À l’âge de quatre ou cinq ans, au moment où les enfants commencent à distinguer les valeurs nominales des pièces de monnaie, ils parlent volontiers, pour les reconnaître, du « caribou », du « voilier » ou du « castor ». Côté face, cependant, se pose toujours la question de l’identité de cette tête de femme parfois couronnée. « La reine des sous », concluent souvent les p’tits loups.

Frapper monnaie, c’est d’abord frapper l’imagination. L’image du souverain sur les pièces, de tout temps, en fait un des principaux lieux de l’expression du pouvoir, contenu ainsi jusque dans la répétition quasi infinie de son effigie. Ce pouvoir, qui va chez nous tremper ses origines dans l’attirail symbolique du passé de la monarchie britannique, contribue à avaliser aujourd’hui un vaste réseau de paradis fiscaux.

Tous issus du creuset du Commonwealth, tenus ensemble par la même laisse de l’argent, l’Irlande, le Bélize, les Seychelles, Anguilla, les Bahamas, les îles Vierges, pour ne nommer que ceux-là, comptent pour beaucoup au royaume de l’évasion fiscale. Ce centre financier qu’est la City de Londres continue de tenir lieu de tête pensante en partie parce que l’emprise de cette monarchie pèse encore de tout son poids sur quinze États.

Appelés à prêter serment à cette même couronne, les députés de Québec solidaire ont refusé, autrement qu’en privé, d’être confirmés dans leur fonction par le traditionnel serment à Sa Majesté. Un « rituel archaïque et franchement désagréable », a dénoncé Manon Massé. Les péquistes, que je sache, ont déjà prêté serment à l’écart du lieutenant-gouverneur, cette potiche royale provinciale, mais sans pour autant accrocher à ce geste symbolique les grelots d’une autopublicité.

Reste qu’on se demande bien en quoi en effet nous pourrions encore être liés à cette famille royale, dont le principal mérite, à en juger par une actualité qui ne trouve qu’à bégayer des banalités à son sujet, consiste à continuer d’exister. On comprend vite que l’évolution de ce pouvoir se limite à accepter dans ses rangs une roturière, telle Meghan Markle, dont l’action réformatrice se résume à ouvrir elle-même la portière de sa voiture.

Il n’en demeure pas moins qu’en vertu de la Constitution, la reine et ses représentants directs restent investis du pouvoir au Canada. La constitution continue de l’affirmer : « À la Reine continueront d’être et sont par la présente attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada. » Élisabeth II est le chef de l’État. Et son ombre, toute coloniale, se glisse comme un souffle dans la personne du gouverneur général et de ses lieutenants-gouverneurs.

Dans la prestation de serment de François Legault et de son nouveau cabinet, on a vu Michel Doyon, le lieutenant-gouverneur, régner sur la cérémonie de passation de pouvoir dont il détient les clés par procuration. Dans ce théâtre du pouvoir, on ritualise des avertissements moraux, en une image quasi pieuse. Consentir de la sorte à exercer le pouvoir, c’est aussi accepter d’obéir à ce cadre royal. Comment croire dès lors que cela soit absolument sans conséquence ?

Au Québec, cette couronne fait pourtant l’unanimité contre elle, toutes tendances politiques confondues. Il faut dire que le comportement de ses représentants — train de vie fastueux de Michaëlle Jean, arrogance princière de Lise Thibault — n’aide en rien à recouvrir ne serait-ce que d’un mince vernis de respectabilité ces fonctions héritées des guerres de conquête. On se souvient de surcroît des désagréables élans royalistes du gouvernement Harper. En 2012, Ottawa avait dépensé plus de 7,5 millions pour célébrer le « jubilé de diamant » de la reine, tout en remplaçant ici et là dans ses bureaux des oeuvres d’art par des portraits de Sa Majesté.

Pétri d’un idéal national aux forts accents conservateurs, lesquels suffisent déjà à le tenir à bonne distance de Québec solidaire, l’ancien ministre péquiste Joseph Facal ne s’en trouve pas moins à rejoindre Manon Massé sur cette question de la royauté. Quand il ne se laisse pas emporter à croire que tout ce qui ne pense pas comme lui, au Devoir comme ailleurs, ne peut qu’être le fait d’« une rectitude politique pseudo-progressiste » de mauvais aloi, cet ancien ministre de Lucien Bouchard devenu chroniqueur au Journal de Montréal prend au moins le temps de préfacer fort dignement un livre comme celui que le juriste André Binette consacre à La fin de la monarchie au Québec. Dans ce livre inattendu, le juriste rappelle à raison que la majorité de la population voit d’un fort bon oeil l’idée de se débarrasser de ce trône aussi inutile qu’archaïque. Plus de 80 % des Québécois sont favorables à son abolition. Et André Binette va jusqu’à envisager que les Québécois puissent se débarrasser de la monarchie sans pour autant quitter le Canada !

Personne ou presque ne parle de cette monarchie qui, dans l’histoire, ne cesse de se décolorer à la clarté de l’astre de la liberté. Cela a fini par faire de nous des monarchistes par habitude ou par résignation. Bien des petits pouvoirs ont tenu en estime la monarchie britannique parce qu’elle leur permettait tout bonnement de poursuivre l’exercice du leur. Par exemple, les évêques. Pour récompenser leur loyauté et leur bonne conduite, dans les premiers temps du régime britannique, les évêques touchent une pension annualisée. Allez savoir pourquoi il s’en trouve encore aujourd’hui pour bien vouloir croire que le crucifix, tout comme la monarchie, appartient à un patrimoine dont il ne faudrait pas décrocher.