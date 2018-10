L’héritier de Philippe Couillard

Tant qu’à y être, ajoutons le nom de Philippe Couillard à la liste de tous ceux qui pourraient se réclamer d’être l’héritier politique de René Lévesque. Au risque de susciter l’indignation de certains de ses anciens collaborateurs, il faut reconnaître que le fondateur du Parti québécois se fit un devoir d’éviter de faire de la politique sur le dos des minorités linguistiques et religieuses.

Or, à l’occasion de l’annonce de son départ de la politique après la cuisante défaite du Parti libéral lors des élections de lundi, le premier ministre sortant tenait à rappeler aux 125 députés qui prendront bientôt leurs sièges à Québec la lourdeur de leurs responsabilités envers les minorités. « Notre Assemblée nationale, comme tous les parlements, a dit M. Couillard, se doit de protéger leurs droits plutôt que de les restreindre, si elle veut conserver sa légitimité. »

Le contraste avec les propos qu’avait tenus mardi François Legault, lors de sa première conférence de presse postvictoire, ne pouvait qu’être plus frappant. Celui qui remplacera maintenant M. Couillard à la tête du gouvernement n’a pas tardé à manifester son manque de compréhension d’un principe aussi fondamental en démocratie que celui de la protection des droits des minorités en invoquant l’appui de la majorité québécoise pour justifier sa promesse d’interdire le port de signes religieux par certains employés de l’État. « Et si nous devons avoir recours à la clause dérogatoire [de la Constitution canadienne] pour appliquer ce que la majorité des Québécois veut, on le fera », de dire M. Legault, faisant ainsi les manchettes à travers le Canada et se lançant d’une manière pour le moins prématurée dans un débat qui risque de lui coûter cher.

Comme première impression, disons qu’elle n’inspirait pas beaucoup confiance. M. Legault ne semble pas encore saisir en quoi ses propos ont maintenant une portée plus large que ceux du chef du troisième parti à l’Assemblée nationale. S’il veut éviter de replonger le Québec dans les débats déchirants qu’il a lui-même invoqués pour justifier la création de sa Coalition avenir Québec, M. Legault devrait vite apprendre à moduler son discours selon les circonstances.

On a beau invoquer l’exemple du premier ministre ontarien Doug Ford, qui tire sur tout ce qui bouge, le recours à sa clause dérogatoire n’est pas le genre de menace qu’on devrait brandir à la légère. D’ailleurs, M. Ford a renoncé à invoquer ladite clause après que la Cour d’appel de l’Ontario eut validé sa loi visant à réduire la taille du conseil municipal de Toronto. Il n’en avait tout simplement plus besoin, puisque la constitutionnalité de sa démarche n’était plus en question. Les municipalités étant les créatures des provinces selon la Constitution canadienne, les provinces peuvent en disposer comme bon leur semble.

Et si d’aventure M. Ford devait avoir recours à la clause dérogatoire pour instaurer quelque réforme municipale que ce soit, il ne s’agirait pas d’une abrogation des droits fondamentaux apte à susciter l’indignation d’Amnistie internationale. Tout au plus, il s’agirait de la politique interne d’une province.

L’interdiction du port des signes religieux est d’un tout autre ordre. Elle serait susceptible d’attirer l’attention du monde entier. On a beau citer l’exemple des pays européens qui interdisent le port du voile islamique dans certains établissements publics, le Québec devrait apprendre de leurs erreurs plutôt que de les répéter. En France, l’interdiction du voile et de la burqa n’a en rien renforcé la cohésion sociale de la République ni servi à l’intégration de la population musulmane pratiquante. Cette dernière est devenue encore plus marginalisée et se sent d’autant plus exclue.

Bien sûr, on ne devrait pas bannir au nom de la rectitude politique le débat sur les défis que pose la diversité religieuse pour la laïcité de l’État. Mais de là à offrir des réponses irréfléchies à des questions plus qu’hypothétiques comme l’a fait M. Legault cette semaine, cela n’augure rien de bon pour un premier ministre qui se veut rassembleur. Non seulement a-t-il plongé dès le début le nouveau gouvernement dans la controverse, mais M. Legault a fait fi de son engagement, lors de son discours de lundi soir, à gouverner au nom de tous les Québécois. En mettant vite à dos une bonne partie d’entre eux, il n’a fait que prouver qu’il faut plus qu’une pluralité de sièges à l’Assemblée nationale pour accéder à la stature d’un premier ministre.

Quoi qu’on dise de M. Couillard, lui, il l’avait, cette stature. Et son discours de départ devrait guider tous ceux et toutes celles qui lui succéderont. « Ayons confiance en nous. Ne craignons surtout pas l’autre ou l’avenir. Écoutons notre belle jeunesse, qui nous dit de rester confiants et ouverts. » M. Legault saurait-il en ce sens être l’héritier de M. Couillard ?