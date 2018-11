Son excellence

Si on cherchait des arguments pour remettre en question l’existence même de l’institution du gouverneur général du Canada, on ne devrait pas regarder plus loin que la récente série de nouvelles concernant les détentrices actuelle et ancienne de ce poste symbolique.

La révélation cette semaine par Postmedia que l’ancienne gouverneure générale Adrienne Clarkson a facturé au moins 1,1 million de dollars aux contribuables canadiens depuis qu’elle a quitté ses fonctions en 2005 en a fait sourciller plusieurs. En effet, peu de Canadiens savaient que, dans le cadre d’un programme mis en place en 1979, un ancien gouverneur général bénéficie d’un financement à vie pour les frais de bureau et de déplacement reliés à son ancien poste. On lui demande simplement que ses frais soient « raisonnables et justifiés », sans pour autant permettre aux contribuables de décider eux-mêmes de la pertinence de telles dépenses en fournissant un minimum de transparence. Impossible, donc, de savoir pourquoi exactement Mme Clarkson a dépensé plus de 100 000 $ pour des activités liées à ses anciennes fonctions durant au moins 9 des 13 années ayant suivi son départ de Rideau Hall.

Le premier ministre Justin Trudeau a vite cherché à remettre les pendules à l’heure en promettant de réexaminer ce programme fédéral pour déterminer les « meilleures pratiques » dans l’avenir. Mais les Canadiens ne devraient pas compter sur lui pour proposer une réforme plus en profondeur de cette institution qui inspire l’indifférence totale chez une majorité de la population. Triste réalité, le Canada vit une espèce de paralysie constitutionnelle lorsqu’il est question de la modernisation de nos institutions fondamentales. C’est ainsi que l’on est pris avec un Sénat en manque de raison d’être et de légitimité en 2018 sans qu’on puisse tenir le moindre débat sur son avenir, tellement les Canadiens n’en peuvent plus d’en entendre parler.

Si l’image de l’institution du gouverneur général a été moins dégradée au fil des ans dans l’esprit des Canadiens, l’actuelle représentante de la reine Élizabeth II au Canada n’a pas exactement contribué à son amélioration depuis qu’elle est entrée en fonction il y a un peu plus d’un an maintenant. Le gouvernement Trudeau n’était pas peu fier d’annoncer la nomination de l’ex-astronaute Julie Payette pour succéder à David Johnston en 2017. Mais force est de constater que sa première année en fonction ne passera pas à l’histoire.

Quand elle n’était pas parfaitement invisible, Mme Payette faisait les manchettes pour avoir réussi à se mettre à dos tous ceux qui sont normalement portés à montrer une obéissance totale envers celui ou celle qui occupe le poste du vice-monarque. Des institutions caritatives qui ont toujours compté sur le gouverneur général pour porter leur cause ont été laissées à elles-mêmes pendant que Mme Payette décidait si elle voulait s’y associer — comme s’il s’agissait d’un véritable choix. Les exemples des médailles du Gouverneur général envoyées aux récipiendaires par la poste au lieu de leur être remises en personne sont revenus hanter Mme Payette. La sanction royale d’un projet de loi — fonction fondamentale du gouverneur général s’il en est — aurait même nécessité l’intervention du greffier du Conseil privé pour que Mme Payette accepte de modifier son horaire pour poser sa signature sur ladite législation.

Un sondage de l’Institut Angus Reid publié le mois dernier a révélé qu’une majorité de Canadiens, soit 57 %, étaient incapables de dire si Mme Payette avait fait un bon ou un mauvais travail durant sa première année en poste. Ceux qui avaient une opinion sur la question se divisaient sur les lignes partisanes, les conservateurs étant plus portés, à 41 %, à dire qu’elle avait fait un mauvais travail. Angus Reid a surtout souligné l’indifférence de la population envers cette question, notant que le sujet du gouverneur général figurait en bas de l’échelle, selon l’indice d’engagement ARI. Alors que les médias canadiens conjecturaient sur l’avenir de Mme Payette, le National Post laissant même entendre qu’elle était en train de négocier son départ avec le bureau du premier ministre, l’indifférence des Canadiens semble offrir à la gouverneure générale l’occasion de se remettre de ses erreurs.

Mme Payette est revenue au pays cette semaine après un voyage en Afrique qu’elle aurait effectué, selon son bureau, « à la demande du très honorable Justin Trudeau ». Pourquoi ce périple, qui a amené la gouverneure générale au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Nigeria entre le 23 et le 30 octobre, alors qu’elle n’avait même pas encore trouvé le temps de visiter le Manitoba depuis son entrée en fonction ? Y aurait-il un lien avec la campagne du gouvernement Trudeau en vue de gagner un siège au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies en 2020 ?

Espérons que les Africains ont aimé la présence de notre gouverneure générale plus que les Canadiens semblent le faire lorsqu’elle est chez elle.