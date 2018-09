Recette de biscuits au chocolat et tahini

Donne environ 28 biscuits



Ingrédients



Beurre de tahini :



3/4 tasse de tahini



3/4 tasse de sucre en poudre



Biscuits au chocolat :



1/2 tasse de beurre non salé, à température ambiante



1/4 tasse de tahini



1/2 tasse de sucre blanc, et plus pour rouler



1/2 tasse de sucre brun clair



1 gros oeuf



1 cuillerée à thé d’extrait de vanille



3/4 cuillerée à thé de sel cacher



1/2 cuillerée à thé de bicarbonate de soude



1/2 tasse de cacao en poudre



1 tasse, plus 5 c. à table de farine tout usage



1 pincée de fleur de sel pour saupoudrer



Préparation



Mélanger le beurre de tahini dans le pot pour incorporer toutes les huiles séparées. Mettre au congélateur environ 15 minutes, ou jusqu’à ce qu’il soit ferme — imaginez la texture du beurre d’arachide sucré standard.



Mélanger le tahini et le sucre en poudre dans un bol jusqu’à ce que la préparation soit complètement lisse. Former le mélange de beurre de tahini en 28 petites boules (1 grosse cuillerée à thé chacune). Réserver au réfrigérateur pendant la confection de la pâte à biscuits.



Combiner le beurre, le tahini, le sucre blanc et le sucre brun dans un bol.



Mélanger jusqu’à consistance légère et mousseuse, en raclant le bol avec une spatule en caoutchouc si nécessaire. Ajouter l’oeuf et la vanille. Continuer à mélanger jusqu’à obtenir une consistance moelleuse. Ajouter le sel, le bicarbonate de soude et la poudre de cacao.



Mélanger jusqu’à ce que le tout soit juste incorporé. Ajouter la farine et mélanger jusqu’à incorporation complète.



Préchauffer le four à 350 °F, et remplir un petit bol de sucre blanc.



Pour former les biscuits, utiliser une cuillère à biscuits pour récupérer 1 cuillerée à soupe de pâte au chocolat. Former une galette mince dans la paume de la main. Placer 1 boule de beurre de tahini au centre et enrouler la pâte au chocolat autour. Rouler dans la paume quelques fois pour lisser. Rouler la balle dans le sucre. Placer sur une assiette. Répéter l’opération avec la pâte de chocolat et la garniture au beurre de tahini.



Déposer les boules, espacées de quelques centimètres, sur une plaque à biscuits, soit 9 à 12 par plaque. Aplatir les boules avec un verre d’eau — elles ne s’étalent pas beaucoup à la cuisson, alors elles doivent être assez fines, de 3 à 6 mm. Saupoudrer de fleur de sel et appuyer légèrement pour qu’il adhère. Cuire au four de 8 à 9 minutes, en faisant pivoter la plaque à mi-temps.