendredi dernier que la ville se répand, chose injustifiable à l’heure de la crise climatique. Mais tout comme il est absurde de parler de mobilité sans aborder l’aménagement du territoire, on ne peut pas critiquer l’étalement urbain sans regarder aussi les conditions dans lesquelles on s’entasse, au coeur de la ville.

Je discutais avec Julie Aubin dans un café de Villeray, quartier rêvé pour les familles où il est pourtant de plus en plus difficile pour celles-ci de se loger, du moins les locataires. Julie et son conjoint ont eu leurs enfants jeunes et occupent des emplois précaires. Pour mille dollars par mois, ils s’entassent donc avec leurs trois petits dans un cinq pièces « mal divisé, avec juste deux chambres fermées. Mais on est chanceux ! » Pour moins que ça, les grands logements qui tolèrent les familles — discrimination illégale mais courante — sont quasi inexistants.

Doit-on parler d’une pénurie ? La Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) pose que la pénurie survient si le taux d’inoccupation est inférieur à 3 % du marché locatif. À Montréal, on oscille un peu au-dessus et en deçà de ce seuil. Mais pour les familles, la crise est claire : le loyer moyen des logements de trois chambres ou plus a augmenté de 38 % entre 2001 et 2014, et ils se font toujours plus rares, alors que le nombre de condos, lui, a doublé.

Envisageable, la banlieue, ai-je demandé à Julie ? Hors de question. Pour des raisons environnementales comme pour le style de vie. « On a accepté qu’on ne sera jamais propriétaires, mais on a des ressources et un réseau. On va s’organiser. » Une posture de plus en plus fréquente chez les jeunes familles, en ville.

« La petite classe moyenne qui ne peut pas accéder à la propriété, c’est une chose », me dit Annie Lapalme de L’Oeil de Côte-des-Neiges. Mais la crise se vit de façon plus dramatique ailleurs. « On travaille avec les exclus des exclus. Des personnes pauvres ou immigrantes, qui paient 50 % de leur revenu pour un logement cher et insalubre. On en voit tous les jours. » Et les évictions sont fréquentes. « On imagine mal la violence d’une éviction. Les meubles à la rue. Les enfants qui reviennent de l’école en catastrophe pour ramasser quelques affaires… »

La Direction de santé publique (DSP) évaluait en 2015 qu’un ménage montréalais sur dix avait déjà craint l’éviction et que 21 % des locataires avaient déménagé au moins trois fois dans les dix dernières années. C’est une réalité pourtant occultée : « Le phénomène affectant la vie des pauvres le moins étudié », m’explique Martin Gallié, professeur au Département des sciences juridiques de l’UQAM. Les rares données sont justement celles de la DSP, mais le rapport dont je les ai tirées a été tabletté aussitôt produit.

« On sait qu’il y a de 40 000 à 50 0000 demandes d’expulsion présentées à la Régie du logement par an — volume plus important que tous les autres contentieux », souligne Martin Gallié. Presque toutes ces demandes reçoivent une réponse positive. Qu’advient-il des expulsés ? Mystère, puisqu’on ne le documente pas. « On semble plutôt résigné à voir les évictions comme une simple externalité du marché immobilier. Pourtant, elles ont un impact considérable sur la santé publique, sur les problèmes de santé mentale, le taux de suicide, la surcharge du réseau de la santé… » remarque M. Gallié. Ça s’est aggravé récemment ? Mais non. Le ver est dans la pomme depuis longtemps : « Le problème des expulsions est structurel dans toutes les sociétés capitalistes occidentales, qui n’ont jamais réglé la question du logement. »

On caresse parfois l’illusion qu’à Montréal, c’est mieux qu’ailleurs, qu’on dispose d’outils pour encadrer le marché immobilier. C’est faux : il n’y a eu aucune réforme réglementaire depuis les années 1970. La Régie du logement applique des règles qui n’admettent aucune notion d’ordre public. C’est un droit expéditif, qui ne considère ni principe de proportionnalité ni aucun autre mécanisme.

Et alors que la ville est rongée par la spéculation immobilière, que les familles s’entassent et qu’on ignore les évincés, la marmite environnementale, elle, déborde. Si le courage politique nécessaire pour encadrer le marché locatif fait défaut, évaluons maintenant à quel point nous sommes loin des réflexions qui s’imposent sur la densification et la résilience urbaines.

Dans un futur rapproché, la pression sur la ville ne fera que s’accroître. Pensez à l’arrivée inévitable de réfugiés climatiques qu’il faudra loger, à l’aggravation des problèmes de salubrité causés par les canicules plus fréquentes, et au poids que cela mettra sur les services publics, les infrastructures… Nous ne sommes assurément pas prêts. On se contente de jouer au funambule sur le seuil d’une crise du logement, sans vision claire. À ce rythme, on finira bien par étouffer la ville et ceux qui y vivent, et l’étalement perpétuel du bitume ne réglera rien.