La part du rêve

Il est pathétique de voir les membres de la famille souverainiste se disputer l’héritage de René Lévesque avec une telle âpreté au moment où elle aurait eu le plus besoin d’unité. Manon Massé a beau être sur un nuage, elle ne s’est tout de même pas comparée à l’ancien premier ministre et n’a pas davantage prétendu qu’il approuverait le programme d’inspiration marxiste de Québec solidaire. M. Lévesque avait peut-être nationalisé l’électricité, mais il n’avait rien d’un radical.

Tout ce qu’elle a dit est que le PQ a jadis fait l’objet des mêmes accusations d’extrémisme dont QS est aujourd’hui la cible et il est vrai qu’associer QS au Parti communiste rappelle le lien qu’on avait tenté d’établir entre le PQ de l’époque et le FLQ.

Les péquistes peuvent légitimement être fiers du père fondateur de leur parti, mais ils n’ont pas à être insultés que d’autres s’en réclament. Mme Massé a parfaitement raison de dire que M. Lévesque n’appartient à personne. Autrement dit, qu’il appartient à tout le monde.

François Legault prétend qu’il est à l’origine de son propre engagement en politique, à l’âge de 15 ans. Même le premier ministre Couillard s’en réclame à l’occasion quand il veut dénoncer la prétendue intolérance du PQ.

Il est sans doute enrageant pour les anciens compagnons d’armes de M. Lévesque de voir QS s’employer à creuser la tombe du PQ après avoir refusé la main qu’il lui tendait, mais la lettre ouverte qu’ils ont signée pour clamer leur indignation semble aussi traduire leur dépit de voir un parti qui pratique « le mensonge et la manipulation » séduire la jeunesse québécoise, comme le PQ ne sait plus le faire. Entendre Jean Charest s’indigner à son tour était franchement divertissant.

L’émergence de QS comme force politique avec laquelle il faudra désormais composer aura été le fait marquant de la campagne qui s’achève. On verra lundi dans quelle mesure cela se concrétisera en matière de votes et de sièges, mais tout indique que QS réussira à sortir pour la première fois de l’île de Montréal, alors que le PQ pourrait en être presque exclu.

Cet engouement pour QS n’a rien à voir avec une quelconque volonté de renverser le capitalisme. Les Québécois savent très bien qu’ils n’amélioreront pas leur sort, que ce soit individuellement ou collectivement, en faisant fuir l’investissement. Si QS veut réellement aspirer au pouvoir, il lui faudra nécessairement se recentrer.

Il ne faut pas exagérer ce « désir de changement » qui tenaillerait les électeurs. S’ils décident de chasser les libéraux, comme le laissent croire les sondages, ils les remplaceront vraisemblablement par ce qui leur ressemble le plus.

Si notre engagement envers la social-démocratie a ses limites, la générosité des propositions de QS, que Manon Massé incarne à merveille, nous donne néanmoins bonne conscience sans que cela nous engage à quoi que ce soit. À défaut de vouloir réellement changer les choses, cela nous rassure aussi sur notre capacité de rêver, qui est aussi essentielle aux sociétés qu’aux individus.

Durant son séjour à l’Assemblée nationale, Françoise David avait impressionné par sa dignité dans un milieu qui en manque trop souvent, mais cette fille de bonne famille ne pouvait pas personnifier le peuple comme le fait la « p’tite fille de Windsor ».

Comme Gilles Duceppe, la grande majorité des Québécois, incluant bon nombre d’électeurs solidaires, imagine mal Mme Massé dans le rôle de première ministre, et pas seulement à cause de son langage. Selon le dernier sondage Léger-LCN, seulement 9 % estiment qu’elle serait la plus apte à diriger le gouvernement, mais 41 % lui font confiance.

L’ancien chef du Bloc ne souhaitait certainement pas lui rendre service avec ses remarques désobligeantes sur la qualité de son français, mais c’est l’effet qu’elles ont eu. Qu’on y voit une manifestation de mépris pour le « monde ordinaire » n’a dû surprendre personne.

Avec l’anticapitalisme et l’opposition à la mondialisation, l’anti-élitisme est une des principales caractéristiques du populisme de gauche que QS pratique avec une remarquable efficacité, et Mme Massé est le prototype de la femme du peuple snobée par l’establishment politique.

En février 2017, la possibilité que Sainte-Marie–Saint-Jacques disparaisse dans un redécoupage de la carte électorale qui l’aurait annexée à Westmount avait provoqué une levée de boucliers bien au-delà des limites de sa circonscription et des rangs de QS.

La seule pensée que cette « communauté naturelle » des déshérités et des marginaux du Centre-Sud puisse être sacrifiée pour préserver l’intégrité des circonscriptions « bourgeoises » de Mont-Royal et d’Outremont avait transformé le débat en véritable lutte des classes. Son sauvetage in extremis avait fait de Mme Massé une véritable héroïne. Certes, elle a commis quelques erreurs durant la campagne. Au total, il faut cependant reconnaître que QS a bien fait de la choisir comme figure de proue.