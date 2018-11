Un pragmatique

Plusieurs, dont lui-même, n’ont jamais compris pourquoi Bernard Landry avait soudainement démissionné en juin 2005. Un vote de confiance de 76,2 % était sans doute décevant, mais il y aurait survécu sans grande difficulté. Qui sait ce qui serait arrivé à l’élection de mars 2007 s’il avait été chef à la place d’André Boisclair ?

Son départ était d’autant plus étonnant qu’on avait rarement vu un politicien afficher ses ambitions aussi ouvertement et depuis si longtemps. Dès 1984, il avait déclaré sans détour qu’il visait la succession de René Lévesque, alors que le père fondateur du PQ n’avait encore manifesté aucune intention de prendre sa retraite.

La course à la chefferie de 1985 avait constitué une véritable humiliation. Quand un sondage l’avait placé au troisième rang, derrière Pierre Marc Johnson et surtout Pauline Marois, il avait tout plaqué sans même avertir ses adjoints. Il aura fallu 16 longues années pour que le grand vizir qu’il était devenu par la suite réussisse enfin à devenir calife. Cela rendait sa démission d’autant plus incompréhensible.

De son bref mandat de premier ministre, on retiendra surtout la « Paix des Braves », qui demeure à ce jour le meilleur modèle de coopération avec les nations autochtones, et la douloureuse campagne électorale de 2003, immortalisée par le film de Jean-Claude Labrecque À hauteur d’homme.

C’est plutôt en qualité de vice-premier ministre et de tout-puissant ministre de l’Économie et des Finances dans le gouvernement de Lucien Bouchard qu’il a donné toute sa mesure : le déficit zéro, la venue d’Ubisoft, le sauvetage de Kenworth, etc.

Alors que le poste de vice-premier ministre est quasi honorifique dans notre système politique, M. Landry jouait véritablement le rôle de numéro 2 du gouvernement. Il était habilité à commenter n’importe quel dossier et il ne s’en privait pas.

Quand il est devenu premier ministre, il a été un peu étonnant de découvrir un homme apparemment si sûr de lui avoir autant de mal à trancher, le plus bel exemple étant peut-être le Conseil des ministres éléphantesque de 36 membres qu’il avait formé en janvier 2002.

En entendant François Legault lui rendre hommage, il était difficile d’oublier l’époque où il pressait son chef de précipiter la tenue d’un référendum, alors que M. Landry insistait sur la nécessité d’avoir « l’assurance morale » de pouvoir le gagner.

Il se décrivait lui-même comme « un patriote », ce qu’il était indéniablement, sans être pour autant un « pur et dur ». Sa rhétorique n’excluait pas le pragmatisme. Il n’a jamais remis en question la nécessité de l’indépendance, mais il n’a pas quitté le gouvernement de René Lévesque pour protester contre le « beau risque » en 1984, comme l’ont fait Jacques Parizeau, Camille Laurin, Jacques Léonard et d’autres.

En 1995, il était de ceux qui, avec Lucien Bouchard, s’étaient employés à freiner les ardeurs référendaires de M. Parizeau, se refusant à être « le commandant en second de la Brigade légère » et de courir à l’abattoir.

Cela ne l’empêchait pas de monter aux barricades avec férocité quand il le jugeait nécessaire. En février 1995, sur un plateau de Radio-Canada, il s’était jeté tel un fauve sur l’ancien président de la Banque Nationale Michel Bélanger, alors haut dirigeant du camp fédéraliste.

Avec lui, c’est un acteur de premier plan des grandes années du PQ et de l’histoire récente du Québec qui disparaît.