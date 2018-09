Une remontée qui porte à espérer

Le Devoir s’est tourné vers quatre anciens politiciens de toutes allégeances pour connaître leurs impressions sur la campagne. Aujourd’hui, l’ex-député péquiste et élue municipale Elsie Lefebvre prend la parole. Propos recueillis par Améli Pineda.

Qu’est-ce qui a le plus retenu votre attention durant la dernière semaine de campagne ?

La remontée récente dans les sondages du Parti québécois de Jean-François Lisée, qui confirme qu’il mène une campagne incroyable à tous égards […] M. Lisée a été brillant et dominant dans les deux débats, tant en français qu’en anglais. Il s’est démarqué sur les contenus, ce qui rend sa campagne solide et crédible. Ce qui a fragilisé le PQ dans les dernières années, à savoir des appuis qui partent tant sur sa gauche avec QS que sur sa droite à la CAQ, pourrait bien être la clé qui lui permettra de faire des gains immenses en cette fin de campagne. Plus du tiers des électeurs de la CAQ et de QS ont le PQ comme deuxième choix. On verra la suite au face à face de jeudi à TVA.

Est-ce que l’élan du PQ est freiné par Québec solidaire, qui attire une partie de l’électorat péquiste ?

Oui, mais je crois qu’il ne serait pas impossible, avec la remontée du PQ dans les sondages, de voir les résultats de QS diminuer. Manon Massé mène une campagne correcte, mais avec un cadre financier de 13 milliards et 20 milliards en promesses, il faut être rêveur pour croire que son plan tient la route. Un électeur sur deux qui se prononce pour Québec solidaire est enclin à changer d’avis sur son intention de vote. Des quatre partis, c’est chez QS que la volatilité est la plus grande et de loin. Historiquement, QS performe plus fort dans les sondages que dans l’urne. Au-delà d’un vote stratégique favorable au PQ, les Jean-Martin Aussant, Véronique Hivon, Paul St-Pierre Plamondon, Catherine Fournier sont autant de candidats qui incarnent le renouveau et des valeurs de gauche fortes.

À mi-campagne, quel est l’enjeu « oublié » qui doit être abordé par les chefs avant la fin de la campagne ?

J’aimerais que l’on continue à aborder la question de l’environnement. Le PQ et QS ont dévoilé des propositions fortes, mais je trouve ça décevant que, à treize jours du scrutin, les deux partis qui mènent dans les sondages n’ont pas de position forte en matière d’environnement. En 2018, il m’apparaît fondamental de parler de développement durable, de changements climatiques et d’électrification des transports. J’ai vraiment l’impression que la CAQ est déconnectée de cet enjeu-là. Sa récente annonce pour rouvrir le parc national du Mont-Tremblant aux motoneiges ainsi que les propos d’un candidat qui dit ne pas croire aux changements climatiques en sont des exemples frappants.