Les cadenas

Nadia Alexan - Abonnée 1 octobre 2018 01 h 06

Une oligarchie débridée qui ne cherche que l'accumulation de l'argent.

Bravo, monsieur Nadeau, pour une chronique superbe de ce matin, le jour du scrutin. «Être traité de communiste, peut-être est-ce là désormais un argument ultime pour ceux qui n’en ont plus.»

Effectivement, ces accusations de "communisme" relèvent d'un prétexte pour démoniser les partis progressistes qui veulent améliorer le sort des citoyens/citoyennes.

Je ne comprends pas comment l'on accepte joyeusement, et sans critique, la dictature de l'oligarchie devenue plus puissante que nos gouvernements? Une oligarchie débridée qui ne cherche que l'accumulation de l'argent au dépend du bien-être de la population et de l'environnement. Une oligarchie qui est devenue dépendante de la largesse de l'état en matière de subventions. Une Oligarchie qui nous méprise avec des salaires minables et qui menace de partir chaque fois que l'on veut réglementer ses excès ou demander qu'elle paye sa juste part d'impôts. On a avalé le mythe propager par les maîtres du monde que l'intervention de l'État en faveur de la justice sociale va en quelque sorte réduire nos libertés individuelles.