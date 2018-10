En fumer du bon

Pendant quelques jours, au moins, le symbole national du Canada aux yeux du reste du monde n’est pas la feuille d’érable, mais bien la feuille de cannabis. Comme l’a si délicieusement souligné Stéphane Baillargeon cette semaine dans Le Devoir, le Canada « est devenu une sorte d’agent psychoactif pour les médias du monde » avec la légalisation de la marijuana récréative.

On a dû rappeler aux journalistes étrangers, y compris ceux des grands réseaux de télévision américains qui ont atterri dans les villes du pays mercredi, que le Canada est loin d’être la première juridiction à légaliser cette drogue à des fins récréatives. Plusieurs États américains, sans parler de l’Uruguay, nous ont montré la voie en légalisant la consommation de cannabis à ces fins sans pour autant devenir des sociétés sans foi ni loi. La Californie, avec une population qui dépasse celle du Canada tout entier, a dix mois d’avance sur nous.

N’empêche, on n’avait qu’à entendre les commentaires des enthousiastes qui avaient fait la file à l’extérieur de l’une des rares succursales de la Société québécoise du cannabis pour constater qu’il s’agissait d’un événement historique à leurs yeux. Pour la première fois, ils pouvaient acheter en toute légalité un produit qu’ils s’étaient procuré jusque-là dans l’obscurité des ruelles ou des mains des revendeurs liés à des gangs de rue ou au crime organisé. « Et ce que j’aime, c’est qu’à partir d’aujourd’hui, ce n’est pas la pègre qui va profiter de ce commerce », a dit au Devoir l’un des clients de la SQDC, satisfait de son achat, au centre-ville de Montréal.

Décidément, en ce qui concerne le cannabis, les Québécois vivaient comme si rien n’avait changé depuis la Grande Noirceur. Alors qu’ailleurs au Canada, et surtout à Vancouver et à Toronto, des douzaines de magasins de cannabis ont pignon sur rue depuis quelques années déjà, la police québécoise a systématiquement empêché l’ouverture ici de tout magasin de la sorte. Si c’est vrai que ces magasins opéraient dans l’illégalité ailleurs au Canada, cela fait longtemps que la police avait cessé d’essayer de les fermer. C’est pourquoi le 17 octobre n’a pas été accueilli avec le même enthousiasme à Vancouver et à Toronto, où aucun magasin privé ou public légal n’a encore ouvert ses portes. Les magasins dans ces villes et ailleurs en Ontario et en Colombie-Britannique — à part un seul magasin à Kamloops — continueront d’opérer de manière illégale jusqu’à ce qu’ils obtiennent un permis de leur gouvernement provincial respectif.

Le contraste avec le Québec, où l’État sera le seul distributeur du cannabis légal, est particulièrement frappant. Ailleurs au Canada, le prétendu « ganjapreneurisme » fait en sorte que des milliers de Canadiens voient une occasion d’affaires dans la légalisation de la marijuana. Ailleurs au Canada, c’est le Klondike où tout un chacun peut devenir riche grâce au « canna-capitalisme », alors qu’au Québec, on se contente des sacs bruns de la SQDC.

Si les retombées économiques peuvent varier d’une région à l’autre au Canada, la légalisation du cannabis aura des retombées politiques à peu près égales à travers le Canada. Et c’est le gouvernement Trudeau qui en profitera. L’ancien premier ministre progressiste conservateur Brian Mulroney, qui a toujours su flairer une bonne affaire politique, a mis ses collègues conservateurs dans l’embarras en louangeant le gouvernement Trudeau pour cette « importante avancée sociale ». Selon l’ancien premier ministre de 79 ans, qui s’est aussi joint cette semaine au conseil d’administration d’une entreprise américaine qui investit dans le secteur du cannabis, « le Canada joue un rôle de leadership majeur » que d’autres pays suivront. Pendant ce temps à Ottawa, le député conservateur Gérard Deltell martelait que « ce n’est pas une bonne journée pour le Canada ».

Les conservateurs se sont trompés en s’opposant à la légalisation du cannabis. Une fois que le train ayant quitté la gare, il fallait vite se ranger au consensus canadien pour ainsi passer à autre chose. Dans les yeux des jeunes Canadiens, les conservateurs ont encore l’air de vouloir bloquer le progrès. Et si le nouveau gouvernement caquiste au Québec va de l’avant avec sa promesse de rehausser l’âge légal pour la consommation du cannabis à 21 ans, il risque de susciter une ruée de jeunes électeurs vers les libéraux de Justin Trudeau lors des élections fédérales de l’automne prochain. Comme l’a souligné cette semaine la ministre fédérale de Justice, Jody Wilson-Raybould, toute loi caquiste voulant relever l’âge légal à 21 ans ferait véritablement l’objet d’une contestation judiciaire. Enlever un droit, même si celui-ci n’aurait existé que pendant quelques mois, est toujours une proposition douteuse.

Bien sûr, la légalisation du cannabis ne se fera pas sans heurts, et les craintes de la profession médicale doivent être prises au sérieux pour empêcher qu’elles se réalisent. Mais il faut en avoir fumé du bon pour prétendre que le gouvernement Trudeau fait fausse route.