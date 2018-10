Comme un parfum d’improvisation

Depuis l’élection du 1er octobre, le premier ministre Legault donnait l’impression d’un homme qui savait où il allait, mais on respire soudainement un parfum d’improvisation. Il était pour le moins étonnant de l’entendre déclarer en conférence de presse qu’il « suppose » que le futur projet de loi sur le cannabis sera piloté par la ministre de la Justice, Sonia LeBel.

Philippe Couillard avait confié la responsabilité du dossier à la ministre déléguée et à la Santé publique et à la Protection de jeunesse, Lucie Charlebois. On peut déplorer que son successeur privilégie son aspect légal plutôt que celui de la prévention, mais c’est son droit le plus strict.

Un premier ministre n’est cependant pas censé faire de suppositions sur un projet de loi aussi urgent et important que celui qui fixera les nouvelles règles concernant la consommation de cannabis. Dans combien d’autres dossiers ses intentions sont-elles aussi approximatives ?

Il est vrai que hausser de 18 à 21 ans l’âge légal pour acheter du cannabis est un pensez-y-bien. Dans les files d’attente qui se forment actuellement aux portes des magasins de la SQDC, il y a une forte proportion de jeunes de 18 à 21 ans, qui se tourneront inévitablement vers le marché noir.

M. Legault ne semble pas trop savoir quand Mme LeBel sera en mesure de déposer son projet de loi à l’Assemblée nationale, où la nouvelle session commencera seulement le 27 novembre. « Il faut être réaliste », a-t-il déclaré, ce qui laisse croire que cela ne pourra pas être fait avant Noël. Sans compter le temps qu’il faudra pour l’adopter. Plus cela tardera, plus il sera difficile de faire rentrer le dentifrice dans le tube.

Dans le cas des signes religieux, le responsable était clairement identifié. Le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Simon Jolin-Barrette, allait piloter le projet de loi. Il semble toutefois qu’on ait mal évalué le risque que certains en concluent que l’immigration et la laïcité étaient liées dans l’esprit du gouvernement.

Vendredi matin, le premier ministre a donc rectifié le tir en expliquant que le maître d’oeuvre du projet sera en réalité le ministère du Conseil exécutif, c’est-à-dire celui de M. Legault lui-même, et que M. Jolin-Barrette en assurera simplement la « supervision » en sa qualité de leader parlementaire du gouvernement.

Cette nuance est un peu oiseuse. Il va de soi qu’un projet de cette importance doit avoir l’aval du bureau du premier ministre, comme c’était jadis le cas de la charte de la laïcité. C’est cependant M. Jolin-Barrette qui devra le défendre en commission parlementaire et devant la population, au moment même où il s’emploiera à abaisser les seuils d’immigration.

Le gouvernement souhaite certainement clore le dossier le plus rapidement possible, mais M. Legault lui-même ne semble pas savoir quand le projet de loi pourra être présenté. Le sera-t-il dans les 100 premiers jours du mandat ? « On n’est pas rendus là », a-t-il répondu.

Sur le fond des choses, il semble chaque jour moins évident qu’il tienne absolument à ce que l’interdiction du port de signes religieux soit étendue aux enseignants. C’est bien ce que prévoit le programme de la CAQ, mais cette position est-elle définitive ? « Il est trop tôt pour répondre à cette question-là », a déclaré le premier ministre. Sa référence continuelle au rapport Bouchard-Taylor, qui excluait spécifiquement les enseignants, donne l’impression que les choses pourraient évoluer.

Il faudra apprendre à décoder M. Legault. S’il a banni l’expression « on verra » de son vocabulaire, il prend néanmoins soin de ne fermer aucune porte. « Notre position sur le crucifix est claire : on le garde. Maintenant, de façon générale, je vais être ouvert à tous les consensus », a-t-il déclaré. Que faut-il supposer ?

M. Legault trouvait que certains ministres en étaient venus à porter des titres beaucoup trop longs. Il a sans doute raison, mais cela permettait au moins de voir immédiatement qui était responsable de quoi. Aucun des membres de son conseil des ministres n’étant identifié comme responsable de la Réforme des institutions démocratiques, il a fallu un moment pour comprendre que la ministre de la Justice a aussi le mandat de réformer le mode de scrutin.

Mme LeBel est également ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, en plus de la Condition féminine. Doit-on supposer qu’elle s’occupera aussi de l’accès à l’information, qui était associé à la Réforme des institutions démocratiques dans le gouvernement Couillard ? Cela commence à faire beaucoup.