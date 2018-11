Se répandre (1)

J’ai grandi en banlieue, ce qui n’est pas très original, j’en conviens, sachant qu’aujourd’hui, plus des deux tiers des Canadiens y vivent. Une proportion, d’ailleurs, qui ne cesse de croître, tout comme celle des gens qui dépendent de leur automobile pour mener leurs activités quotidiennes. C’est du moins ce que nous apprenait cet été un rapport du Conseil canadien de l’urbanisme.

Durant mon adolescence banlieusarde, donc, j’ai assisté à la construction du Dix30. Vertiges en visitant pour la première fois ce site bétonné gigantesque, balayé par des bourrasques féroces. On a voulu recréer le dynamisme de la ville dans un croisement d’autoroutes, sur des terres agricoles dont on aurait certainement pu faire meilleur usage et, bien sûr, le décor est absolument contraire à ce qu’il prétend être.

Le collègue Jean-François Nadeau, qui me parle souvent du Dix30, une vraie passion, m’a fait remarquer les vallons de terrain de golf reconstitués autour des résidences plantées sur cette prairie autrefois cultivable. C’est l’idée de la nature parfaitement dominée, dont la topographie du terrain de golf devient le symbole. On fabrique des dénivelés, on ajoute des petits ponts-levis devant les maisons, recréant la frontière naturelle. Une domination de la nature en même temps qu’une inscription dans sa vérité, pour mettre en valeur des propriétés imitant l’esthétique victorienne.

Le commentaire n’est pas gratuit : il saisit l’esprit délirant qui pousse à étendre sans cesse la zone urbaine, à créer des banlieues en mille-feuilles. Depuis la construction du Dix30, on a freiné, en principe, le dézonage agricole. N’empêche que la pression sur le territoire s’accroît, tout comme les bouchons de circulation en périphérie des villes. Le parc automobile suit la même tendance. À l’heure de l’urgence climatique, c’est une mystification totale des exigences de l’époque.

La question du transport a certes été abordée durant la récente campagne électorale. En nommant son Conseil des ministres, François Legault a rappelé que la « mobilité » — terme vague et technocratique qui dépolitise la question du transport en contournant celle de l’aménagement du territoire — sera une priorité pour son gouvernement. M. Legault, à qui on a reproché, à raison, de négliger la question environnementale, a aussi promis que les changements climatiques seraient au coeur de son mandat. François Bonnardel, le ministre des Transports, martèle déjà l’importance de penser la « mobilité durable ». Pour aider les résidents des banlieues construites à la va-comme-je-te-pousse au fil du temps, il suffira, dit-on, d’étendre le REM, puis d’ajouter et d’élargir des autoroutes. Après tout, encore quelques jours avant son élection, M. Legault déclarait en entrevue au journal Métro qu’il ne croyait pas à l’argument voulant que l’ajout de routes ne règle pas les problèmes de congestion. Il est pourtant largement admis et démontré que le seul ajout de voies de transit ne réduit pas les bouchons de circulation, bien au contraire.

Un texte essentiel des urbanistes Jean-François Vachon et Alexandre Paré, paru dans ces pages, soulignait un point aveugle de ce type de raisonnement simpliste. Vachon et Paré soulignent qu’on ne peut parler de transports sans parler aussi d’aménagement ; que les solutions de mobilité doivent s’inscrire dans une vision plus large et cohérente de l’organisation du territoire. Or on a tellement négligé cet aspect qu’on vit désormais avec les conséquences de décennies passées à développer les couronnes urbaines avec insouciance et laxisme. Même les propositions en transport collectif sont souvent instrumentalisées pour séduire l’électorat, sans aborder les questions de fond. Et le gouvernement Legault fait mine de poursuivre dans cette voie.

Se répandre, donc, toujours plus, prétextant par exemple que la ligne rose, ça coûte trop cher, sans parler de la densification urbaine, qu’on ne veut pas trop évoquer, puisqu’elle soulèverait la question délicate du logement (sain et abordable) en ville.

Voilà ce qu’on refuse de voir : la question de l’aménagement du territoire est complexifiée par une double négligence. D’un côté, nous avons laissé au hasard et aux investisseurs le développement des couronnes métropolitaines, fragilisant des écosystèmes pour ériger des banlieues abordables, mais dépendantes de l’auto et prisonnières de la congestion routière. De l’autre, les promoteurs immobiliers dictent le développement de la ville, à défaut d’un plan d’aménagement et d’une véritable politique pour le logement. Sur ce plan aussi, l’heure est grave. Ainsi, pendant que les banlieusards s’arrachent les cheveux dans les bouchons, les Montréalais étouffent. Vous savez de quoi à l’air le parc locatif, à Montréal ? Vous savez combien coûte le loyer d’un logement conçu pour loger une famille ? C’est l’autre face de la même médaille. L’urgence, en somme, est aussi sociale qu’environnementale.