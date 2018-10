ToiAussi #YouToo

C’est comme ça que c’est sorti, sans présentation formelle, comme le dieu Priape d’une braguette : « Oui, mais est-ce qu’il y a eu pénétration ? » Soudainement, il y a une image noire qui paralyse votre cerveau, un arrêt temporaire de la programmation. Vous savez, vous saisissez dans votre chair que vous êtes K.-O. Vous figez.

J’ai figé. Comme lorsqu’on est agressée. Cela me terrassait de penser qu’on pouvait se soucier qu’un pédophile de 85 ans ait oui ou non mis sa bite en action dans le scénario. Cet homme — que nous connaissions tous deux intimement — a été condamné à un an de prison l’année dernière pour avoir abusé d’une petite fille de 9 ans, dans sa chambre, dans la piscine, dans la salle de bain. Cela a duré 7 ans. Elle a porté plainte à 18 ans.

La victime, avec qui j’ai eu des échanges écrits, ne m’a pas confié non plus la nature exacte des contacts sexuels. Passer en cour lui a suffi. Une autre forme d’agression, légitimée par les pouvoirs en place. Mais l’homme assis devant moi, intelligent et sensible au demeurant, en était là : « Elle a sûrement exagéré, dramatisé, et puis, est-ce qu’il y a eu pénétration ? » On appelle cela du déni crasse ou de la solidarité masculine ?

On a dit la même chose de Christine Blasey Ford, remarquez. C’était avant que le président Trump ne présente ses excuses à « son » nouveau juge Brett Kavanaugh, nommé en grande pompe à la Cour suprême des États-Unis cette semaine. Des excuses pour tout ce qu’on lui a fait endurer publiquement. Mme Blasey Ford, la plaignante, dont j’ai écouté le témoignage chargé devant le Sénat il y a deux semaines, a fait ça pour le plaisir finalement, pour attirer l’attention 36 ans plus tard. Même issue qu’Anita Hill avant elle.

La Dre Ford s’est fait moquer publiquement par Trump-grab-them-by-the-pussy lui-même (avec des pancartes « Women for Trump » en arrière-plan). Elle ne peut plus retourner vivre chez elle et ses enfants sont hébergés chez des amis. La joie. Et j’ai lu à quelques reprises qu’il n’y avait « même pas eu pénétration ». Bref, on ne l’a pas « vraiment » violée. Elle y a seulement cru. Et aurait-elle été violée qu’on se serait demandé si elle a joui. Dans une culture phallocentriste, il n’y a qu’un référent collectif. Et tant qu’il bande, il y a de l’espoir.

Les fées ont encore soif

Non, la parole d’une victime ne suffit pas. Il faut être la « victime parfaite ». Un an après #MoiAussi, chaque fois qu’un mec se met à douter de notre parole, il se rend complice du #ToiAussi. Et je ne remets pas en question le fait que certaines allégations puissent s’avérer non fondées, mais dans le grand ordinaire des choses, elles sont rares.

D’autant que seulement 5 % des femmes agressées osent porter plainte et que 3 plaintes sur 1000 aboutissent à un emprisonnement, selon les données des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS).

Cela m’a rappelé Les fées ont soif, de Denise Boucher, qui fait un retour remarqué ces jours-ci au théâtre du Rideau vert. La scène du viol est toujours aussi contemporaine, même si la pièce « scandaleuse » date de 1978 : « Au cours du procès, la question qui créa le plus d’intérêt et le plus d’émoi et qui fit oublier l’accusé lui-même, la question qui devint la question la plus importante fut celle-ci : la plaignante avait-elle joui ? […] N’importe où. N’importe quand. N’importe comment. Une queue, ça fait jouir. Tout le monde le sait. »

Le viol, c’est la pathologie du sexe ou du pouvoir ?

Heureusement, on a découvert le clitoris depuis (encore que…), mais on ne doute toujours pas qu’un phallus soit indispensable au plaisir de ces dames. Le violeur fut innocenté dans cette histoire de vierge, de maman et de putain qui faillit mettre le Théâtre du Nouveau Monde en faillite.

Heureusement que les femmes ont encore le droit de parole. Mais cette parole dérange, et beaucoup plus qu’un procès à la Ghomeshi. Notre prise de parole par le biais des réseaux sociaux, puis de l’espace public, a la force d’un train qui dévale vers Lac-Mégantic. Et j’ai applaudi la semaine dernière devant le procès en France de l’agresseur de Marie Laguerre. Six mois de prison fermes pour l’avoir agressée verbalement, puis giflée en pleine rue, l’été dernier. La vidéo avait fait le tour du monde, et il n’y a même pas eu pénétration.

Non est un gros mot

En matière d’autonomisation, le livre le plus jouissif que j’aie lu depuis Les fées ont soif s’intitule Non, c’est non. Rien de poétique, pourtant, que ce Petit manuel d’autodéfense à l’usage de toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire, par Irène Zeilinger, sociologue et formatrice en autodéfense pour femmes.

Ça bouscule. C’est écrit par une femme qui se tient debout physiquement, et cela se sent. On devrait proposer cette lecture dans toutes les écoles secondaires avec les cours d’autodéfense. Si j’avais une fille, je la paierais pour suivre un tel cours. Je me souviens encore de la planche fendue en deux dans mon cours de wendo à 20 ans.

Les victimes sont rendues responsables de la violence qui leur est faite. Et nous y croyons.

Rendre les femmes responsables de la violence qui leur est faite, selon l’auteure, c’est comme reprocher aux banques victimes d’un braquage d’avoir publié leurs profits annuels ou d’utiliser un système d’alarme trop lent.

La sociologue ninja est formelle, l’autodéfense commence dans la tête et nous avons été éduquées à penser que « non » est un gros mot. C’est notre socialisation qui détermine notre manière de communiquer et le masculin l’emporte souvent, comme en grammaire.

L’auteure nous sert des chiffres très clairs : en Allemagne, la défense physique utilisée à bon escient est couronnée de succès dans 90 % des cas. « Se contenter de tenir tête à l’agresseur ou chercher à l’éviter ne seraient des stratégies efficaces qu’à 50 %. »

Même une défense légère avec des mots de refus et des gestes de résistance feraient mieux que l’humour et la fuite. Le hic ? Nous avons peur de faire mal, d’avoir mal, de provoquer une escalade de violence. Nous sourions même lorsque nous tremblons. Nous figeons d’effroi. On nous a appris à lubrifier le social et le sexuel.

À défaut de réussir à se défendre par l’entremise de la justice, les femmes devront aussi apprendre à le faire en amont, par le biais de l’éducation, avant que l’agression ne soit commise. Un bon coup de pied aux valseuses retarde généralement toute envie de pénétration.

Ça me regarde pas



Je suis commissaire indépendante à la CSDM. J’ai entendu l’an dernier le témoignage des jeunes filles de la maison d’Haïti. Et je suis révoltée que, depuis, rien n’ait bougé. Rien de rien. On leur a donné une tape dans le dos en leur disant : “Bravo les filles, lâchez pas, vous êtes bonnes !” Question taboue : si c’étaient de jeunes filles blanches de Rosemont qui étaient venues nous dire qu’on les force à faire des fellations dans les cages d’escalier, aurions-nous connu le même immobilisme ? Je ne sais plus comment aider les groupes qui aident les filles à faire bouger les choses ! Vous les/nous aidez ? ! »



« Bonjour ! Je ne sais pas si vous avez vu passer le cri du coeur de groupes qui oeuvrent en prévention des agressions sexuelles et qui supplient nos décideurs politiques de mettre en place des mesures pour protéger nos jeunes, dans les écoles, contre les risques d'agressions. Leur site, mis en ligne récemment

Je suis commissaire indépendante à la CSDM. J'ai entendu l'an dernier le témoignage des jeunes filles de la maison d'Haïti. Et je suis révoltée que, depuis, rien n'ait bougé. Rien de rien. On leur a donné une tape dans le dos en leur disant : "Bravo les filles, lâchez pas, vous êtes bonnes !" Question taboue : si c'étaient de jeunes filles blanches de Rosemont qui étaient venues nous dire qu'on les force à faire des fellations dans les cages d'escalier, aurions-nous connu le même immobilisme ? Je ne sais plus comment aider les groupes qui aident les filles à faire bouger les choses ! Vous les/nous aidez ? ! »

Je suis allée sur le site des Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Le plus frappant ? Deux onglets : un qui indique « Effacer mes traces », et l'autre, « Quitter rapidement ce site ». Ça dit tout.

Lu Lu dans The Economist du 29 septembre (« Sex and power. #MeToo, one year on ») que, selon un sondage du centre de recherche Pew, 39 % des femmes républicaines estiment que cela pose problème quand les hommes s’en tirent avec les agressions sexuelles. C’était 66 % chez les femmes démocrates. En revanche, 21 % des hommes républicains estiment que cela cause un problème quand les femmes ne sont pas crues, contre 56 % des hommes démocrates. On comprend mieux pourquoi le juge Kavanaugh n’a pas eu de mal à s’installer à la Cour suprême.